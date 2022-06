Monitor HDMI: veja 7 modelos por a partir de R$ 929

Os monitores HDMI podem ser interessantes para o público gamer ou para quem realiza tarefas de alta produtividade. Isso porque a porta de entrada permite a transmissão de dados com o máximo de definição que o aparelho oferece, o que diferencia o uso da tecnologia. Marcas como Acer , Dell , Samsung , LG , AOC , Philips e Benq oferecem boas opções no Brasil, compatíveis com públicos variados.

Destacamos o V226HQL, da Acer, como o modelo mais barato por a partir de R$ 929. Ele tem taxa de atualização de 60 Hz, múltiplas possibilidades de conexão e resolução Full HD. O Hero 24G2, da AOC, custa a partir de R$ 1.309, traz uma tela de 24 polegadas, tempo de resposta de 1 ms e taxa de atualização de 144 Hz. Já o 276E8VJSB, da Philips, pode ser comprado por a partir de R$ 2.399 e oferece qualidade 4K em uma tela de 27 polegadas. Veja sete opções em detalhes nas linhas a seguir.

1 de 8 Monitores são essenciais para todo tipo de usuário — Foto: Reprodução/Unsplash (Jack B) Monitores são essenciais para todo tipo de usuário — Foto: Reprodução/Unsplash (Jack B)

2 de 8 O modelo V226HQL apresenta resolução Full HD — Foto: Reprodução/Amazon O modelo V226HQL apresenta resolução Full HD — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo V226HGL, da Acer, disponibiliza uma resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) em uma tela de 21 polegadas. O suporte do monitor possibilita ao usuário um ajuste de inclinação, útil para aumentar o conforto de visualização. Dispõe de entradas VGA, DVI e HDMI, para conexão com outros dispositivos, enquanto a tela exibe um tempo de resposta de 5 ms a uma taxa de atualização de 60 Hz.

A tecnologia Acer eColor promete controles avançados de cor para uma melhor qualidade de imagem, enquanto a Acer ComfyView deve trazer maior conforto visual. Avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam a entrega rápida e a alternativa de encaixá-lo na parede. No entanto, criticam a impossibilidade de ajustar o brilho da tela, além da presença de pixels mortos. Interessados podem comprar este monitor por a partir de R$ 929.

Prós: suporte com inclinação

suporte com inclinação Contras: não oferece entrada USB

3 de 8 O monitor SE2216H traz 21 polegadas e uma taxa de atualização de 60 Hz — Foto: Reprodução/Amazon O monitor SE2216H traz 21 polegadas e uma taxa de atualização de 60 Hz — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo SE2216H, da Dell, oferece uma qualidade Full HD em uma tela de 21 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz em um tempo de resposta estimado em 12 ms. O suporte do monitor permite a regulagem de inclinação, para promover maior conforto visual ao consumidor. A parte traseira do aparelho apresenta entradas de conexão HDMI e VGA.

Pode ser utilizado pelo público gamer, apesar da contraindicação para jogos mais ágeis devido ao tempo de resposta lento. O modelo é interessante para games leves ou mesmo para produtividade baixa. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores elogiam o design e o acabamento do item, mas relatam que o nível de contraste não é regular e compromete a visualização de imagens e gráficos. O modelo está disponível por preços a partir de R$ 999.

Prós: suporte com inclinação

suporte com inclinação Contras: frequência e tempo de resposta lentos

4 de 8 O modelo LC24F390FHLMZD garante tecnologia bivolt para se adaptar a todos os usuários — Foto: Reprodução/Amazon O modelo LC24F390FHLMZD garante tecnologia bivolt para se adaptar a todos os usuários — Foto: Reprodução/Amazon

O monitor LC24F390FHLMZD, da Samsung, apresenta 24 polegadas, expostas em uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. A tela dispõe de um formato levemente curvo, o que auxilia na visualização de mais de uma janela aberta simultaneamente. A parte traseira hospeda uma entrada HDMI e outra USB para conexão com dispositivos móveis, além de portas VGA, DP, e D-Sub.

Admite tecnologia bivolt, compatível com redes de 110 V e 220 V. Ainda, confere uma taxa de atualização de 60 Hz a um tempo de resposta de 4 ms. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a boa reprodução de cores. Entretanto, alguns relatam que riscos e pixels mortos aparecem na tela com pouco mais de um mês de uso. Quem quiser comprar o modelo precisa desembolsar valores a partir de R$ 1.149.

