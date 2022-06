Headset Corsair: 7 modelos que prometem mais imersão em jogos

1 de 8 Microfone do HS50 pode ser removido — Foto: Divulgação/Corsair Microfone do HS50 pode ser removido — Foto: Divulgação/Corsair

O Corsair HS35 é um equipamento que torna as horas de jogo mais confortáveis devido aos auriculares ajustáveis em viscoelástico, revestidos em pelúcia e com estrutura leve. O usuário pode controlar o volume e silenciador e remover o microfone por completo quando desejar. O modelo tem a certificação Discord, garantindo que o headset seja ideal para chats de voz e compatível com várias plataformas, entre elas: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivos móveis.

Para o software Microsoft é necessário adaptador que é vendido separadamente. O headset é vendido por preços a partir de R$ 307. O fone acompanha fio para a conexão e o conector é uma entrada de 3,5 cm. A responsividade do som é de 113 dB e tem um peso de 480 gramas. Na página da Amazon recebe nota 4,5 de 5.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: a espuma não é em couro

2 de 8 Corsair HS35 possui design over-ear — Foto: Divulgação/Corsair Corsair HS35 possui design over-ear — Foto: Divulgação/Corsair

O HS50 Pro é um fone ajustável em viscoelástico, estrutura leve e resistente, sendo os encaixes em alumínio para uma maior durabilidade. O modelo conta com drivers de áudio em neodímio de 50 mm com ajuste personalizado e de alta qualidade. Conta ainda com um microfone unidirecional totalmente removível que reduz o ruído do ambiente e é certificado para o Discord, contribuindo assim para uma comunicação clara e com menos ruídos. O produto é visto por valores que partem de R$ 369.

O cabo tem 1,8 metro e o equipamento é compatível com PC, PS4, Xbox One (com adaptador vendido separadamente), Nintendo Switch e dispositivos móveis por meio de um conector de 3,5 mm. Também é compatível com som surround Windows Sonic para um áudio imersivo de 360 graus.

Prós: cabo de 1,8 metro

cabo de 1,8 metro Contras: reclamações com relação à qualidade do fone

3 de 8 Corsair HS50 Pro traz cabo de 1,8 metro — Foto: Divulgação/Corsair Corsair HS50 Pro traz cabo de 1,8 metro — Foto: Divulgação/Corsair

O Corsair HS60 Pro é um modelo que conta com drivers de áudio em neodímio de 50 mm com ajustes personalizáveis. O som surround 7.1 coloca o usuário dentro de uma experiência multicanal, o que proporciona mais realidade ao jogo. Ele é comercializado por cerca de R$ 441.

O microfone é unidirecional com cancelamento de ruídos e pode ser completamente removido. O controle do volume fica na altura da orelha para ajustes mais rápidos. O HS60 Pro é compatível com PC, PS4, Xbox One, Switch e dispositivos móveis pelo conector de 3,5 mm. O fio tem 1,8 metro e a peça tem um peso de 318 gramas.

Prós: design

design Contras: relatos de usuários com problemas no conector

4 de 8 Corsair HS60 Pro promete ser um headset durável com encaixes em alumínio — Foto: Divulgação/Corsair Corsair HS60 Pro promete ser um headset durável com encaixes em alumínio — Foto: Divulgação/Corsair

O Corsair Void RGB Elite é um modelo auricular confeccionado em malha de microfibra respirável e acabamento em alumínio que, segundo o fabricante, podem durar por anos. Além do controle de volume e silenciador no auricular, a peça ainda conta com iluminação RGB em cada lado, permitindo uma combinação quase ilimitada de cores e efeitos. O microfone omnidirecional promete uma voz com clareza, função articulada para silenciar e um indicador LED integrado do modo “silenciar”, que garante que o usuário saiba quando será ouvido ou não. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 670.

