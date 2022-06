Lista traz os melhores jogos que simulam profissões; confira

Jogos que simulam profissões geralmente proporcionam experiências imersivas com inúmeras possibilidades de desafio e diversão em ambientes de trabalho. Assim, eles conquistam o público ao levá-lo em aventuras, muitas vezes, fora do alcance na vida real. É o caso de títulos como Cooking Simulator e Euro Truck Simulator 2 , que colocam os jogadores nas carreiras de cozinheiros e caminhoneiros, respectivamente. Pensando nisso, o TechTudo criou uma lista com os melhores games nesse formato para computadores, consoles PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X / S e Nintendo Switch , além de celular Android e iPhone ( iOS ).

1 de 9 Euro Truck Simulator 2 Cities Skylines desafia o jogador a entregar cargas pesadas em pouco tempo — Foto: Divulgação/Steam Euro Truck Simulator 2 Cities Skylines desafia o jogador a entregar cargas pesadas em pouco tempo — Foto: Divulgação/Steam

1. Car Mechanic Simulator 2021

Car Mechanic Simulator 2021 transforma o jogador no dono de uma oficina mecânica, lidando com diferentes problemas envolvendo carros. Nesse simulador da Red Dot Games, o objetivo principal é consertar, pintar e até reconstruir veículos de quase todas as marcas, mas também é possível reparar peças, testar automóveis e melhorar o seu ambiente de trabalho. Com gráficos 3D, o jogo inclui reproduções realistas de mais de 4 mil peças exclusivas e 72 modelos de carros.

2 de 9 Em Car Mechanic Simulator 2021, usuários pode reparar, tunar, pintar e dirigir automóveis — Foto: Reprodução/Steam Em Car Mechanic Simulator 2021, usuários pode reparar, tunar, pintar e dirigir automóveis — Foto: Reprodução/Steam

Em Farming Simulator 22, da Giants Software, o jogador deve cuidar de sua fazenda, enquanto gerencia recursos, como sementes e ração, além de lidar com as diferentes estações do ano. Para isso, é essencial cuidar da terra, criar animais, pilotar tratores, além realizar outras atividades típicas da vida rural. Sozinho ou com amigos fazendeiros, no modo para multijogadores, você pode operar mais de 400 máquinas e ferramentas para se tornar o rei da agropecuária.

3 de 9 Farming Simulator 22 apresenta diversos tipos de plantações e máquinas agrícolas — Foto: Reprodução/Steam Farming Simulator 22 apresenta diversos tipos de plantações e máquinas agrícolas — Foto: Reprodução/Steam

Criado pela SCS Software, Euro Truck Simulator 2 oferece uma viagem realista pelas estradas da Europa, incluindo locais no Reino Unido, Alemanha, Itália e Polônia. Nesse jogo, você assume o volante de pesados caminhões de carga e corre contra o tempo para realizar entregas em cidades de quase todo o continente. Disponível no Mac, PC e Linux por R$ 49,99 (via Steam), o game possui modo multiplayer online, assim como diversos mods desenvolvidos pela comunidade de fãs.

4 de 9 Euro Truck Simulator 2 leva o player em uma jornada pelas estradas europeias — Foto: Reprodução/Steam Euro Truck Simulator 2 leva o player em uma jornada pelas estradas europeias — Foto: Reprodução/Steam

Neste jogo da Empyrean, o jogador assume o papel de um “faz-tudo” que compra e reforma cômodos ou casa inteiras. Para isso, é possível aproveitar mecânicas que permitem demolir e reconstruir paredes, portas, janelas e outros cantos do ambiente. Em House Flipper, também é preciso administrar o próprio negócio, comprando o material necessário para seus trabalhos, como tintas e mobílias usadas para renovar interiores destruídos pela sujeira.

5 de 9 House Flipper permite faturar muito dinheiro restaurando casas — Foto: Reprodução/Steam House Flipper permite faturar muito dinheiro restaurando casas — Foto: Reprodução/Steam

Se você é amante da boa culinária, esse simulador da Big Cheese Studio pode agradá-lo. Cooking Simulator faz os usuários se sentirem verdadeiros chefes ao colocá-los no comando de uma cozinha realista e equipada com os eletrodomésticos e utensílios mais modernos. O jogador pode cozinhar mais de 140 ingredientes disponíveis na despensa ao preparar pratos deliciosos no modo carreira ou no sandbox, para quem deseja aproveitar o desafio sem pressão.

6 de 9 Cooking Simulator traz o tempero da cozinha para os fãs de jogos de simulação — Foto: Reprodução/Steam Cooking Simulator traz o tempero da cozinha para os fãs de jogos de simulação — Foto: Reprodução/Steam

6. Streamer Life Simulator

Streamer Life Simulator, assim como House Flipper, permite que o jogador trabalhe por conta própria. O game, desenvolvido e publicado pelo estúdio Cheesecake Dev, simula a vida de um streamer que deve transmitir suas jogatinas ao vivo na Internet em troca de doações. Se ganhar muito dinheiro, você será capaz de melhorar seus equipamentos e até mudar de vizinhança.

O jogo permite que os usuários explorem além das transmissões ao trabalhar em outros empregos, treinar, dirigir e mais. O simulador da realidade tem download grátis para Android e iPhone (iOS). No PC, Streamer Life Simulator tem uma versão paga por R$ 37,99 na loja digital Steam.

7 de 9 Viva como um agitado streamer em Streamer Life Simulator — Foto: Reprodução/Steam Viva como um agitado streamer em Streamer Life Simulator — Foto: Reprodução/Steam

Desenvolvido por Claudiu Kiss e o estúdio The Irregular Corporation, PC Building Simulator funciona de maneira semelhante a Streamer Life Simulator. O jogo permite que você construa seu próprio empreendimento de reparo de hardware e software de computadores. Além disso, players devem atender a clientes que precisam de simples consertos, limpezas e setups totalmente novos.

8 de 9 PC Building Simulator possibilita a montagem e o conserto de máquinas potentes — Foto: Reprodução/Steam PC Building Simulator possibilita a montagem e o conserto de máquinas potentes — Foto: Reprodução/Steam

8. Not for Broadcast

O show não pode parar! Em Not for Broadcast, desenvolvido pela NotGames, o propósito é manter a transmissão funcionando, não importa o que aconteça. Da sala de controle do programa National Nightly News, você deve atrair a atenção da audiência ao escolher os melhores enquadramentos, censurar palavrões e selecionar comerciais que agradem os patrocinadores.

Cabe a você definir o que vai ao ar, enquanto lida com problemas técnicos, entrevistados esquisitos e outras situações bizarras. O jogo está pronto para baixar no PC por R$ 47,49 nas plataformas Steam, Epic Games Store e GOG.

9 de 9 Not for Broadcast usa humor ácido para criticar o papel da imprensa na sociedade — Foto: Reprodução/Steam Not for Broadcast usa humor ácido para criticar o papel da imprensa na sociedade — Foto: Reprodução/Steam

