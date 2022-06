Melhor site de relacionamento: 5 opções confiáveis para diferentes gostos

Sites de relacionamento gratuitos e confiáveis podem ser uma boa opção para conhecer um novo amor. Quem está em busca de compromisso pode recorrer a diferentes plataformas online. O Par Perfeito, por exemplo, ajuda a começar um namoro ao oferecer sugestões de perfis de acordo com as preferências de cada usuário. Também existem opções para quem deseja encontrar pares com afinidades mais específicas, como é o caso do Divino Amor , voltado para o público evangélico, e do Solteiros 50, com foco em pessoas de meia-idade.

As plataformas geralmente oferecem um cadastro gratuito, mas limitam outras funcionalidades a planos mensais de assinatura. É importante lembrar que, para que as buscas sejam eficazes, são levadas em consideração características como idade, região, interesses pessoais e expectativas gerais. A seguir, confira cinco opções de sites de relacionamento confiáveis e avalie qual é o melhor para você. As ferramentas também estão disponíveis para Android e iPhone (iOS).

1 de 6 Lista com cinco opcões ajuda a escolher o melhor site de relacionamento confiável; veja — Foto: Bruce Mars/Unsplash Lista com cinco opcões ajuda a escolher o melhor site de relacionamento confiável; veja — Foto: Bruce Mars/Unsplash

1. Par Perfeito: para quem quer um relacionamento sério

O Par Perfeito (www.parperfeito.com.br) é um dos sites de relacionamento mais conhecidos no Brasil. A plataforma soma cerca de 30 milhões de usuários cadastrados no país e também pode ser acessada por meio de aplicativos para Android ou iOS. Para uma busca mais precisa, a ferramenta oferece filtros como características físicas, interesses em comum, religião, entre outros.

2 de 6 Par Perfeito: site de relacionamento é um dos mais famosos do Brasil — Foto: Reprodução/Par Perfeito Par Perfeito: site de relacionamento é um dos mais famosos do Brasil — Foto: Reprodução/Par Perfeito

O primeiro passo para criar uma conta é preencher um pequeno formulário e informar se a busca é por mulheres ou homens, sua idade e CEP. O cadastro gratuito dá acesso a sugestões diárias de pretendentes, com conversas e curtidas ilimitadas. A ferramenta também oferece acesso a dicas para encontrar o par ideal e conselhos amorosos. O Par Perfeito ainda disponibiliza aos usuários que dão match o Vídeo Date, recurso que permite realizar encontros online com duração de até 3 horas por dia.

Quem deseja um serviço mais completo pode optar pelos planos Ouro ou Platinum, que custam cerca de R$ 26 e R$ 55 por mês, respectivamente. Na versão paga, os assinantes têm acesso a sugestões mais específicas de combinações por meio do recurso “Pares do Dia”.

2- Divino Amor: relacionamentos cristãos

Divino Amor (divinoamor.com.br) é um site de relacionamento evangélico. A ferramenta pertence ao Match Group LatAm, empresa responsável pelo Par Perfeito e pelo aplicativo de relacionamento Tinder. Voltada para um público bem específico, Divino Amor é uma boa opção para cristãos solteiros que buscam iniciar um relacionamento sério.

3 de 6 Divino Amor é um site de relacionamento evangélico voltado para cristãos solteiros — Foto: Reprodução/Divino Amor Divino Amor é um site de relacionamento evangélico voltado para cristãos solteiros — Foto: Reprodução/Divino Amor

Além de informar características pessoais, o usuário precisa esclarecer suas expectativas de relacionamento e descrever quais qualidades deseja encontrar em alguém. Os filtros de pesquisa também permitem que as buscas sejam feitas a partir das denominações religiosas. Outra opção interessante é que os participantes têm acesso a conselhos e dicas de um pastor evangélico para um relacionamento saudável.

O cadastro é gratuito, mas há opções de assinatura para quem deseja ampliar o acesso aos recursos. Os planos pagos permitem, por exemplo, ver quem visualizou seu perfil e ter acesso à curtidas ilimitadas. A assinatura Ouro custa R$ 26,85/mês; a Platinum, R$ 54,93/mês.

