Monitor de áudio: conheça 7 opções por a partir de R$ 799

O mercado brasileiro conta com diversas opções de monitores de áudio de marcas como Behringer, Edifier, Yamaha e outras, com modelos por preços a partir dos R$ 799 no varejo online. A seguir, o TechTudo apresenta mais detalhes de sete modelos de caixas de referência disponíveis no varejo online brasileiro.

1 de 8 Monitor de áudio auxilia quem trabalha com áudio: conheça sete opções — Foto: Divulgação/Edifier Monitor de áudio auxilia quem trabalha com áudio: conheça sete opções — Foto: Divulgação/Edifier

Caixa de som para TV: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

2 de 8 Edifier R1000T4 é opção de monitor de áudio de entrada — Foto: Reprodução/Amazon Edifier R1000T4 é opção de monitor de áudio de entrada — Foto: Reprodução/Amazon

Sendo um equipamento de uma das marcas mais conceituadas no segmento, o modelo R1000T4 é uma solução compacta com 24 Watts RMS, construção em MDF, promessa de resistência à ressonância e conectividade RCA. Indicada para uso semiprofissional, o monitor tem alimentação bivolt. A embalagem acompanha: uma coluna ativa, uma coluna passiva, um cabo de ligação das colunas, um cabo de ligação de áudio P2 (3,5 mm) para RCA duplo, um cabo de áudio RCA para RCA estéreo e um manual.

A caixa da Edifier conta com uma avaliação máxima (5 estrelas) de mais de 90% dos compradores da Amazon, que destacam a qualidade de acabamento, design compacto e a qualidade de áudio. As poucas reclamações mencionam que o volume não é alto o suficiente. O modelo mais barato da lista custa a partir de R$ 700.

Prós: custo baixo, visual atraente e qualidade de áudio

custo baixo, visual atraente e qualidade de áudio Contras: conectividade apenas via RCA

3 de 8 Edifier R1580MB tem visual elegante e promete mais qualidade de som. — Foto: Reprodução/Amazon Edifier R1580MB tem visual elegante e promete mais qualidade de som. — Foto: Reprodução/Amazon

Com visual mais refinado, a caixa a seguir é um modelo da Edifier que, além de uma construção mais robusta, promete oferecer uma qualidade de áudio aprimorada e mais possibilidades de conectividade. O equipamento, também fabricado em MDF, traz conexões dupla RCA, Bluetooth, duas entradas para microfone e acompanha um controle remoto. Ainda, tem painel controlador de graves na parte traseira e de volumes na lateral. São 42 Watts divididos nas duas caixas com alto-falantes de 4 polegadas.

O artigo soma 4,5 das 5 estrelas na nota média da Amazon. Os consumidores elogiam a qualidade e a fidelidade sonora, mas alguns alegam ter recebido o produto com defeito. Interessados precisam desembolsar cerca de R$ 879.

Prós : qualidade de acabamento, qualidade de áudio e conectividade sem fio

: qualidade de acabamento, qualidade de áudio e conectividade sem fio Contras: não há

4 de 8 Edifier R1010BT é opção de entrada com conectividade Bluetooth. — Foto: Reprodução/Amazon Edifier R1010BT é opção de entrada com conectividade Bluetooth. — Foto: Reprodução/Amazon

A R1010BT é mais uma caixa da Edifier que oferece potência de 24 Watts RMS. Assim como os modelos anteriores, possui um design compacto e acabamento em madeira, que dá um aspecto interessante ao equipamento. O principal diferencial da R1010BT fica por conta da conectividade Bluetooth, que permite conectar dois dispositivos em simultâneo, além da RCA também presente em outros modelos da marca.

Com uma avaliação de cinco estrelas por parte de 69% de seus consumidores, a caixa de som da Edifier se destaca pelo visual e pela qualidade dos acabamentos. No entanto, alguns compradores acham que o volume poderia ser mais alto. O modelo é visto por valores a partir de R$ 889.

