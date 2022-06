Headset HyperX: 7 fones ideais para todo tipo de gamer

A HyperX é uma empresa focada em dispositivos gamer que oferece amplo portfólio de headsets no Brasil. Os periféricos são ideais para quem quer se comunicar com os amigos durante a jogatina ou que busca uma experiência mais imersiva nos games. O modelo mais barato da lista é o HyperX CloudX Chat, que é otimizado para consoles Xbox e pode ser adquirido por cerca de R$ 49 .

1 de 8 Headset HyperX: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 49 e R$ 1.219 — Foto: João Gabriel Balbi/TechTudo Headset HyperX: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 49 e R$ 1.219 — Foto: João Gabriel Balbi/TechTudo

O HyperX CloudX Chat é um modelo leve e com design reversível licenciado para consoles Xbox. Ele pode ser utilizado em ambas as posições, além de contar com apenas um lado, o que dá ao usuário a possibilidade de ouvir com clareza tanto o som do game quanto a conversa com os amigos de maneira confortável e sem precisar utilizar o fone em uma posição desconfortável. O acessório é vendido por valores a partir de R$ 49.

Além disso, tem entrada de 3,5 mm, podendo ser utilizado em diferentes dispositivos, e um microfone flexível com pop filter e cancelamento de ruído, O produto ainda apresenta controles de áudio no fio que permitem um ajuste rápido e prático do dispositivo. Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o fone recebeu nota máxima em 60% de suas avaliações, o modelo se destaca por seu custo-benefício e qualidade do som.

Prós: valor acessível e fácil acesso aos controles de áudio

valor acessível e fácil acesso aos controles de áudio Contras: por possuir apenas um lado, o fone pode ser incômodo para alguns usuários que dão preferência a um ambiente mais imersivo

2 de 8 HyperX CloudX Chat é um modelo leve que conta com apenas um lado — Foto: Divulgação/HyperX HyperX CloudX Chat é um modelo leve que conta com apenas um lado — Foto: Divulgação/HyperX

O CloudX Stinger Core, da HyperX, é outro fone testado e aprovado pela Microsoft, podendo ser conectado diretamente ao controle dos consoles Xbox One S e Xbox One X por meio da entrada de 3,5 mm. O modelo conta com drivers direcionais de 40 mm e cancelador de ruídos. Já na parte estrutural o produto entrega microfone flexível e giratório, arco de tamanho regulável, espuma macia que entrega mais conforto durante o uso e controle de áudio no fio. O produto é visto por cerca de R$ 198.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, ele recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações, o modelo também se destaca por seu custo-benefício e qualidade no áudio. Porém, alguns usuários alertam para um possível desconforto no uso em algumas das regulagens do fone.

Prós: fone de valor acessível

fone de valor acessível Contras: segundo consumidores, algumas regulagens do fone podem ser um pouco desconfortáveis

3 de 8 HyperX CloudX Stinger Core é otimizado para Xbox — Foto: Divulgação/HyperX HyperX CloudX Stinger Core é otimizado para Xbox — Foto: Divulgação/HyperX

O HyperX Cloud Stinger Core é semelhante ao modelo apresentado anteriormente, tanto em configuração quanto em preço, mas este fone vai além dos dispositivos da Microsoft e possui compatibilidade também com PS4 e Nintendo Switch. O modelo também entrega cancelamento de ruído, drivers direcionais de 40 mm, conexão de 3,5 mm, microfone flexível e giratório, arco regulável e espuma macia por valores a partir de R$ 219.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o produto recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações. Porém, alguns usuários reclamam da captação de áudio do microfone, que em alguns momentos deixa passar uma grande quantidade de ruídos do ambiente.

