Monitor gamer barato: 7 modelos por menos de R$ 1,5 mil

Monitores gamers são ideais para quem busca melhorar a experiência na hora da jogatina. E os modelos baratos são a preferência dos usuários principiantes ou de quem não pode gastar muito. Empresas como Samsung , AOC e LG oferecem modelos acessíveis por preços a partir de R$ 920 , como é o caso do Samsung T350, monitor de 22 polegadas com tela Full HD e suporte ao AMD Radeon FreeSync .

Já o LG Ultragear 24ML600M tem como destaque o display de 23,8 polegadas e a taxa de atualização de 75 Hz pelo investimento aproximado de R$ 1.149. Outra opção é o AOC Hero 24, com tempo de resposta de 1 ms e resolução Full HD por valores que partem dos R$ 1.260. Veja abaixo seis monitores gamer por menos de R$ 1,5 mil para comprar no Brasil em 2022.

O monitor T350, da Samsung, é um modelo de entrada e possui uma taxa de atualização de 75 Hz, valor inicial para oferecer maior fluidez às imagens, enquanto a tecnologia AMD Radeon FreeSync promete manter tudo em sincronia para uma experiência sem atrasos ou falhas durante o uso. O produto disponibiliza entrada HDMI para conexão com outros dispositivos, além de portas VGA e DVI. Interessados podem comprar este monitor por a partir de R$ 920.

O display de 22 polegadas tem resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e é feito com a tecnologia IPS. Esta função preserva a nitidez e a vivacidade das cores em toda a tela, prometendo um uso sem distorções de brilho ou cor, independentemente para onde o usuário estiver olhando. Avaliado em 4,9 de 5 na Amazon, os compradores destacam a qualidade de imagem e o botão para configuração analógica. Reclamações falam da ausência de entrada P2.

Prós: custo-benefício e fácil configuração

custo-benefício e fácil configuração Contras: ausência de entrada de áudio P2

O LG Ultragear 24ML600M pode ser uma compra interessante para quem procura um display Full HD de tamanho um pouco maior. Com suporte ao AMD FreeSync, o painel IPS é desenvolvido para apresentar cores vivas em alta resolução, segundo a empresa. Com taxa de atualização de 75 Hz, o monitor de 23,8 polegadas é visto por valores que partem dos R$ 1.149.

Outro detalhe importante fica por conta do Motion Blur Reduction, tecnologia que acompanha o tempo de resposta de 1 ms para evitar rastros na imagem. Possui duas conexões HMDI, uma entrada D-SUB e DVI. Avaliado com nota 4,9 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade do monitor para exibir vídeos e imagens, devido às cores apresentadas. Todavia, citam a falta de saída P2 para fones de ouvido.

Prós: qualidade da imagem, contraste alto e custo-benefício

qualidade da imagem, contraste alto e custo-benefício Contras: não possui saída para fones de ouvido e os botões podem ser frágeis

O LG Pro Gamer é um monitor para quem busca uma tela capaz de oferecer maior desempenho. O display Full HD LED de 24 polegadas possui taxa de atualização de 144 Hz, valor essencial em jogos competitivos modernos, permitindo uma maior clareza nas imagens, até mesmo nos menores movimentos. O tempo de resposta é de 1 ms, também com suporte à tecnologia FreeSync, que promete sincronizar a exibição de quadros para evitar os efeitos de quebra nas imagens. O destaque maior fica para o HDMI 2.0.

A avaliação dos consumidores mostra que esta combinação é interessante para quem pretende explorar o universo dos games competitivo. Atualmente, o equipamento está avaliado em 4,9 de 5 estrelas na Amazon. No entanto, alguns comentários relatam a falta de conforto visual quando a taxa de brilho é elevada. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.205.

