Headset gamer: veja 7 modelos para ajudar nos jogos

Uma opção voltada para o público gamer profissional é o Logitech G435 Lightspeed, um modelo ultraleve que possui conexão Bluetooth, autonomia de 18 horas e é compatível com PS4 e PS5 por a partir de R$ 529. Confira abaixo sete headsets gamer para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Headsets gamer: veja 7 modelos por preços que variam entre R$ 124 e R$ 529 — Foto: Unsplash/Fredrick Tendong Headsets gamer: veja 7 modelos por preços que variam entre R$ 124 e R$ 529 — Foto: Unsplash/Fredrick Tendong

O Havit HV-H2232D apresenta cor preta e iluminação RGB. Com um design simples, o dispositivo possui 8,8 cm de comprimento e 16,5 de largura. Além disso, é equipado com alto-falante magnético de 50 mm e earpards, que promete conforto durante o uso. Segundo a fabricante, o headset fornece qualidade sonora com agudos e graves meticulosos. Feito de material plástico com tecnologia anti-risco, o modelo possui cabo com dois plugs P2 e entrada USB. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 124.

O Havit HV-H2232D é um headset simples indicado para jogadores que se dedicam cerca de duas horas por dia e querem melhorar a experiência sonora das jogatinas sem gastar muito para isso. No site da Amazon, o produto recebeu nota 4,4 de 5 pelos consumidores, que ressaltaram como ponto positivo o bom custo-benefício do modelo, mas como ponto negativo apontaram para falhas no microfone e baixa qualidade de isolamento acústico.

Prós: alto-falante de 50 mm e custo baixo

alto-falante de 50 mm e custo baixo Contras: relatos de falhas no microfone

2 de 8 Havit HV-H2232D tem alto-falante magnético de 50 mm — Foto: Divulgação/Havit Havit HV-H2232D tem alto-falante magnético de 50 mm — Foto: Divulgação/Havit

2. Fortrek Blackfire - a partir de R$ 129

O Fortrek Blackfire possui iluminação RGB na lateral do dispositivo, espuma macia e ‎fones extra-auriculares. Feito de material plástico, o equipamento apresenta alças flexíveis e microfone giratório. O modelo é ideal para gamers que buscam um headset moderno e com boa qualidade de som por um bom custo-benefício. O fabricante garante que o produto é equipado com um alto-falante composto por imãs de 50 mm e microfone com cancelamento de ruído. Esta opção é vendida por preços a partir de R$ 129.

Em relação à conectividade, possui conector P2 e entrada USB. O Fortrek Blackfire acompanha também adaptador P3. O produto foi avaliado pelos consumidores da Amazon com nota 4,7 de 5. Os clientes apontam para a qualidade do material, isolamento de som, volume e microfone.

Prós: acompanha adaptador P3 e custo baixo

acompanha adaptador P3 e custo baixo Contras: não há

3 de 8 Fortrek Blackfire tem como destaque o alto-falante de alta qualidade composto por imãs de 50 mm — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek Blackfire tem como destaque o alto-falante de alta qualidade composto por imãs de 50 mm — Foto: Divulgação/Fortrek

O HyperX Cloud Stinger possui controle de volume integrado, alto-falante de 40 mm e áudio estéreo. Além disso, é equipado com microfone com cancelamento de ruído giratório, alças flexíveis e controles de áudio no fio. O produto é ideal para o público gamer de PC que deseja uma maior imersão em jogos por um bom custo-benefício. Ele é comercializado por cifras a partir de R$ 190.

Feito de material de plástico e metal, o modelo apresenta design discreto na cor preta. Além disso, as espumas do fone são forradas com tecido. Possui conector P2 e é compatível com computador. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 no site da Amazon, vários comentários dos consumidores confirmam a qualidade do produto e o bom custo-benefício. Entre os comentários com notas baixas, há reclamações relacionadas ao conforto do dispositivo.

Prós: controle de volume integrado e bom custo-benefício

controle de volume integrado e bom custo-benefício Contras: relatos sobre desconforto ao usá-lo por longos períodos

4 de 8 HyperX Cloud Stinger Core traz entrada P2 e alto-falante de 40 mm — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo HyperX Cloud Stinger Core traz entrada P2 e alto-falante de 40 mm — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Razer Kraken X é ultraleve e possui compatibilidade com a tecnologia surround 7.1 no Windows 10, que promete maior nível de imersão. É equipado com alto-falante de 40 mm, microfone cardioide dobrável e flexível e iluminação RGB nas laterais do dispositivo. O headset apresenta conexão USB e compatibilidade com PC, Mac, PS4 e Nintendo Switch. Com o auxílio de um adaptador, o dispositivo também funciona no Xbox One. O modelo é vendido por cerca de R$ 197.