Prós: múltiplas possibilidades de conexão

múltiplas possibilidades de conexão Contras: desempenho baixo para o preço exigido

5 de 8 O monitor Hero 24G2 oferece uma taxa de atualização de 144 Hz a um tempo de resposta de 1 ms — Foto: Reprodução/Amazon O monitor Hero 24G2 oferece uma taxa de atualização de 144 Hz a um tempo de resposta de 1 ms — Foto: Reprodução/Amazon

O monitor Hero 24G2, da AOC, apresenta um suporte alto, indicado para usuários com alta estatura. A tela de 24 polegadas equilibra uma resolução Full HD para transmitir imagens com boa fidelidade de cores e tons. O dispositivo opera a uma tempo de resposta de 1 ms dentro de uma taxa de atualização de 144 Hz, características interessantes para o público gamer, devido à fluidez com que o sistema roda vídeos rápidos e com muitos frames.

A parte traseira disponibiliza duas entradas HDMI para conexão com outros dispositivos, além de conexão DP e VGA. A tela oferece um recurso inteligente chamado Dial Point: uma mira vermelha posicionada no centro da tela, ideal para jogos de tiro. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade do monitor para exibir vídeos e imagens. Todavia, relatam que alguns produtos apresentam defeitos de fábrica. O Hero, da AOC, é visto por valoers a partir de R$ 1.309.

Prós: alta taxa de atualização

alta taxa de atualização Contras: alguns produtos são entregues com defeito

6 de 8 O modelo 29WK600 apresenta design ultrawide e uma resolução Full HD — Foto: Reprodução/Amazon O modelo 29WK600 apresenta design ultrawide e uma resolução Full HD — Foto: Reprodução/Amazon

O monitor 29WK600, da LG, apresenta design ultrawide, isto é, uma tela bastante larga em proporção 21:9. Com 29 polegadas, o display traz resolução Full HD e promessa de imagens e vídeos com cores verossímeis. O suporte possibilita alterar o ângulo da tela, um detalhe interessante que aprimora a visualização. A tecnologia interna dispõe de padrão bivolt, compatíveis com as voltagens de 110 V e 220 V.

A parte traseira oferece portas de conexão HDMI e uma entrada P2 para fone de ouvido. A tela possui uma película antirreflexo, que rebate o brilho de luzes adjacentes do cômodo, enquanto opera a uma taxa de atualização de 75 Hz dentro de um tempo de resposta de 5 ms. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o desempenho do produto para jogos e alta produtividade. Entretanto, alguns usuários relatam que receberam o produto com o suporte quebrado. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 1.499.

Prós: tela larga em proporção ultrawide de 21:9

tela larga em proporção ultrawide de 21:9 Contras: taxa de atualização baixa para o preço exigido

7 de 8 O monitor XL2411P promete resolução Full HD para uma taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Reprodução/Amazon O monitor XL2411P promete resolução Full HD para uma taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo XL2411P, da BenQ, apresenta uma tela de tamanho mediano com 24 polegadas. O suporte cilíndrico oferece regulagem de altura para maximizar o conforto do usuário ao visualizar o monitor. A tela conta com uma resolução Full HD de 1920 x 1080, distribuída em um display que opera a uma taxa de atualização de 144 Hz. É uma boa alternativa para o público gamer em virtude da rápida frequência de resposta de 1 ms, além de exibir gráficos e frames velozes com o máximo de qualidade.

A parte traseira oferece três possibilidades de conexão com outros dispositivos: HDMI, DVI e DP. Bivolt, opera com uma configuração estipulada entre 100 V e 240 V. A tecnologia do dispositivo promete conforto visual ao usuário e alívio da fadiga ocular ao reduzir os danos da luz azul. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a boa reprodução de cores na tela. Todavia, alguns criticam que o produto chegou com o lacre rompido e a caixa aberta. Interessados devem investir a partir de R$ 2.070.

Prós: taxa de atualização e tempo de resposta satisfatórios

taxa de atualização e tempo de resposta satisfatórios Contras: ausência de entrada USB

8 de 8 O modelo 276E8VJSB promete 27 polegadas e um display com exibição de imagens em 4K — Foto: Reprodução/Amazon O modelo 276E8VJSB promete 27 polegadas e um display com exibição de imagens em 4K — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo 276E8VJSB, da Philips, oferece 27 polegadas para exibição de imagens em 4K. Com bordas ultrafinas, o monitor apresenta uma resolução de 3840 x 2160 pixels, indicado para usuários de alta produtividade, como trabalhos de edição de foto e vídeo, por exemplo. A parte traseira oferece possibilidade de conexão HDMI e DP, enquanto a tela promete recursos que proporcionam cores mais fiéis às originais mesmo quando vistas de várias ângulos.

Opera com uma taxa de atualização de 60 Hz em um tempo de resposta de 5 ms, o que torna o produto indicado apenas para jogadores que não exijam muita velocidade na reprodução do conteúdo. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a boa performance do aparelho, mas criticam a ausência de um suporte com regulagem de altura. A opção mais cara da lista está disponível por a partir de R$ 1.999.

Prós: alta qualidade de imagem

alta qualidade de imagem Contras: taxa de atualização baixa

