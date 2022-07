InfinitePay é confiável? Tem taxas? Saiba tudo sobre app de pagamentos

O InfinitePay é um app de pagamentos disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ), e que possui maquininha própria com as principais bandeiras de cartão utilizadas no Brasil. As taxas costumam ser mais baixas do que as dos concorrentes, além das operações como transferências bancárias, por exemplo, terem custo zero. No app, é possível fazer a aquisição da maquininha, além de pagar por intermédio de links, visualizar histórico de compras e até calcular taxas. Veja, a seguir, como funciona e se o InfinitePay é confiável.

O que é InfinitePay e como funciona?

O InfinitePay é um modelo de maquininha desenvolvida pela fintech Cloudwalk, e promete taxas 80% menores do que as oferecidas no mercado de pagamentos. Para isso, a empresa utiliza tecnologias como blockchain, que registra transações de moedas virtuais, e inteligência artificial. A maquininha pode ser comprada no site oficial da empresa ou através do aplicativo disponível na Google Play e App Store, em até 12 parcelas e com frete gratuito para todo o país. O equipamento possui sistema Android, conexão Wi-Fi e transações por chip ou aproximação.

O app tem taxas? Se sim, quais e de quanto?

A maquininha do InfinitePay não tem taxa de adesão ou de mensalidade, e os custos de antecipação do pagamento já estão inclusos. Após a aquisição do equipamento, são cobrados apenas os custos operacionais. A taxa para pagamentos no cartão de crédito, por exemplo, varia entre 2,89% e 11,63%, já que o valor vai depender da quantidade de parcelas e a bandeira usada pelo cliente.

Na modalidade débito, a taxa é de 1,44% para cartões Visa e Mastercard e 2,44% para cartão Elo. Já as taxas para links de pagamento podem variar de 4,20% a 16,66%, indo de acordo com o número de parcelas da compra.

InfinitePay é seguro? Quem pode usar?

O InfinitePay conta com tecnologias avançadas para garantir transações seguras. As maquininhas possuem certificação PTS POI - ou seja, possuem camadas de proteção do hardware e software que criptografam todo o tráfego de informações de dados do cartão. Ainda, o serviço conta com política "White Hat", um programa de recompensas para a identificação de falhas e erros, com o intuito de evitar brechas e vulnerabilidades no sistema.

Segundo o site Reclame Aqui, o InfinitePay teve nota 8.8 nos últimos seis meses, com um índice de 97% de resposta às reclamações feitas por usuários. A plataforma só está disponível para pessoas jurídicas, como empresas e microempreendedores individuais (MEI).

Como solicitar o serviço?

Para adquirir uma maquininha do InfinitePay, baixe o aplicativo nas lojas oficiais e faça o registro. Insira o telefone > Nome completo > crie um nome de login > coloque o CPF > cadastre um e-mail > Data de Nascimento. Ao finalizar a criação da conta, selecione a opção “Comprar Maquininha”.

Ao iniciar o processo, ele pedirá o CNPJ da empresa, CPF e data de nascimento. Em seguida, o contratante deve inserir os dados bancários associados ao CNPJ do cadastro, além do endereço de entrega em que deseja receber a maquininha. Logo após, basta inserir a forma de pagamento e a compra entrará em análise.

O InfinitePay oferece cadastro gratuito para o Link de Pagamento. Através desse recurso, empreendedores e lojistas podem gerar boletos e links, com taxas a serem calculadas dentro do próprio app. Para fazer o cadastro, o usuário deve tocar em "Quero ser um lojista", rolar a tela até o "Link de Pagamento". Em seguida, aperte em "Fazer cadastro" e, então, o app irá solicitar informações como CNPJ e dados bancários sujeitos a aprovação.

Quais os diferenciais para os concorrentes?

As principais concorrentes da InfinitePay são as máquinas Nubank (NuTap), Mercado Pago e Ton. Com funções e bandeiras similares, elas se diferenciam em valores e taxas operacionais oferecidas, todas isentas de mensalidade. Enquanto uma InfinitePay custa R$ 142,90, uma Ton T3 sai por R$322,80, Mercado Pago Point Pro 2 por 298,80 e a NuTap, por ser totalmente digital, não possui equipamento.

As taxas também variam. A InfinitePay possui taxa de débito 1,44% e crédito a partir 2,89%; A Ton cobra 1,69% de débito e a partir de 3,49% no crédito. Mercado Pago Point possui taxa de 1,99% no débito e a partir de 4,74% no crédito. Com a NuTap, compras no débito com taxas de 1,49% e a partir 3,19% no crédito.

Com informações de InfinitePay

