Impressora Xerox: conheça 5 modelos por a partir de R$ 921

Destacamos a Phaser 3020 por a partir de R$ 921, que oferece configuração automática para impressão frente e verso, velocidade de 21 páginas por minuto e qualidade de 1.200 DPI. A 3330DNIM garante funcionamento via Wi-Fi, compatibilidade com dispositivos móveis e velocidade de impressão de 42 ppm pelo investimento aproximado de R$ 2.140. Já a 6510DN custa cerca de R$ 3.707, imprime colorido com uma qualidade de até 2.400 DPI, tem velocidade de 30 ppm e oferece conectividade Wi-Fi. Conheça todos os detalhes nas linhas a seguir.

1 de 6 Impressoras a laser da Xerox podem ser indicadas para o ambiente empresarial — Foto: Reprodução/Amazon Impressoras a laser da Xerox podem ser indicadas para o ambiente empresarial — Foto: Reprodução/Amazon

Alguém pode me indicar uma impressora de uso doméstico? Opine no Fórum do TechTudo

2 de 6 O modelo Phaser 3020 garante impressão automatizada em frente e verso — Foto: Reprodução/Amazon O modelo Phaser 3020 garante impressão automatizada em frente e verso — Foto: Reprodução/Amazon

A impressora Phaser 3020 é um modelo com funcionamento a laser, apresenta conectividade com a maioria dos desktops e notebooks do mercado e detém as dimensões de 18,79 x 33,27 x 21,59 cm. Com uma impressão de 21 páginas por minuto, o dispositivo alcança a marca de até 15 mil impressões mensais.

O item ainda promete conectividade via Wi-Fi e USB, e apresenta uma qualidade de impressão equivalente a 1.200 DPI. O modelo possibilita a impressão frente e verso automatizada, mas apenas em preto e branco. Avaliada com uma nota 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência e a rapidez da impressora. No entanto, criticam a ausência de compatibilidade com os PCs da Apple. O artigo mais barato da lista está disponível por valores a partir de R$ 921.

Prós: alta performance

alta performance Contras: não é um modelo multifuncional

3 de 6 O modelo 3330DNIM imprime a laser em uma qualidade de 1.200 DPI — Foto: Reprodução/Amazon O modelo 3330DNIM imprime a laser em uma qualidade de 1.200 DPI — Foto: Reprodução/Amazon

A 3330DNIM também oferece impressão a laser e a possibilidade de operação via Wi-Fi. O modelo promete configurações que protegem arquivos sensíveis e fornece um painel de controle no lado direito da máquina, para administrar a impressão. O sistema ainda disponibiliza conectividade USB com dispositivos móveis e a alternativa de imprimir até 42 páginas por minuto.

Com dimensões de ‎36,58 x 36,58 x 28,96 cm, a máquina é compatível apenas com a voltagem de 110 V e não apresenta outra função a não ser a de imprimir. O item conta com uma qualidade de impressão de 1.200 DPI nas cores preto e branco. Avaliado com 3,7 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores elogiam a rapidez. No entanto, relatam que as configurações pertencem a um padrão antiquado e que o toner da máquina pode dar defeito com pouco tempo de uso. Interessados podem comprar o artigo por a partir de R$ 2.140.

Prós: velocidade alta

velocidade alta Contras: incompatibilidade com Mac

4 de 6 A impressora 3330DNI admite uma tela LCD e velocidade de até 42 páginas por minuto — Foto: Reprodução/Amazon A impressora 3330DNI admite uma tela LCD e velocidade de até 42 páginas por minuto — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo 3330DNI apresenta impressão a laser em uma máquina grande cujas dimensões mencionam 58,42 x 54,61 x 53,34 cm. O sistema oferece conectividade sem fio via Wi-Fi e portas Ethernet e USB para conexão cabeada com outros dispositivos. Assim como os modelos anteriores, este imprime apenas em preto e branco, mas com uma qualidade de 600 DPI. Conta com um visor LCD que ajuda nas configurações de operação da máquina. O modelo é o primeiro multifuncional da lista, com a possibilidade de escanear, criar arquivos em PDF e enviar e-mails diretamente pela máquina.

O item promete uma abrangente compatibilidade com smartphones, desktops, notebooks, e até mesmo tablets, o que torna mais versátil a impressão sem fio a uma velocidade de até 42 páginas por minuto. Avaliado com nota 3,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência para impressão e a rapidez do dispositivo. Todavia, relatam dificuldade para configurá-lo, e alguns indicam que o sistema não reconhece o PC quando conectado via USB. O modelo está disponível por preços a partir de R$ 3.592.

Prós: multifuncional e compatível com mais dispositivos

multifuncional e compatível com mais dispositivos Contras: disponível apenas em 110 V

5 de 6 O modelo 6510DN oferta porta de entrada USB 3.0 para transferência mais rápida de dados — Foto: Reprodução/Amazon O modelo 6510DN oferta porta de entrada USB 3.0 para transferência mais rápida de dados — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo 6510DN se diferencia dos demais pela capacidade de imprimir em cores, além de oferecer uma entrada USB mais moderna: o padrão 3.0, que admite uma conexão mais rápida para a transferência de dados. Disponibiliza conectividade sem fio via Wi-Fi ou cabeada no padrão Ethernet. A máquina admite uma impressão a laser com qualidade de até 2.400 DPI a uma velocidade de 30 páginas por minuto. As dimensões ficam em 41,91 x 48,26 x 34,8 cm.

Avaliado com uma nota 3,3 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a compatibilidade com os aparelhos da Apple. No entanto, informam que o produto não acompanha o dispositivo que se conecta ao Wi-Fi, o que leva ao consumidor a ter um novo gasto. Interessados podem comprar o dispositivo por valores a partir de R$ 3.707.

Prós: imprime em cores

imprime em cores Contras: dispositivo que se conecta ao Wi-Fi precisa ser comprado separadamente

6 de 6 A impressora B400DN oferece tela touch LCD para controlar as operações da máquina — Foto: Reprodução/Amazon A impressora B400DN oferece tela touch LCD para controlar as operações da máquina — Foto: Reprodução/Amazon

A impressora B400DN obedece ao padrão de impressão a laser, além de permitir conexão cabeada via Ethernet e conectividade sem fio por meio do Wi-Fi. A máquina abrange dimensões de 45,97 x 45,97 x 33,78 cm, enquanto o design oferece uma tela touch LCD para administrar a impressão dos arquivos. Imprime folhas em preto e branco a uma velocidade de 45 páginas por minuto, com uma qualidade máxima de 1.200 DPI.

O sistema promete a impressão de até 15 mil folhas mensais. O modelo ainda conta com uma série de apps e funcionalidades que permitem a impressão por vários dispositivos, como celular, tablet, serviços de nuvem e mais. Avaliado com uma nota 3,9 de 5 na Amazon, os usuários destacam a abrangente possibilidade de impressão via Wi-Fi em virtude dos aplicativos. Entretanto, alguns criticam a ausência do dispositivo que conecta a máquina ao Wi-Fi. O modelo é vendido por a partir de R$ 3.991.

Prós: compatibilidade com Mac

compatibilidade com Mac Contras: ausência do conector de Wi-Fi

Coisas que você só vai lembrar se usou PCs nos anos 2000