Mouse ergonômico: 6 modelos que prometem muito mais conforto

Mouse ergonômico é uma opção de periférico para os usuários que trabalham muitas horas por dia no computador e buscam mais conforto. O produto promete deixar o braço em uma posição mais confortável ou pode até exigir menos esforço durante o uso. Empresas como Trust , Multilaser , Microsoft e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 69 , como é caso do Trust 22885, que traz LED azul e tecnologia plug and play.

Já o Microsoft Arc é um mouse projetado para encaixar facilmente na mão dos usuários por valores que partem de R$ 500. Outra opção é o Logitech MX Vertical, que apresenta velocidade de 4.000 DPI e bateria interna com autonomia de quatro meses por cerca de R$ 519. Confira a seguir seis mouses ergonômicos para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Lista reúne opções de mouses ergonômicos para serem adquiridos no Brasil por a partir de R$ 69 — Foto: Reprodução/Logitech Lista reúne opções de mouses ergonômicos para serem adquiridos no Brasil por a partir de R$ 69 — Foto: Reprodução/Logitech

O Trust 22885 é um modelo de mouse vertical que promete conforto para executar diversas atividades no dia a dia. O dispositivo é uma opção para os usuários que buscam um mouse para produtividade, pois promete reduzir a tensão no braço e no pulso para o máximo conforto durante as horas de uso. Uma faixa de LED azul ilumina o mouse no apoio para polegar. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 69.

O aparelho é composto por seis botões, sendo dois configuráveis para o polegar, um seletor de velocidade, além dos convencionais para clique nas páginas e o de rolagem. O Trust 22885 trabalha entre 1.000 e 1.600 DPI e conta com um cabo de 1,5 metro de comprimento. Sua conexão é USB e funciona com a tecnologia plug and play, assim, não é necessário instalar nenhum software para o uso. Conforme as avaliações dos clientes que adquiriram o modelo pela Amazon, o periférico apresenta precisão durante o uso, pode ser uma opção também para games e, para cumprir sua proposta principal, também entrega conforto e ergonomia. Sua nota, segundo os consumidores, é 4,7 de 5. Alguns comentários apontam que o tamanho do aparelho pode ser um incômodo durante os primeiros usos.

Prós : ergonomia, conforto durante o uso e precisão

: ergonomia, conforto durante o uso e precisão Contras: tamanho grande e não é uma opção ambidestra

2 de 7 Trust 22885 possui LED na cor azul — Foto: Divulgação/Trust Trust 22885 possui LED na cor azul — Foto: Divulgação/Trust

O MO284, da Multilaser, é outra opção de mouse vertical que promete proporcionar conforto para longas horas de uso durante o trabalho no dia a dia. O modelo possui acabamento emborrachado, o que promete evitar lesões e também garantir mais aderência à mão do usuário. Disponível na cor preto, o produto apresenta conexão sem fio na frequência 2,4 GHz e é alimentado por bateria no padrão AA. O mouse é visto por cifras que partem de R$ 102.

Ele apresenta seis botões e compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. A velocidade DPI do aparelho varia entre 1.000 e 1.600, segundo a ficha técnica da fabricante. De acordo com a avaliação dos clientes que adquiriram o modelo pela Amazon, o mouse possui nota 4,5 de 5. Entre os principais pontos positivos, o aparelho se destaca por conta da ergonomia, conforto, precisão no uso e bom custo-benefício. Alguns relatos apontam ainda que o tamanho do MO284 pode gerar incômodo por ser robusto.

Prós : custo-benefício, precisão e conforto

: custo-benefício, precisão e conforto Contras: não é uma opção ambidestra e possui tamanho robusto

3 de 7 Multilaser MO284 é uma opção vertical com apoio para o polegar — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser MO284 é uma opção vertical com apoio para o polegar — Foto: Divulgação/Multilaser

O MX Master 3, da Logitech, é uma opção de mouse ergonômico profissional. O dispositivo é uma opção para quem trabalha como designer, desenvolvedor ou que precisa ficar longas horas realizando tarefas no PC. Com formato vertical, o aparelho é construído pensando na melhor posição do braço do usuário e ainda possui apoio para o polegar. A conexão com o computador é sem fio via receptor USB por valores que partem de R$ 439.

O modelo funciona com os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. O sensor de rastreamento possui velocidade de 4.000 DPI, o que promete mais fluidez durante o uso. Outro destaque é o sistema de rolagem MagSpeed, que promete alta velocidade e precisão podendo passar até mil linhas por segundo. Compatível com o Logitech Options, é possível trabalhar com perfis definidos em diferentes aplicativos e ainda personalizá-los de acordo com o gosto do usuário. Com nota 4,9 de 5, o modelo da Logitech possui uma boa avaliação pelos consumidores que o adquiriram pela Amazon. O MX Master 3 é uma opção que agradou os usuários por conta da precisão sob qualquer superfície, bateria duradoura e conforto no uso. Apesar da compatibilidade com o sistema operacional da Apple, alguns relatos apontam que o mouse apresentou baixa performance quando usado nos computadores da maçã.