Prós: visual atraente, conectividade Bluetooth

visual atraente, conectividade Bluetooth Contras: potência limitada

4. Tomate MTS 2026 – a partir de R$ 999

5 de 8 Tomate MTS 2026 aparece como alternativa de marca menos conhecida. — Foto: Reprodução/Amazon Tomate MTS 2026 aparece como alternativa de marca menos conhecida. — Foto: Reprodução/Amazon

Com a promessa de oferecer até 100 Watts RMS, a caixa da Tomate é um equipamento que deve se posicionar acima de outras soluções de entrada. O visual é moderno, com acabamento em madeira, e a construção é feita em MDF de alto rendimento. A MTS 2026 tem frequência de 40 Hz a 20 kHz, alimentação bivolt automática e botões de comando na lateral.

O equipamento é mais um modelo muito bem avaliado na Amazon, com cinco estrelas por parte de 96% dos consumidores, que destacam a qualidade do equipamento e do áudio reproduzido. Além de conectividade RCA, a MTS conta com entrada USB e Bluetooth 4.0 pelo investimento de aproximadamente R$ 999.

Prós: potência elevada, visual atraente e versatilidade de conexões

potência elevada, visual atraente e versatilidade de conexões Contras: marca não é tão conhecida

6 de 8 Edifier R1700BT oferece mais recursos, mas não é o modelo mais potente do segmento. — Foto: Reprodução/Amazon Edifier R1700BT oferece mais recursos, mas não é o modelo mais potente do segmento. — Foto: Reprodução/Amazon

A caixa R1700BT, da Edifier, basicamente aprimora tudo que os demais modelos da marca já apresentados oferecem. Com potência de 66 Watts RMS e recursos como DSP (Digital Signal Processing) e DRC (Dynamic Range Compensation), a promessa é de qualidade de áudio extrema para os usuários mais exigentes.

O modelo tem um visual elegante, com design que posiciona os falantes de uma maneira mais adequada para o uso em uma mesa ou superfície reta. Além de duas entradas RCA, a caixa também oferece conectividade Bluetooth. Com nota 4,6 de 5, os compradores da Amazon elogiam a qualidade sonora, mas criticam o fato de o volume não poder ser controlado pelo computador, por exemplo. O modelo custa cerca de R$ 1.376.

Prós: visual, quantidade de recursos e conectividade sem fios

visual, quantidade de recursos e conectividade sem fios Contras: não há

7 de 8 Behringer Studio-50USB é um equipamento voltado para uso profissional. — Foto: Reprodução/Amazon Behringer Studio-50USB é um equipamento voltado para uso profissional. — Foto: Reprodução/Amazon

Outra marca muito conceituada no segmento de áudio profissional é a Behringer, que oferece soluções como a Studio-50USB, uma caixa de alto desempenho. O modelo oferece 150 Watts RMS de potência em duas vias, tendo ainda conectividade USB, XLR analógico e conectores TRS para uso com interfaces de áudio.

O visual do equipamento é sóbrio, com um acabamento refinado com direito a detalhes em Kevlar (fibra sintética resistente e leve) no woofer para garantir mais durabilidade ao equipamento. O dispositivo tem nota 4,3 de 5 na Amazon. Os compradores destacam a potência alta para o tamanho compacto. No entanto, há relatos de produtos entregues com defeito. O preço, neste caso, fica perto dos R$ 2.684.

Prós: acabamento premium, conectividade avançada e muita potência

acabamento premium, conectividade avançada e muita potência Contras: custo alto

8 de 8 YAMAHA HS5 tem custo alto, mas promete experiência premium. — Foto: Reprodução/Amazon YAMAHA HS5 tem custo alto, mas promete experiência premium. — Foto: Reprodução/Amazon

O equipamento da tradicional fabricante Yahama é mais uma solução de alto desempenho. O modelo, que tem um visual discreto, se destaca mesmo pelos recursos que oferece, mesmo não sendo a caixa mais potente da lista com seus 70 Watts RMS. As conexões XLR e TRS permitem um melhor aproveitamento dos sinais vindos de microfones e outros equipamentos. No painel traseiro da caixa, ainda é possível realizar diversos ajustes para ajudar o usuário a encontrar mais pureza no áudio.

Com nota média 4,8, o modelo recebeu 5 estrelas em 88% das avaliações e diversos elogios para a qualidade sonora. Ainda sem comentários negativos, esta opção pode ser comprada por valores próximos dos R$ 3.859.

Prós: qualidade de áudio e conectividade de alto desempenho

qualidade de áudio e conectividade de alto desempenho Contras: custo alto e potência inferior à de concorrentes

3 coisas bizarras que a tecnologia permitiu fazer na última década