3. Solteiros 50: para maiores de 50 anos

Solteiros 50 (www.solteiros50.com.br), como o próprio nome indica, é voltado para pessoas de meia-idade que buscam um relacionamento sério. A plataforma possui uma distribuição de gênero equilibrada, com 57% de público feminino e 43% de masculino, e sua proposta é aproximar pessoas com uma faixa etária semelhante.

4 de 6 Site de relacionamento depois dos 50 anos é ideal para usuários desta faixa etária que desejam iniciar uma relação séria — Foto: Reprodução/Carol Fernandes Site de relacionamento depois dos 50 anos é ideal para usuários desta faixa etária que desejam iniciar uma relação séria — Foto: Reprodução/Carol Fernandes

Ao entrar no site, é preciso informar o gênero e a orientação sexual. Em seguida, a assistente virtual Suzana ajuda a finalizar o cadastro, que pede informações básicas. O Solteiros 50 também conta com um pequeno teste de personalidade para ajudar a refinar as buscas e sugestões de perfis. Outro recurso interessante é a possibilidade de realizar chamadas de vídeo para fazer encontros online.

O cadastro é gratuito, mas a plataforma também oferece serviços de assinatura, com valores que variam de R$ 39,90 a R$ 99,90 por mês. Os planos permitem, por exemplo, a visualização ilimitada dos outros perfis participantes da rede.

4. C-date: para quem busca encontros casuais

Uma boa opção para quem deseja conhecer ou encontrar pessoas sem compromisso é o C-date (www.c-date.com.br). A plataforma é rígida quanto à proteção de dados e se encarrega de verificar manualmente as fotos de perfil de cada usuário. Para sugerir o par ideal, o site se baseia nas preferências dos usuários, considerando tanto os gostos pessoais quanto os interesses sexuais.

5 de 6 C-Date é uma opção para encontrar pessoas para conversar e marcar encontros — Foto: Reprodução/Marvin Costa C-Date é uma opção para encontrar pessoas para conversar e marcar encontros — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Um recurso interessante é a “Pergunta do dia", que ajuda a encontrar pares com as mesmas intenções de encontros naquele momento. Já com a função "Meus candidatos atraentes", os usuários podem escolher os perfis mais atraentes, clicando em "sexy" ou "não".

Fazer o cadastro é simples e exige a confirmação do e-mail para usar o serviço. O acesso gratuito é limitado e, para usufruir de mais funcionalidades, o usuário precisa fazer uma assinatura. Os planos custam a partir de R$ 39,90 por mês.

5. International Cupid: para quem busca um relacionamento estrangeiro

International Cupid (www.internationalcupid.com) é um site de relacionamento internacional, sendo ideal para quem deseja iniciar um namoro com quem mora em outro país. Com mais de 4 milhões de membros cadastrados, a ferramenta oferece um serviço personalizado por meio de eficientes filtros de busca. Embora não haja a exigência de falar inglês, conhecer o idioma favorece a paquera, já que esta é a língua mais usada pelos participantes cadastrados.

6 de 6 International Cupid é voltado para relacionamentos internacionais — Foto: Reprodução/Carol Fernandes International Cupid é voltado para relacionamentos internacionais — Foto: Reprodução/Carol Fernandes

Como a maioria dos sites de relacionamento, o International Cupid também permite que o interessado informe suas características pessoais e expresse o que busca em um par. Há também a opção de bloquear o contato de perfis que possuam comportamentos inconvenientes, evitando situações de mal-estar. Para os mais tímidos, o recurso de e-mail com caixa de entrada pessoal pode ser uma boa alternativa, já que ajuda a encontrar um par de forma anônima.

O cadastro é gratuito, mas a ferramenta oferece planos pagos nas modalidades Gold, Platinum e Diamond, com valores a partir de US$ 10 por mês (R$ 47,93 na cotação atual). As assinaturas oferecem recursos como tradução automática de mensagens e destaque do seu perfil nos resultados de busca.