Prós: fone de valor acessível e compatível com diversos consoles

fone de valor acessível e compatível com diversos consoles Contras: microfone pode captar muito ruído em alguns momentos

4 de 8 HyperX Stinger Core pode ser usada em consoles como PS4, Xbox e Nintendo Switch — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Stinger Core pode ser usada em consoles como PS4, Xbox e Nintendo Switch — Foto: Divulgação/HyperX

O HyperX CloudX possui seu grande diferencial na estrutura física. Ele apresenta moldura em alumínio, que se soma ao arco regulável e espuma macia. O modelo promete encaixe confortável e que permite movimentação com tranquilidade. Além disso, seu microfone é destacável e flexível, podendo ser encaixado e posicionado como for mais conveniente. O dispositivo ainda entrega cabo trançado flexível, que permite maior liberdade e segurança no uso diário do produto por preços que partem de R$ 452.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 75% de suas avaliações. Porém, alguns usuários reclamam do seu uso em consoles, onde supostamente sua qualidade apresentaria rendimento inferior em comparação ao uso no PC.

Prós: estrutura confortável e resistente

estrutura confortável e resistente Contras: segundo consumidores, o rendimento é diferente quando utilizado em consoles e PC

5 de 8 HyperX CloudX promete encaixe confortável — Foto: Divulgação/HyperX HyperX CloudX promete encaixe confortável — Foto: Divulgação/HyperX

O HyperX Cloud Stinger Core Wireless pode ser interessante para quem busca um fone sem fio. O modelo tem estrutura confortável e leve, almofadas macias e com tecido respirável, microfone flexível e giratório e conexão USB. Ele é indicado para PS4 e PS5, conta com drivers de 40 mm e cancelamento de ruído. O dispositivo é encontrado por cifras que partem de R$ 570.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o produto recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e qualidade sonora.

Prós: fone confortável e com áudio de alta qualidade

fone confortável e com áudio de alta qualidade Contras: compatível apenas com consoles da linha PlayStation e valor elevado

6 de 8 HyperX Cloud Stinger Core Wireless é indicado para PS4 e PS5 — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Stinger Core Wireless é indicado para PS4 e PS5 — Foto: Divulgação/HyperX

O Cloud Revolver, da HyperX, é um fone de ponta com valor abaixo de R$ 1 mil. Sua estrutura em aço promete um uso confortável, estável e de longa duração, além de seu microfone ser removível e com cancelamento de ruído, com qualidade certificada pela TeamSpeak e Discord. Outro ponto forte do aparelho está no áudio, que entrega drivers direcionais de 50 mm, o que deve proporcionar maior precisão espacial. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 714.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 77% de suas avaliações. O dispositivo é compatível com múltiplas plataformas, podendo ser utilizado em PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Mac e Nintendo Switch.

Prós: alta qualidade de áudio e compatibilidade com múltiplas plataformas

alta qualidade de áudio e compatibilidade com múltiplas plataformas Contras: valor elevado

7 de 8 HyperX Cloud Revolver é um fone de ponta com valor abaixo de R$ 1 mil — Foto: Viviane Werneck/TechTudo HyperX Cloud Revolver é um fone de ponta com valor abaixo de R$ 1 mil — Foto: Viviane Werneck/TechTudo

O HyperX Cloud Flight S promete entregar conexão estável por até 30 horas antes de precisar de uma nova carga de bateria. Além disso, o design mais fechado se soma ao conforto das espumas macias na região dos falantes e do topo da cabeça, proporcionando um uso mais confortável por mais tempo. Indicado para PS4, PS5 e PC, o modelo também pode ser utilizado em outros dispositivos compatíveis com conector 3,5 mm. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.219 para adquirir o produto.

O microfone removível com cancelamento de áudio e a estrutura que permite girar os fones em até 90 graus proporcionam maior comodidade nos momentos de pausa no uso, fazendo com que o item se adapte à superfície. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, ele recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações e conta com certificação TeamSpeak e Discord de qualidade de áudio.

Prós: fone confortável e com bateria de longa duração

fone confortável e com bateria de longa duração Contras: valor elevado

8 de 8 HyperX Cloud Flight S promete entregar conexão estável por até 30 horas antes de precisar de uma nova carga de bateria — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Flight S promete entregar conexão estável por até 30 horas antes de precisar de uma nova carga de bateria — Foto: Divulgação/HyperX