Prós: custo-benefício e sincronização alta

custo-benefício e sincronização alta Contra: taxa de brilho elevada pode causar desconforto visual

O Hero 24, da AOC, apresenta um suporte alto, indicado para usuários de alta estatura e com um conhecimento maior em monitores. A tela de 23,8 polegadas traz uma resolução Full HD com promessa de imagens com boa fidelidade de cores e tons. O dispositivo opera com tempo de resposta de 1 ms dentro de uma taxa de atualização de 144 Hz, características interessantes para o público gamer, devido à fluidez mesmo com imagens de muitos frames. O item está disponível por cifras que partem de R$ 1.260.

A tela oferece um recurso inteligente chamado Dial Point: uma mira vermelha posicionada no centro da tela, ideal para jogos de tiro. Além disso, o monitor disponibiliza duas entradas HDMI para conexão com outros dispositivos, além de portas DP e VGA. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade do monitor na finalidade de cores e na qualidade da imagem. Todavia, há relatos de alguns produtos com defeitos de fábrica na tela, conhecidos como dead pixels.

Prós: alta taxa de atualização

alta taxa de atualização Contras: alguns produtos são entregues com defeito

O 25UM58G é outra opção da LG para quem procura qualidade. Com uma dimensão maior, equivalente a de 25 polegadas, e proporção em 21:9, o monitor usa um painel IPS com bordas finas. O produto oferece entrada HDMI e para fones de ouvido, além de disponibilizar uma funcionalidade de economia de energia, que reduz o brilho da tela em determinadas ocasiões. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 1.361 na Amazon.

Além da qualidade de imagem, os compradores destacam a função Motion Blur Reduction, que busca entregar vídeos sem rastros e com tempo de resposta reduzido, de aproximadamente 1 ms. O atraso de input também é uma questão que promete ser solucionada no monitor, agora com a ajuda do Dynamic Action Sync, para otimizar a experiência em games. Entretanto, o display não possui saída de som, o que gera algumas reclamações.

Prós: qualidade da imagem e custo benefício

qualidade da imagem e custo benefício Contras: não possui saída de som e acabamento frágil

O AOC Sniper 27 se destaca pelo tamanho de 27 polegadas, sendo uma opção para quem tem mais espaço na mesa e busca um monitor maior. O modelo mantém o design característico da linha com base de três pés para maior estabilidade, oferece painel IPS de resolução Full HD, taxa de atualização de 75 Hz, tempo de resposta de 1 ms, bordas finas e tecnologia antirreflexo.

Além disso, o acessório conta com o recurso Shadow Control, que ajusta os níveis de cinza da escala do monitor e melhora o gráfico dos jogos, e a Adaptive-Sync, função que deixa a imagem mais leve para uma maior clareza. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, o aparelho se destaca pela qualidade da imagem. Os comentários negativos citam a presença de apenas uma entrada HDMI e uma VGA. O equipamento pode ser adquirido por preços que partem de R$ 1.399.

Prós: qualidade da imagem e custo-benefício

qualidade da imagem e custo-benefício Contras: não possui Display Port

O Samsung Odyssey G3 é um monitor de entrada da linha. O display conta com tempo de resposta de 1 ms e resolução Full HD. São 24 polegadas e taxa de atualização de 144 Hz, o que promete eliminar os delays e o desfoque dos movimentos durante as partidas. A interface do monitor conta com conexões HDMI, DisplayPort e entrada para fones de ouvido. A tela ainda traz possibilidades de ajuste na altura, inclinação e rotação, podendo ser usada também no formato vertical. O investimento fica a partir de R$ 1.499.

O monitor da marca sul-coreana conta com a tecnologia de sincronização adaptável AMD FreeSync Premium, que assegura menos travamentos, oscilações e atrasos no conteúdo exibido. De acordo com avaliação dos consumidores, o monitor mantém nota alta, com média 4,8 de 5 estrelas. Os compradores destacam a alta qualidade de imagem. Mas apesar do preço elevado, ele não possui alto-falante e o manuseamento dos ajustes de altura pode ser difícil nos primeiros meses de uso.

Prós: alta taxa de atualização e baixo tempo de resposta

alta taxa de atualização e baixo tempo de resposta Contras: ajuste de altura pode ser difícil de manusear no início

Com informações de Samsung, AOC, LG e Amazon

