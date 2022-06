Notebook barato: 6 modelos básicos por até R$ 2.300

Notebooks baratos são interessantes para usuários que buscam um laptop para realizar tarefas simples e por preços que cabem no bolso. Os dispositivos devem ser ideais para navegar na internet, realizar trabalhos de escola ou mesmo para home office. Empresas como Multilaser , Positivo e Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.130 , como é o caso do Multilaser Legacy Book PC310, que apresenta tela de 14 polegadas e memória RAM de 4 GB.

1 de 7 Notebook barato: lista reúne seis modelos básicos por preços que cabem no bolso — Foto: Divulgação/Samsung Notebook barato: lista reúne seis modelos básicos por preços que cabem no bolso — Foto: Divulgação/Samsung

Comprar um notebook Dell: qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O notebook Legacy Book PC310, da Multilaser, oferece design compacto. Ele traz tela de 14 polegadas e teclado que apresenta botões numéricos apenas na parte superior. Além disso, existem teclas de atalho para controle de sistemas multimídia, e um botão para abrir o aplicativo da Netflix. O processador é um Pentium Quad Core, da Intel, um chip voltado para modelos de entrada. O modelo também apresenta duas portas para conexão cabeada, sendo uma HDMI e outra USB, além de capacidade de armazenamento de até 64 GB. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 1.130.

A memória RAM é de 4 GB, condizente com sistemas voltadas para tarefas mais simples, como estudo e traz sistema operacional Windows 10. O seu diferencial é o touchpad, que conta com teclado numérico e teclas de operações matemáticas. Avaliado com uma nota de 3,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto em tarefas básicas. Porém, criticam a duração de bateria e alertam de problemas na tela.

Prós: botão de atalho para a Netflix

botão de atalho para a Netflix Contras: poucas portas de conexão

2 de 7 Multilaser Legacy Book PC310 traz capacidade de armazenamento de até 64 GB — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser Legacy Book PC310 traz capacidade de armazenamento de até 64 GB — Foto: Divulgação/Multilaser

O UB220, da Ultra, apresenta design minimalista e cor totalmente prateada e com detalhes pretos. A tela disponibiliza o tamanho padrão de 15 polegadas, enquanto o sistema interno oferta um processador Intel Celeron com um SSD integrado de 120 GB. O hardware ainda oferece uma memória RAM de 4 GB. Já o software foi equipado com o Windows 11 e com o pacote Microsoft Office 365 para produtividade de escritório. O modelo é visto por cerca de R$ 1.599.

O teclado oferta botões numéricos lateralizados, teclas para administração multimídia, e um atalho para abrir o app da Netflix. A lateral do notebook dispõe de três diferentes portas para conectividade cabeada: HDMI, USB, e P2.

Prós: presença de SSD

presença de SSD Contras: ausência de slot para cartão de memória

3 de 7 Ultra UB220 oferece teclado numérico lateralizado e um botão de atalho para o app da Netflix — Foto: Divulgação/Ultra Ultra UB220 oferece teclado numérico lateralizado e um botão de atalho para o app da Netflix — Foto: Divulgação/Ultra

O Motion C4120F-AX, da Positivo, oferece um design sem teclas numéricas lateralizadas. A parte superior do teclado apresenta orifícios para saída de som e botões para controle multimídia. Já a região inferior oferta três botões de atalhos para diferentes apps, sendo eles: Netflix e YouTube. Seu diferencial é a compatibilidade com a Alexa, assistente virtual da Amazon. A máquina dispõe de um botão exclusivo para acionar a inteligência artificial. A tela tem 14 polegadas, menor do que os de modelos tradicionais. O software da máquina garante o sistema operacional Windows 11 e o processador Intel Dual Core. Ele é visto por preços a partir de R$ 1.673.

