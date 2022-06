Mouse vertical: 7 modelos para usar o acessório com mais conforto

Mouses verticais são ideais para usuários que buscam conforto e ergonomia ao usar o computador. Estes periféricos podem ser interessantes para usuários que passam longas horas no home office ou na jogatina. Empresas como Trust , Anker e Logitech oferecem modelos por preços a partir de R$ 102 , como é o caso do Trust Verto 22885, que apresenta sistema plug and play e revestimento em borracha.

Já o Anker ‎AK-98ANWVM-UBA traz modo de hibernação automático para poupar energia por valores que partem de R$ 312. Outra opção é o Logitech Lift, que conta com angulação de 57 graus e promete cliques silenciosos por cerca de R$ 815. Veja abaixo sete mouses verticais para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Mouse vertical: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 102 e R$ 815 — Foto: Divulgação/Logitech

O Trust Verto 22885 é um mouse vertical econômico e com sistema plug and play. O design ergonômico promete reduzir a tensão diária no braço e no pulso do usuário e seu revestimento em borracha proporciona maior aderência à mão no momento do uso. Além disso, apresenta dois botões auxiliares na região do polegar para avançar e retroceder no navegador web. Porém, vale ressaltar que o cabo de conexão USB do modelo possui apenas 1,5 metro de extensão, o que pode ser curto para alguns usuários. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 102.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e se destaca pelo conforto e ergonomia, além de ser apontado como um mouse bastante preciso.

Prós: mouse com valor acessível

mouse com valor acessível Contras: cabo USB curto

2 de 8 Trust Verto 22885 traz tecnologia plug and play — Foto: Divulgação/Trust

2. Delux M618Plus RGB - a partir de R$ 133

O mouse vertical M618Plus RGB, da Delux, conta com iluminação RGB, teclas programáveis, sensibilidade regulável de até 4.000 DPI e descanso de pulso acoplado ao mouse como uma peça única. Ele promete conforto e praticidade no uso sem deixar o estilo de lado. Além disso, o acessório possui compatibilidade com dispositivos Windows e Mac, embora apresente algumas restrições nos aparelhos da Apple. O produto é vendido por valores que partem de R$ 133.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 65% de suas avaliações e se destaca por sua ergonomia e precisão, sendo indicado para usuários gamers.

Prós: mouse sensível e preciso

mouse sensível e preciso Contras: botões programáveis não compatíveis com Mac

3 de 8 Delux M618Plus RGB apresenta 4.000 DPI — Foto: Divulgação/Delux

3. J-Tech Digital V638R - a partir de R$ 144

O J-Tech Digital V638R tem sensibilidade de até 3.600 DPI e sete botões com funções programáveis. Ele pode ser uma boa opção para quem precisa de praticidade no uso diário de diferentes softwares. O modelo ainda conta com apoio magnético para a mão e seis diferentes modos de iluminação RGB, unindo praticidade, conforto e estilo no uso. O periférico é vendido por cifras a partir de R$ 144.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 67% de suas avaliações. Vale ressaltar que, anatomicamente, o modelo não é recomendado para usuários que possuam mãos pequenas, se adaptando melhor a mãos médias e grandes.

Prós: alta precisão e sensibilidade

alta precisão e sensibilidade Contras: tamanho grande, podendo ser desconfortável para mãos menores

4 de 8 O mouse vertical Digital V638R, da J-Tech, pode ser uma boa opção para quem precisa de praticidade — Foto: Divulgação/J-Tech

O iClever TM_209G é indicado para quem prefere a praticidade dos periféricos sem fio. O modelo promete aliar o conforto e a ergonomia à liberdade da conexão wireless. Sua estrutura em forma de arco facilita a pegada e promete menor tensão muscular mesmo em momentos de uso mais intenso, além de entregar clique silencioso e autonomia de até 10 metros do receptor. Porém, vale ressaltar que sua sensibilidade se limita a 1.600 DPI, seus botões não são personalizáveis, e as funções de avançar ou retroceder uma página no navegador não são compatíveis com dispositivos Mac.

Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 62% de suas avaliações. O produto é visto por valores que partem de R$ 275.

Prós: conexão sem fio e clique silencioso

conexão sem fio e clique silencioso Contras: baixa sensibilidade e precisão em relação aos outros modelos apresentados

5 de 8 O mouse vertical TM_209G, da iClever, alinha o conforto e a ergonomia à liberdade da conexão wireless — Foto: DIvulgação/iClever

O Anker ‎AK-98ANWVM-UBA é outro modelo para os adeptos dos periféricos com conexão wireless. Ele se destaca por entrar automaticamente no modo hibernação após oito minutos de inatividade, poupando bateria e se mostrando como uma alternativa interessante para quem se esquece de ligar e desligar o acessório. O produto, porém, possui limitação de 1.600 DPI e botões não são personalizáveis, que contam com as funções de avançar ou retroceder uma página no navegador. O mouse é visto por valores a partir de R$ 312.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 66% de suas avaliações. Porém, é importante ressaltar que o acessório necessita de duas pilhas AAA (1,5V) para funcionar.

Prós: conexão sem fio e modo de hibernação automático

conexão sem fio e modo de hibernação automático Contras: necessidade de pilhas

6 de 8 Anker ‎AK-98ANWVM-UBA tem 1.600 DPI — Foto: Divulgação/Anker

O Logitech MX Vertical é um mouse construído em uma angulação de 57 graus, que melhora a postura do pulso e promete reduzir em até 10% o esforço muscular necessário para o uso. O modelo ainda conta com acabamento texturizado para otimizar a pegada do usuário. Além disso, o item entrega botões personalizáveis, precisão de 4.000 DPI e três possibilidades de conexão, por meio de Bluetooth, via conector wireless ou ainda utilizando um cabo USB-C, o mesmo utilizado para carregamento da bateria do dispositivo. Ele é visto por cerca de R$ 534.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações, o modelo se destaca pela qualidade do acabamento, a ergonomia e o conforto proporcionados. Vale reforçar que, segundo a Logitech, o modelo é indicado para mãos de tamanho médio e grande.

Prós: versatilidade na conexão, alta sensibilidade e formato ergonômico

versatilidade na conexão, alta sensibilidade e formato ergonômico Contras: valor elevado

7 de 8 Mouse Logitech MX Vertical permite encaixe mais confortável da mão — Foto: Divulgação/Logitech

O Logitech Lift é uma opção para quem busca a melhor opção em qualidade, mas não abre mão da suavidade. Também construído em uma angulação de 57 graus, que melhora a postura do pulso e reduz em até 10% o esforço muscular, o item se diferencia ao entregar botões com cliques silenciosos e uma Smart Wheel, que proporciona scroll suave nas páginas. O modelo também possui múltiplas opções de conexão e acabamento emborrachado, tornando seu uso mais prático e confortável. Além disso, o acessório dá ao usuário a possibilidade de conectar até três dispositivos simultaneamente, utilizando um botão para alternar entre eles.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 72% de suas avaliações. É importante ressaltar que, segundo a própria Logitech, o modelo é mais indicado para mãos de tamanho pequeno e médio. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 815 para adquirir o produto.

Prós: versatilidade na conexão, formato ergonômico e cliques suaves e silenciosos

versatilidade na conexão, formato ergonômico e cliques suaves e silenciosos Contras: valor elevado

8 de 8 Logitech Lift apresenta angulação de 57 graus — Foto: Divulgação/Logitech

