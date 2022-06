Notebook 2 em 1: 7 modelos para usar como laptop ou tablet

1 de 7 Notebook 2 em 1: lista reúne 7 modelos que viram tablets — Foto: Isabela Giantomaso/TechTudo Notebook 2 em 1: lista reúne 7 modelos que viram tablets — Foto: Isabela Giantomaso/TechTudo

Comprar um notebook Dell: qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O M11W Prime, da Multilaser, apresenta design que pode ser utilizado tanto como computador quanto como tablet devido à tela retrátil. O teclado oferta padrão ABNT2, que exibe o "ç" e alguns dos símbolos mais usados no Brasil. Já a tela disponibiliza 11 polegadas, dispostas em um display com resolução de 1366 x 768 pixels. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.249.

O hardware da máquina acompanha uma capacidade de armazenamento de 64 GB, além de uma memória RAM de 4 GB. Enquanto isso, o sistema operacional da máquina é equipado com o Windows 11, conduzido pelo processador Intel Celeron. Avaliado com uma nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom desempenho da máquina para estudo e produtividade .

Prós: tecla de atalho para Netflix

tecla de atalho para Netflix Contras: não acompanha caneta touch

Multilaser M11W Prime traz teclado ABNT2 com atalho para Netflix — Foto: Divulgação/Multilaser

O Chromebook Spin 311, da Acer, foi desenvolvido especificamente para o usufruir de todos os benefícios do navegador Chrome . Além disso, traz o pacote office para criação de documentos e planilhas. Assim como o modelo anterior, este também possui uma tela compacta de 11 polegadas e um processador Intel Celeron. O hardware conta com uma memória RAM de padrão DDR4, o modelo mais avançado do mercado, embora a capacidade de 4 GB seja indicada apenas para navegação básica na internet e produtividade. Ele é vendido por cerca de R$ 3.038.

Já o armazenamento traz 32 GB. O sistema operacional ofertado é o Chrome OS, que necessita de conexão constante com a internet para fornecer funções básicas. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a autonomia de bateria.

Prós: proporciona autonomia de bateria de até 10 horas

proporciona autonomia de bateria de até 10 horas Contras: necessária conexão com a internet para utilizar recursos básicos, como criar documentos

2 de 7 Acer Chromebook Spin 311 traz sistema operacional Chrome OS — Foto: Divulgação/Acer Acer Chromebook Spin 311 traz sistema operacional Chrome OS — Foto: Divulgação/Acer

O Duo C464C, da Positivo, disponibiliza o sistema operacional Windows 10, gerenciado por mais um processador Intel Celeron. O hardware apresenta características que podem atender um público que busca um equipamento mais simples, já que dispõe de uma memória RAM de 4 GB e de um armazenamento de 64 GB. O destaque deste produto é a caneta touch que acompanha o laptop, um recurso bem útil para consumidores que desejam um dia a dia tecnológico, mas que não querem abandonar a experiência de escrever à mão. O modelo é visto por valores que partem de R$ 3.289.

A tela também fornece o padrão de 11 polegadas, distribuídas em uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam que o notebook cumpre com o prometido.

Prós: acompanha caneta touch

acompanha caneta touch Contras: laptop não atende público mais exigente

3 de 7 O Positivo Duo C464C acompanha uma caneta touch que auxilia na rotina do usuário — Foto: Divulgação/Positivo O Positivo Duo C464C acompanha uma caneta touch que auxilia na rotina do usuário — Foto: Divulgação/Positivo

O Chromebook Plus, da Samsung, também acompanha uma caneta para facilitar a escrita e a utilização do equipamento no modo tablet. O sistema operacional oferta o Chrome OS, que pode ser interessante para usuários já acostumados a utilizar os aplicativos do Google. Além disso, apresenta uma tela de 12 polegadas com um display de resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O hardware oferta o processador Intel Celeron e uma memória RAM de 4 GB. A capacidade de armazenamento de 32 GB tende a ser limitada, interessante para consumidores que não costumam encher a memória interna com muitos arquivos.

Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a caneta. Porém, criticam a fragilidade do acabamento e relatam que a tela não funciona com o toque dos dedos. O laptop é vendido por cifras a partir de R$ 3.714.

Prós: acompanha caneta touch

acompanha caneta touch Contras: armazenamento limitado

4 de 7 O Chromebook Plus e Pro promete uma resolução Full HD de 1920 x 1080 — Foto: Divulgação/Samsung O Chromebook Plus e Pro promete uma resolução Full HD de 1920 x 1080 — Foto: Divulgação/Samsung

O VivoBook Flip 14, da Asus, diferente dos outros modelos citados anteriormente, traz uma tela maior de 14 polegadas. O display tem uma resolução de 1366 x 768 pixels, mas conta com alta sensibilidade ao toque e permite ao usuário utilizar a digital para desbloqueio da tela. A memória RAM de 4 GB é indicada para uso leve, como navegação na internet ou mesmo reprodução de documentos para estudo. O laptop é encontrado por valores a partir de R$ 3.943.

Já o armazenamento interno confere ao consumidor um espaço de 64 GB, o que deve atender às necessidades do público menos exigente. O notebook ainda promete o sistema operacional Windows 10, gerenciado pelo processador Intel Celeron. O design da máquina promete ser fino e leve, o que facilita o transporte do eletrônico para qualquer lugar. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários pontuam o design leve.

Prós: a tela pode ser controlada pelo toque dos dedos

a tela pode ser controlada pelo toque dos dedos Contras: não acompanha caneta touch

5 de 7 Asus VivoBook Flip 14 disponibiliza design que facilita o transporte do produto para qualquer lugar — Foto: Divulgação/Asus Asus VivoBook Flip 14 disponibiliza design que facilita o transporte do produto para qualquer lugar — Foto: Divulgação/Asus

O IdeaPad Flex 5i, da Lenovo, oferece uma tela de 14 polegadas e um display Full HD. Já equipad com o Windows 10, o hardware garante um funcionamento ideal para usuários exigentes em virtude da memória RAM de 8 GB e do SSD de 256 GB, características imprescindíveis para rodar programas pesados com fluidez. Já o processador é o Intel Core i5. O modelo pode ser adquirido por cerca de R$ 5.029.

O design lateral do produto disponibiliza duas entradas USB para transferências de arquivos, enquanto o teclado apresenta retroiluminação LED para fluir a digitação com mais facilidade. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o custo-benefício pelas características ofertadas e a eficiência da tela touch. Porém, criticam o funcionamento da webcam e informam que o navegador fica lento mesmo com apenas três janelas abertas.

Prós: design versátil

design versátil Contras: relatos de lentidão

6 de 7 Lenovo IdeaPad Flex 5i é um notebook 2 em 1 que apresenta tela dobrável — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 5i é um notebook 2 em 1 que apresenta tela dobrável — Foto: Divulgação/Lenovo

O Inspiron 14 5406, da Dell, apresenta uma tela de 14 polegadas, disposta em uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O hardware apresenta especificações mais robustas e adequadas para usuários exigentes, como uma memória RAM de 12 GB, bastante útil para executar com mais fluidez alguns programas mais pesados, e SSD de 256 GB. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 8.591 para comprar o produto.

O SSD integrado também auxilia de forma eficiente na velocidade do aparelho, desde ligá-lo até para abrir algum dos programas. O laptop vem equipado com Windows 10, gerenciado pelo processador Intel Core i5. O design confere um padrão bastante leve e fino, o que facilita o transporte da máquina para qualquer lugar. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design.

Prós: capacidade de executar programas mais robustos

capacidade de executar programas mais robustos Contras: não acompanha caneta touch

7 de 7 O Dell Inspiron 14 5406 disponibiliza um armazenamento interno de 256 GB — Foto: Divulgação/Dell O Dell Inspiron 14 5406 disponibiliza um armazenamento interno de 256 GB — Foto: Divulgação/Dell

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022