No quesito som, o headset tem surround 7.1 e drivers de áudio premium em neodímio de alta densidade de 50 mm com ajuste personalizado que contam com um amplo intervalo de frequência de 20Hz-30.000Hz. O som pode ficar ainda mais poderoso com o software iCUE, que possibilita ainda mais controles para o equipamento. É compatível com PCs e a conexão é wireless com um alcance de 12 metros e uma bateria com duração de até 16 horas. Ele recebe nota 4,5 de 5 no site da Amazon, onde compradores elogiam a qualidade e conforto da peça.

Prós: sem fio

sem fio Contras: relatos de problemas com o software da Corsair

5 de 8 Corsair Void RGB Elite é um headset gamer com tecnologia 7.1 — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Void RGB Elite é um headset gamer com tecnologia 7.1 — Foto: Divulgação/Corsair

O Corsair Virtuoso RGB tem almofadas auriculares de espuma com memória que se adaptam à forma da cabeça do usuário, arco leve e suave e acabamentos em alumínio. O som conta com surround 7.1 imersivo com um par combinado de drivers de alto-falante em neodímio de 50 mm ajustados com precisão, em um intervalo de frequência de 20 Hz - 40.000 Hz. Já o microfone removível onidirecional conta com grau de transmissão e largura de banda alta. O modelo é vendido por cerca de R$ 1.186.

Por ser wireless, a peça conta com bateria de íons de lítio personalizada de alta capacidade e uma função de suspensão/reativação inteligente baseada em um acelerômetro que possibilita 20 horas de vida útil. O Virtuoso é compatível com qualquer dispositivo, sendo que a conectividade varia conforme mecanismo. Importante destacar que o som surround 7.1 só está disponível para PC.

Prós: almofadas auriculares de espuma com memória

almofadas auriculares de espuma com memória Contras: som surround apenas para PC

6 de 8 Corsair Virtuoso RGB apresenta som surround 7.1 — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Virtuoso RGB apresenta som surround 7.1 — Foto: Divulgação/Corsair

O modelo HS75 é confeccionado em alumínio leve e resistente. O headset traz tecnologia imersiva Dolby Atmos que distingue os sons do jogo, com precisão tridimensional, de forma que o jogador possa reagir com mais rapidez e precisão. Os drivers de áudio são em neodímio de 50mm com ajuste personalizado e de alta qualidade que oferecem a capacidade de escutar tudo o que usuário precisa durante a jogatina. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 1.335.

Ele conta com microfone unidirecional removível e reduz o ruído do ambiente. A conexão wireless tem um alcance de até nove metros e 20 horas de duração de bateria recarregável. O item é licenciado para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. Contudo, para a utilização em PCs, requer um adaptador sem fio do Xbox para Windows que é vendido separadamente. Na Amazon, usuários elogiam o conforto da peça.

Prós: tecnologia imersiva Dolby Atmos

tecnologia imersiva Dolby Atmos Contras: alcance wireless de nove metros

7 de 8 Corsair HS75 XB Wireless traz acabamento em alumínio — Foto: Divulgação/Corsair Corsair HS75 XB Wireless traz acabamento em alumínio — Foto: Divulgação/Corsair

O Corsair Virtuoso RGB Wireless SE é um headset elaborado em viscoelástico que se adapta ao formato da cabeça, combinado com um arco de cabeça leve e acabamentos em alumínio. Conta ainda com recurso som surround 7.1 imersivo e um par de drivers de alto-falante em neodímio de 50 mm ajustados com precisão e intervalos de frequência de 20 Hz - 40.000 Hz. Ainda tem a certificação Discord e o software iCUE. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.719 para adquirir o produto.

O microfone removível omnidirecional de alta largura de banda proporciona grande amplitude dinâmica e clareza vocal e um anel LED para indicar o status ao vivo ou silenciado. A iluminação RGB pode ser personalizada com opções de cores e efeitos dinâmicos praticamente ilimitados para combinar com qualquer estilo. O headset é compatível com PC, Mac, PS4, PS5 e dispositivos móveis.

Prós: personalização da iluminação RGB

personalização da iluminação RGB Contras: preço elevado

8 de 8 Corsair Virtuoso RGB Wireless SE apresenta certificação Discord — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Virtuoso RGB Wireless SE apresenta certificação Discord — Foto: Divulgação/Corsair

