Músicas de Free Fire: veja 10 faixas criadas para o Battle Royale da Garena

O sucesso que Free Fire adquiriu nos últimos anos criou uma enorme janela de oportunidades para a realização de parcerias com artistas. Nesse período, músicos famosos, como Mano Brown, Alok e KSHMR, entraram na onda do Battle Royale da Garena e lançaram canções inspiradas no jogo. A novidade do momento é a música Tropa, da cantora Anitta , lançada nesta quarta-feira (29). As faixas geralmente são utilizadas como temas de eventos em geral dentro do jogo e de competições profissionais, como a Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) e o Mundial de Free Fire . Confira, a seguir, dez faixas que foram criadas para o Free Fire.

1 de 1 Anitta virou personagem de Free Fire no videoclipe de Tropa, com Luck Muzik — Foto: Divulgação/Garena Anitta virou personagem de Free Fire no videoclipe de Tropa, com Luck Muzik — Foto: Divulgação/Garena

Anitta e Luck Muzik – Tropa

Anitta lançou a música Tropa, junto de Luck Muzik, como mais um capítulo de sua parceria com o Free Fire. O videoclipe foi divulgado na última quarta-feira (29) e é protagonizado por Anitta, que entra em uma missão típica de Free Fire com seu squad composto pelas personagens Kelly, Moco e Shani. Entre as cenas, é possível ver a ação de combates com bombas e paredes de gel, além de ser possível ver as personagens saltando do avião do Battle Royale. Bruno "Nobru" Goes e Lucio “Cerol” Lima, atletas e criadores do Fluxo, também aparecem no vídeo.

A colaboração do Free Fire com a Anitta começou em maio de 2022. A parceria rendeu a criação de uma nova personagem chamada de "A Patroa", que é inspirada na cantora, e também do torneio "Taça da Patroa", que reuniu as melhores equipes femininas do Brasil.

MC Jottapê e Mano Brown – Zé Guaritinha

O Mundial de Free Fire 2019 aconteceu no Parque Olímpico do Rio de Janeiro e teve o Corinthians como campeão. Antes, logo na abertura do evento, a arena pôde presenciar o nascimento da parceria entre MC Jottapê e Mano Brown com a música Zé Guaritinha. O clipe conta com a presença de nomes famosos no cenário de Free Fire, como Bruno "Nobru" Goes e Camila ''CamilotaXP'' Silveira e já tem mais de 71 milhões de visualizações no YouTube. A música é recheada de referências ao Free Fire, como as armas mais fortes, áreas para loot e as gírias utilizadas pelos jogadores, sendo esta parte mais cantada por MC Jottapê.

Entre expressões como "Zerar o HP" e "Jogar para o Lobby", destaca-se o trecho do refrão que repete o nome da música ao provocar o "Zé Guaritinha", o jogador que fica apenas em guaritas ou em locais com cobertura para pegar os abates. Já a parte cantada por Mano Brown foca em falar sobre a história de jogadores de origem humilde que cresceram na vida com o Free Fire.

KSHMR e Jeremy Oceans – One More Round

O dia do BOOYAH! é um evento no Free Fire para celebrar as conquistas no jogo e na vida real. Em 2020, os artistas KSHMR e Jeremy Oceans lançaram a música One More Round como tema do evento. O clipe apresenta diferentes players de Free Fire jogando juntos enquanto uma animação do game acontece e representa o que eles sentem durante a partida. Os locais em que os jogadores estão também começa a ser atingido por ventos e envolvido por uma neblina, representando as consequências das batalhas dentro do jogo.

A música fala principalmente sobre reunir os amigos e relembrar velhos tempos. No entanto, referências do Free Fire surgem mais no refrão, como em "We go down to this God old forsaken town" (Nós descemos para esta velha cidade abandonada por Deus), falando sobre os mapas do Battle Royale, e "Always there for another round" (Sempre lá para outra rodada), indicando que jogarão outras quedas no mesmo local em mais oportunidades.

GILKLAN e L7NNON – Sonho da LB

A LBFF 6 contou com uma música tema composta por GILKLAN e L7NNON. Chamada de "Sonho da LB", a canção traz uma letra inspiradora para os jogadores de Free Fire seguirem atrás do objetivo de chegar ao nível profissional. Além de mensagens lembrando do esforço necessário para estar em uma LBFF, a música também faz referência às dificuldades que muitos tiveram que enfrentar ou ainda enfrentam no caminho e que todo esse esforço valerá a pena no final.

