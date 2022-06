Mouse Bluetooth: conheça 6 modelos sem fios por a partir de R$ 67

Mouses com conexão Bluetooth é uma boa opção para quem procura mais facilidade e mobilidade durante a rotina. Empresas como Logitech , Microsoft , Multilaser e Rapoo oferecem modelos por preços a partir de R$ 67 , como é o caso do Rapoo M100, que promete cliques precisos e silenciosos.

Já o Logitech MX Anywhere 3 permite conectar em até três aparelhos simultaneamente por valores que partem de R$ 389. Outra opção é o Microsoft Arco, que traz alcance de até dez metros e Bluetooth 4.0 por cerca de R$ 500. Veja a seguir seis mouses Bluetooth para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Mouse Bluetooth: veja seis modelos por preços que variam entre R$ 67 e R$ 500 — Foto: Divulgação/Logitech Mouse Bluetooth: veja seis modelos por preços que variam entre R$ 67 e R$ 500 — Foto: Divulgação/Logitech

1. Rapoo M100 – a partir de R$ 67

O Rapoo M100 tem design ergonômico e pode ser encontrado nas cores cinza e preto. O mouse possui três botões e promete cliques precisos e silenciosos. O acessório é alimentado por duas pilhas AAA que acompanham o produto e garantem uma autonomia de até nove meses. Ele possui velocidade ajustável de 1.000 DPI e rastreamento em alta definição de 1.300 DPI. O modelo é encontrado por preços a partir de R$ 67.

Além disso, o modelo tem compatibilidade com Windows, macOS, Android, iPhone (iOS) e Chrome OS. Avaliado em 4,6 de 5, os compradores destacam o mouse pelos cliques silenciosos e pela conexão rápida. A parte negativa fica pelo acabamento, podendo vir com um empenamento na base que pode incomodar se usar o periférico em uma superfície firme.

2 de 7 Rapoo M100 traz design ergonômico — Foto: Divulgação/Rapoo Rapoo M100 traz design ergonômico — Foto: Divulgação/Rapoo

2. OEX Tiny MS601 – a partir de R$ 88

O OEX Tiny MS601 tem um design anatômico que promete encaixe mais confortável nas mãos e deslizamento suave devido ao seu revestimento que imita um tecido. Para utilizar o modelo é preciso inserir duas pilhas AAA na tampa embaixo do mouse, necessárias para a alimentação. O acessório possui Bluetooth 4.0, conexão alternada por combinação de botões e pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 88.

O modelo funciona com frequência de 2,4 GHz acoplado tem alcance de dez metros. Avaliado com 3,3 de 5 de estrelas, o mouse, de modelo básico, possui um alto consumo de bateria após um determinado tempo de uso.

3 de 7 O MS601 funciona com frequência de 2,4 GHz acoplado tem alcance de dez metros — Foto: Divulgação/OEX O MS601 funciona com frequência de 2,4 GHz acoplado tem alcance de dez metros — Foto: Divulgação/OEX

O acessório é alimentado com uma pilha AAA, que deve ser inserida sob a tampa embaixo do mouse. O tipo de conexão do modelo é Bluetooth 3.0, com alcance de dez metros. Além disso, o mouse MO254 foi avaliado em 4,4 de 5 estrelas e os compradores destacaram o modo econômico da bateria durante o uso e a conexão rápida. A parte negativa fica pela precisão após um tempo de uso e botões muito sensíveis ao toque.

4 de 7 Multilaser MO254 possui velocidade e sensibilidade de 800, 1.200 e 1.600 DPI — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser MO254 possui velocidade e sensibilidade de 800, 1.200 e 1.600 DPI — Foto: Divulgação/Multilaser

O Logitech MX Anywhere 3 é um mouse versátil com foco em mobilidade. O mouse possui recursos que facilitam na utilização fora de casa, em escritórios e locais públicos. Um deles é o recurso Darkfield, um sistema capaz de fazer o rastreamento da superfície onde está sendo usado para criar um mapeamento do espaço. Além disso, ele é capaz de se conectar em até três aparelhos simultaneamente e pode ser adquirido por R$ 389.

O acessório possui a tecnologia MagSpeed, o que promete torná-lo mais rápido, silencioso e preciso, permitindo rolar sem esforço 1.000 linhas em um segundo e parar com a precisão de um pixel. A Logitech diz que o mouse pode ser usado em qualquer tipo mesa e textura sem a necessidade de um mousepad. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram o MX pela conexão fácil e a bateria duradoura. Já outros compradores apontaram que ele funciona bem somente via Bluetooth porque a conexão USB apresenta falhas.

5 de 7 Logitech MX Anywhere 3 permite rolar 1.000 linhas por segundo — Foto: Divulgação/Logitech Logitech MX Anywhere 3 permite rolar 1.000 linhas por segundo — Foto: Divulgação/Logitech

O Logitech Trackball MX Ergo é um mouse com foco em ergonomia. Ele funciona sem fio, com duas opções de conectividade e pode se conectar a até dois dispositivos simultaneamente. O acessório traz como diferencial uma trackball que entrega uma usabilidade bem diferente ao equipamento. Ele é indicado para profissionais que utilizam mais de um PC ou notebook ao mesmo tempo, por exemplo. O modelo é encontrado por cerca de R$ 470.

Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacam a ergonomia do Trackball MX, que conta com recurso que permite que o usuário ajuste a inclinação do mouse para maior conforto. O mouse traz ainda botões adicionais, ajuste de DPI e suporte para conectividade Bluetooth com até três dispositivos.

6 de 7 Logitech Trackball MX Ergo tem foco na ergonomia — Foto: Divulgação/Logitech Logitech Trackball MX Ergo tem foco na ergonomia — Foto: Divulgação/Logitech

O Mouse Arco, da Microsoft, é um mouse arco sem fio indicado para escritórios. Ele possui conexão via cabo USB e tem fio com 1,3 metro de comprimento. Ele conta com um plano de rolagem que permite o usuário rolar tanto na vertical, quanto na horizontal. O alcance sem fio é de até dez metros em área aberta e cinco metros em ambiente fechado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 500 para comprar o produto.

De acordo com a fabricante, o acessório é compatível com Windows 10, 8.1 e 8 e deve estar habilitado para Bluetooth 4.0 e faixa de frequência de 2,4 GHz sem fio. O mouse funciona por meio de duas pilhas alcalinas AAA e promete duração da bateria até seis meses. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o produto se destaca pela leveza e facilidade para transporte. A parte negativa fica pelo custo alto.

7 de 7 O Mouse Arco Microsoft sem fio indicado para escritórios e possui quatro tipos de cores — Foto: Divulgação/Microsoft O Mouse Arco Microsoft sem fio indicado para escritórios e possui quatro tipos de cores — Foto: Divulgação/Microsoft