O equipamento ainda possui botão mudo e de ajuste de volume para controlar o áudio. Ele é indicado para gamers que desejam aumentar sua percepção no jogo. Consumidores da Amazon avaliaram o produto com nota 4,3 de 5, e apontaram como destaque a qualidade do som, isolamento e conforto do headset.

Prós: compatível com vários devices e tecnologia surround 7.1

compatível com vários devices e tecnologia surround 7.1 Contras: não há

5 de 8 O Kraken X é um modelo da Razer que tem tecnologia surround 7.1 — Foto: Divulgação/Razer O Kraken X é um modelo da Razer que tem tecnologia surround 7.1 — Foto: Divulgação/Razer

O modelo JBL Quantum 200 possui conector P2 e alto-falante de 50 mm. Com haste leve e espuma de memória, o headset é ideal para jogadores que querem aumentar a performance no jogo a partir de um ambiente sonoro realista. O produto é equipado com microfone que reconhece a voz e liga/desliga automaticamente. Além disso, apresenta cancelamento de eco e compatibilidade com dispositivos com entrada P2. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 244.

Outros aparelhos podem ser conectados ao headset usando um adaptador. O modelo da JBL ainda possui compatibilidade com o sistema som surround. Consumidores da Amazon avaliaram o modelo com nota 4,7 de 5, com destaque para qualidade sonora e conforto do dispositivo mesmo após longos períodos de uso.

Prós: reconhecimento automático de voz e compatibilidade com surround

reconhecimento automático de voz e compatibilidade com surround Contras: preço elevado

6 de 8 JBL Quantum 200 apresenta sistema som surround — Foto: Divulgação/JBL JBL Quantum 200 apresenta sistema som surround — Foto: Divulgação/JBL

O Redragon Lamia 2 Lunar apresenta cor branca, iluminação RGB inteligente na parte lateral do dispositivo e haste dupla de metal. Ele é equipado com alto-falante de 40 mm e possui controle de volume e botão de mudo na concha esquerda do headset. O produto ainda acompanha suporte para colocar o dispositivo enquanto não estiver em uso. O modelo é comercializado por valores a partir de R$ 278.

O fone possui conexão USB e suporta tecnologia surround 7.1. O dispositivo é ideal para gamers que passam várias horas do dia jogando e tem um orçamento maior para investir em um headset. O modelo foi avaliado com nota 4,8 de 5 pelos consumidores da Amazon, que destacaram a beleza do produto, boa qualidade de som e conforto.

Prós: design inovador e relatos positivos sobre a qualidade de som

design inovador e relatos positivos sobre a qualidade de som Contras: preço elevado

7 de 8 Redragon Lamia 2 Lunar possui iluminação decorativa e microfone com haste de metal — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Lamia 2 Lunar possui iluminação decorativa e microfone com haste de metal — Foto: Divulgação/Redragon

O Logitech G435 Lightspeed completa a lista de headsets gamer. Ele possui cor branca e lilás, pesando apenas 165 gramas, o dispositivo é ultraleve, o que garante conforto em longos períodos de uso. O modelo apresenta conexão sem fio Bluetooth e UBS, alto-falante de 40 mm e compatibilidade com Dolby Atmos e Windows Sonic. Além disso, diferente dos outros modelos da lista, ele possui microfone embutido. O fone tem autonomia de 18 horas e é acolchoada com espuma viscoelástica. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 529 para adquirir o produto.

O headset ainda apresenta controles de volume e botão de mudo embutidos. É compatível com consoles como PS4 e PS5, celular, computador e tablet. O produto é indicado para o público gamer profissional ou consumidores com um orçamento mais alto. Ele recebeu nota 4,4 de 5 pelos clientes da Amazon, que ressaltaram o conforto e leveza do dispositivo, além da qualidade de som. Porém, para alguns consumidores a qualidade do microfone poderia ser melhor pelo valor do produto.

Prós: conexão sem fio, microfone embutido e modelo ultraleve

conexão sem fio, microfone embutido e modelo ultraleve Contras: preço elevado

8 de 8 Logitech G435 Lightspeed traz tecnologia Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G435 Lightspeed traz tecnologia Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Logitech

Com informações de Fortrek, Havit, HyperX, Razer, JBL e Redragon

