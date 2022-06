Mensagem de bom domingo para WhatsApp: 5 apps com frases e figurinhas

Mensagens para desejar bom domingo são muito úteis para alegrar contatos no WhatsApp , e podem ser encontradas em aplicativos disponíveis para download em celulares Android e iPhone ( iOS ). As opções grátis, como Canva , incluem cartões, frases, textos curtos, imagens, vídeos e até mesmo figurinhas de "feliz domingo" e "domingo abençoado", que podem ser compartilhadas com amigos e familiares em apps de mensagens. Confira, na lista a seguir, cinco opções de aplicativos para enviar frases de bom domingo pelo WhatsApp .

1 de 6 Apps para enviar mensagens de bom domingo: veja cinco opções para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo Apps para enviar mensagens de bom domingo: veja cinco opções para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo

O Canva é um popular app de design gráfico que permite encontrar e criar cartões personalizados com os mais diversos temas. Pela plataforma, é possível encontrar imagens de "bom dia de domingo" e "feliz domingo", por exemplo. A opção está disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e também permite editar templates prontos com frases e outros elementos.

Para encontrar mensagens de domingo no Canva, abra o app e pesquise por palavras-chave na barra de busca do menu superior. Selecione uma das imagens disponíveis e toque sobre o ícone de compartilhar, no canto superior direito da tela, para enviá-la no WhatsApp. Se preferir, você também pode editar o cartão antes de compartilhar no mensageiro. Para isso, basta apertar sobre o ícone de "+". É possível adicionar elementos, caixas de texto e modificar cores, por exemplo.

2 de 6 É possível encontrar diversos templates com o tema no Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível encontrar diversos templates com o tema no Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O Pinterest é uma plataforma de compartilhamento de imagens e vídeos disponível para smartphones Android e iPhone (iOS). Para encontrar mídias de mensagem de bom domingo, use a barra de busca da tela inicial: dá para pesquisar por palavras-chave como "feliz domingo" ou "domingo abençoado", por exemplo. Em seguida, selecione o que quiser e toque sobre o logotipo do WhatsApp para compartilhar com os amigos e família.

3 de 6 No Pinterest, é possível encontrar diversas imagens com mensagens de bom domingo — Foto: Reprodução/Clara Fabro No Pinterest, é possível encontrar diversas imagens com mensagens de bom domingo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Sticker.ly

O Sticker.ly é um app de figurinhas disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Pela plataforma, é possível criar figurinhas originais ou encontrar pacotes com stickers de diversos temas, como adesivos de bom domingo.

Para salvar as figurinhas no WhatsApp e enviá-las a parentes e amigos, abra o app e toque sobre a lupa no menu inferior. Em seguida, aperte sobre a barra de pesquisa e digite "domingo" para visualizar as opções de pacotes com o tema. Para salvar um deles no mensageiro, pressione sobre a opção e, depois, vá em "Adicionar ao WhatsApp".

4 de 6 O Sticker.ly oferece diversas opções de figurinhas para enviar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Sticker.ly oferece diversas opções de figurinhas para enviar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Também é possível encontrar mensagens desejando bom domingo no TikTok. O popular app de vídeos curtos, que está disponível para celulares Android e iPhone (iOS), reúne diversas opções de clipes com a temática, que podem ser encontrados a partir do recurso de busca do app.

5 de 6 O TikTok reúne clipes animados com frases de bom domingo que podem ser compartilhados no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro O TikTok reúne clipes animados com frases de bom domingo que podem ser compartilhados no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Para encontrar as mensagens, aperte no ícone de lupa no menu inferior. Em seguida, use a barra de busca para pesquisar por palavras-chave, que podem ser "bom dia domingo" ou "domingo abençoado", por exemplo. Na sequência, dá para conferir as opções de mensagens disponíveis. Para compartilhar uma delas no WhatsApp, basta tocar no clipe e ir em "Compartilhar", no lado direito da tela.

5. Bom dia Zap Zap

O Bom dia Zap Zap está disponível apenas para Android, mas reúne uma série de mensagens de bom dia para enviar para amigos e familiares. Pela plataforma, é possível encontrar GIFs, cartões e frases. Ao abrir o app, toque em "Categorias", no menu inferior, e digite "Domingo", na barra de busca, para encontrar mensagens com o tema. Por lá, é possível ter acesso a diversas imagens para compartilhar no mensageiro. Para isso, basta escolher uma das opções e, em seguida, tocar sobre o botão "Enviar no WhatsApp".

6 de 6 O app Bom Dia Zap Zap está disponível apenas para Android, mas traz grande diversidade de cartões para compartilhar no mensageiro — Foto: Reprodução/Clara Fabro O app Bom Dia Zap Zap está disponível apenas para Android, mas traz grande diversidade de cartões para compartilhar no mensageiro — Foto: Reprodução/Clara Fabro

*Nota de transparência: Canva e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao assinar alguma ferramenta no site parceiro, o TechTudo pode ganhar uma comissão ou algum outro tipo de compensação.