Já o hardware proporciona uma capacidade de armazenamento de 120 GB e memória RAM de 4 GB. As laterais da máquina fornecem entradas para conexão cabeada com outros dispositivos, sendo HDMI, USB, e P2 para fone de ouvido. Dentre os programas já inclusos, os usuários podem desfrutar do Microsoft Office 365. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e a versatilidade trazida pelos botões de atalho.

Prós: botões de atalhos para apps e compatibilidade com Alexa

botões de atalhos para apps e compatibilidade com Alexa Contras: a localização dos alto-falantes pode desagradar alguns públicos

4 de 7 Positivo Motion C4120F-AX apresenta compatibilidade com a Alexa e uma tecla de atalho exclusiva para acionar a assistente virtual — Foto: Divulgação/Positivo Positivo Motion C4120F-AX apresenta compatibilidade com a Alexa e uma tecla de atalho exclusiva para acionar a assistente virtual — Foto: Divulgação/Positivo

O Duo C464D-1, da Positivo, oferece uma tela de 15 polegadas. O seu diferencial é o design 2 em 1: o notebook traz um display retrátil que se transforma em tablet. O hardware conta com características básicas para tarefas simples, como uma memória RAM de 4 GB, capacidade de armazenamento de 64 GB e processador Intel Celeron. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 1.758.

Ele ainda vem com Windows 11, sistema de última geração da Microsoft. Já o teclado disponibiliza design compacto em virtude da ausência de teclas numéricas lateralizadas, mas proporciona um atalho para o app da Netflix e botões multimídia. Acompanha uma caneta touch para controlar a tela quando em modo tablet.

Prós: design versátil entre PC e tablet

design versátil entre PC e tablet Contras: ausência de teclado numérico lateralizado

5 de 7 Positivo Duo C464D-1 possui uma tela retrátil que transforma o notebook em um tablet — Foto: Divulgação/Positivo Positivo Duo C464D-1 possui uma tela retrátil que transforma o notebook em um tablet — Foto: Divulgação/Positivo

O UB422, da Ultra, apresenta uma tela de 14 polegadas de qualidade Full HD. O teclado disponibiliza design compacto pela ausência de teclas numéricas lateralizadas, mas conta com botões multimídia e um atalho para acionar o app da Netflix. Os alto-falantes se localizam na parte superior, enquanto o touchpad proporciona teclado numérico e símbolos de operações matemáticas. Esta opção é vista por cerca de R$ 2.142.

O hardware oferece uma memória RAM de 4 GB e um armazenamento robusto de 1 TB. Ele conta com sistema operacional Linux, que oferta um programa office similar ao da Microsoft e o processador Intel Core i3. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o design. Porém, criticam a baixa qualidade do material e a lentidão apresentada pelo software.

Prós: capacidade robusta de armazenamento

capacidade robusta de armazenamento Contras: relatos do material ser de baixa qualidade

6 de 7 Ultra UB422 oferta uma tecla de atalho para acionar o aplicativo da Netflix — Foto: Divulgação/Ultra Ultra UB422 oferta uma tecla de atalho para acionar o aplicativo da Netflix — Foto: Divulgação/Ultra

O Galaxy Book Go, da Samsung, apresenta uma tela de 14 polegadas e um design minimalista. O teclado não apresenta teclas numéricas lateralizadas, mas fornece botões multimídia e uma série de atalhos na parte superior. O hardware traz um processador Snapdragon 7c Gen 2, memória RAM de 4 GB e um SSD de 128 GB, este último deve garantir maior rapidez para ligar e desligar a máquina e boa fluidez para execução de programas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.298 para adquirir o produto.

Além disso, possui uma placa de vídeo integrada e conta com o Windows 10 como sistema operacional. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência da máquina e o design ultraleve.

Prós: placa de vídeo e SSD integrados

placa de vídeo e SSD integrados Contras: sai de fábrica com Windows 10

7 de 7 Notebook Galaxy Book Go tem integração com outros aparelhos Galaxy — Foto: Divulgação/Samsung Notebook Galaxy Book Go tem integração com outros aparelhos Galaxy — Foto: Divulgação/Samsung

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022