Alok, Dimitri Vegas & Like Mike e KSHMR – Reunion

Em 2021, no quarto aniversário do Free Fire, a música Reunion foi lançada pelo brasileiro Alok, Dimitri Vegas & Like Mike e KSHMR como comemoração. Trata-se de uma música eletrônica bastante animada e com pouco foco no conteúdo da letra por si só. Os trechos se repetem constantemente, com destaque para o "Dale, campeón", mas a excelente produção da música a tornou em um hit bastante famoso entre os jogadores e que, inclusive, foi utilizado na apresentação dos times do Mundial de Free Fire 2022.

Quik Irônico – Funk do Rushadão

O youtuber Quik Irônico lançou o Funk do Rushadão em outubro de 2021. O termo "Rushadão" vem de "rushar", uma estratégia no Free Fire e em outros jogos que significa tomar uma postura mais agressiva durante o jogo e partir para cima dos adversários. A letra também conta com trechos provocando jogadores que ficam na guarita ou em casas, e utiliza de outras referências ao Battle Royale, como a preferência por jogar partidas ranqueadas.

Dimitri Vegas & Like Mike – Rampage

Em junho de 2021, o Free Fire recebeu o evento "Redenção: Um Novo Amanhã". Ele trouxe de volta o modo Redenção, personagens e tarefas com recompensas. O destaque foi o próprio modo, que contava com uma história de quatro seres que foram cobaias de um experimento mutacional e se comprometeram a zelar pelo mundo. Essa história foi representada em uma animação criada pela Garena e foi acompanhada pela parceria com Dimitri Vegas & Like Mike, que rendeu a composição da música Rampage.

A faixa eletrônica criada pelos DJs agregou à nova animação da Garena, que mostrava os heróis da história do evento em ação. A letra fala a respeito de não recuar e seguir batalhando, e chamar os amigos para resolver o "Rampage", algo como tumulto ou confusão, que está prestes a acontecer.

The Creed of Fire

A música "The Creed of Fire" foi lançada pela própria Garena em março de 2022 como parte da colaboração com Assassin's Creed, franquia da Ubisoft. Ao mesmo tempo que trabalha com mais de um estilo musical, a canção mistura referências de ambos os jogos como esperado. Por exemplo, o trecho "We work in the dark to serve the light" (nós trabalhamos nas trevas para servir a luz) é uma das principais frases de Assassin's Creed. Essa frase segue com" Hero of the night to take flight (herói da noite para levantar voo), que é complementada com o termo BOOYAH! de Free Fire.

Joznez, Nyemiah Supreme e Locksmith – To the Max

O Free Fire Max foi lançado no dia 28 de setembro de 2021. Trata-se de uma versão aprimorada do Free Fire com uma grande evolução gráfica e sonora, mas que não se separa do Free Fire normal, possibilitando jogadores de ambas as versões jogarem juntos. No mesmo dia, a Garena lançou a música To the Max, cantada por Joznez, Nyemiah Supreme e Locksmith. O título, que significa "Para o Máximo", mostra que se trata de uma canção criada para comemorar o lançamento da nova versão.

A música de rap conta com algumas passagens que demonstram a vontade de partir para o próximo nível, ou seja, do Free Fire para o Free Fire Max. Porém, maior parte da canção segue a ideia de falar sobre o jogo da sua forma, começando pela saída do avião, passando pelas batalhas e a conquista do BOOYAH! no final.

2WEI e Nitro – Heroes Arise

Chamada de "Levante dos Heróis" no Brasil, Heroes Arise foi a música tema do Mundial de Free Fire 2022, que aconteceu em Sentosa, Singapura. A canção, que tem as participações do grupo 2WEI e Nitro, fala dos participantes do mundial como se eles fossem os heróis daquele evento. A letra começa indicando a estrada que eles tiveram que passar para chegar até ali e que todos farão o possível para não deixar aquela chance escapar.

O clipe da música conta com uma animação que possui referências a equipes profissionais e traz a sua interpretação de como ocorrem as quedas de um torneio mundial de Free Fire. Somado a isso, o vídeo também destaca os espectadores como parte importante desse evento.