Prós : permite personalizar o uso de acordo com as preferências do usuário

: permite personalizar o uso de acordo com as preferências do usuário Contras: não é uma opção ambidestra

4 de 7 Logitech MX Master 3 pode ser ideal para produtividade avançada — Foto: Divulgação/Logitech Logitech MX Master 3 pode ser ideal para produtividade avançada — Foto: Divulgação/Logitech

Trackball MX Ergo é uma opção da Logitech que possui conforto personalizado de acordo com a preferência do usuário. O mouse possui uma dobradiça ajustável que permite escolher o melhor ângulo entre 0° e 20° para posicionar a mão da forma que o usuário desejar. Outro destaque do dispositivo é sua trackball que permite movimentar o cursor do mouse utilizando apenas o dedo. Segundo a ficha técnica, a tecnologia do modelo exige 20% menos esforço muscular na mão, no pulso e no antebraço durante o uso. O periférico possui velocidade de movimento que varia entre 512 e 2.048 DPI, garantindo fluidez média no uso. O aparelho possui bateria recarregável que promete autonomia de quatro meses com uma única carga e pode ser adquirido por preços a partir de R$ 449.

A estrutura do Trackball MX Ergo é composta por oito botões: clique esquerdo/direito, voltar/avançar, roda de rolagem com inclinação para a direita/esquerda e clique do meio, modo de precisão e troca fácil, sendo que seis podem ser personalizados conforme a necessidade do usuário. Seu funcionamento é via receptor USB. Com nota 4,7 de 5 na avaliação dos consumidores que compraram o modelo pela Amazon, o Trackball MX Ergo recebeu críticas positivas sobre a duração da bateria, conforto e precisão. Alguns consumidores destacam que um ponto negativo é a bateria interna do produto, que não facilita a troca em caso de eventuais problemas.

Prós : acessibilidade com trackball, bateria duradoura e personalização de uso

: acessibilidade com trackball, bateria duradoura e personalização de uso Contras: bateria interna

5 de 7 Trackball MX Ergo, da Logitech, apresenta uma trackball que permite rolar o cursor apenas com o dedo — Foto: Divulgação/Logitech Trackball MX Ergo, da Logitech, apresenta uma trackball que permite rolar o cursor apenas com o dedo — Foto: Divulgação/Logitech

O Microsoft Arc é um mouse projetado para encaixar facilmente na sua mão dos usuários e que pode ser transportado com facilidade para qualquer lugar. O modelo é achatado, o que o deixa com um visual plano, quando não está sendo usado, o que facilita para colocá-lo dentro da mochila ou no bolso da calça. A conexão com o PC é feita via Bluetooth e o produto é encontrado por cerca de R$ 500.

Voltado para produtividade, o modelo Arc é uma opção para ser usada em atividades de escritório ou para navegação na internet. O uso do dispositivo promete ser prático e apresenta clique esquerdo e direito, além permitir rolar na horizontal e na vertical para navegar nas páginas. A autonomia do produto é de seis meses com duas baterias no padrão AAA. O mouse da Microsoft possui avaliação 4,6 de 5 na Amazon. Os clientes destacam que o produto é leve, ocupa pouco espaço e possui clique e rolamento suave. Um ponto negativo destacado sobre o periférico é a falta de compatibilidade com outros sistemas além do Windows.

Prós : pequeno, de fácil transporte e cliques suaves

: pequeno, de fácil transporte e cliques suaves Contras: compatibilidade apenas com sistema operacional Windows

6 de 7 O modelo Arc, da Microsoft, é um mouse com visual minimalista — Foto: Divulgação/Microsoft O modelo Arc, da Microsoft, é um mouse com visual minimalista — Foto: Divulgação/Microsoft

O MX Vertical, da Logitech, é um modelo de mouse vertical com ângulo de 57 graus que promete deixar a mão do usuário em uma posição mais natural. Com a promessa de conforto e ergonomia durante o uso, o dispositivo pode ser uma opção para quem trabalha muitas horas na frente do PC. Seu sensor de movimento possui velocidade de 4.000 DPI, o que pode facilitar a movimentação. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 519 para adquirir o produto.

O dispositivo apresenta bateria interna com autonomia de quatro meses. Outro destaque é sua carga, que promete três horas de uso com apenas um minuto carregando. Sua conexão com o computador pode ser feita de três formas: via Bluetooth, receptor USB ou pelo cabo USB-C que acompanha o produto. O MX Vertical possui seis botões, sendo que os atalhos podem ser personalizados conforme o uso do consumidor. Na Amazon, o modelo possui nota 4,8 de 5, de acordo com a avaliação dos consumidores. Entre seus principais pontos positivos, o MX Vertical se destaca por conta da qualidade de seu material de construção, ergonomia e precisão no uso. Um ponto negativo destacado sobre o mouse foi sua altura, que pode apresentar desconforto para alguns usuários.

Prós : bateria duradoura e recarga rápida e precisão na velocidade

: bateria duradoura e recarga rápida e precisão na velocidade Contras: bateria não removível, o que dificulta sua troca em caso de problemas

7 de 7 MX Vertical, da Logitech, é uma versão com ângulo de 57 graus — Foto: Divulgação/Logitech MX Vertical, da Logitech, é uma versão com ângulo de 57 graus — Foto: Divulgação/Logitech

