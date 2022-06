Notebook Core i3: 7 modelos para quem não pode gastar muito

1 de 8 Notebook Core i3: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 2.599 e R$ 5.574 — Foto: Divulgação/Vaio Notebook Core i3: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 2.599 e R$ 5.574 — Foto: Divulgação/Vaio

Comprar um notebook Dell: qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Compaq Presario CQ-27 apresenta um processador Intel Core i3 de 5ª geração, 4 GB de RAM e HD de 120 GB. Esta ficha técnica deve ser interessante para quem procura um notebook básico, feito para atividades como internet, assistir vídeos, edições de documentos e planilhas. O laptop que roda Windows 10 Home pode ser visto por preços a partir de R$ 2.599.

Devido ao painel HD de 14,1 polegadas, o computador é prático e fácil de colocá-lo em uma mochila para transporte, por exemplo. O dispositivo possui um botão dedicado à Netflix no teclado, facilitando o acesso aos seus filmes e séries favoritos, entrada HDMI, portas USB 3.0 e leitor de cartão microSD.

Prós: facilidade para transportar

facilidade para transportar Contras: não é indicado para atividades pesadas

2 de 8 O CQ-27 é indicado para quem procura um computador básico, para atividades como internet, documentos e entretenimento — Foto: Divulgação/Compaq O CQ-27 é indicado para quem procura um computador básico, para atividades como internet, documentos e entretenimento — Foto: Divulgação/Compaq

O Lenovo IdeaPad 3i é um modelo para usuários que buscam leveza e facilidade para transporte. Sua estrutura é construída em linhas retas com as bordas levemente curvas, o que torna seu acabamento mais refinado e leve. O modelo tem display de 15,6 polegadas com resolução de 1366 x 768 pixels e traz sistema operacional Windows 11. Ele é vendido por valores que partem de R$ 2.944.

Equipado com processador Intel Core i3-10110U, o laptop ainda traz 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB, Dolby Audio e placa de vídeo integrada, prometendo um bom desempenho até para rodar softwares mais pesados. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o notebook se destaca pelo custo-benefício e deve ser indicado para estudo e trabalho. O ponto negativo apontado pelos compradores fica pela dificuldade de fazer atualizações e lentidão após um determinado tempo de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: lentidão após certo tempo de uso

3 de 8 O Lenovo IdeaPad 3i oferece 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e Dolby Audio — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo IdeaPad 3i oferece 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e Dolby Audio — Foto: Divulgação/Lenovo

O 256-G8 é um modelo de entrada da HP com configurações básicas e voltadas para quem busca um notebook para realizar tarefas mais simples como navegar na internet, estudar e ver séries. O laptop possui uma tela de 15,6 polegadas com resolução de 1366 x 768 e pode ser adquirido por R$ 2.899.

Avaliado em 4,3 de 5 estrelas pelos usuários na Amazon, este modelo equipado com Windows 10 Home, conta com um processador Intel Core i3, 4 GB de memória RAM e um SSD com 128 GB que deixa o uso diário mais rápido, diminuindo o tempo de carregamento dos programas. As especificações ficam completas com placa de vídeo Intel UHD Graphics, três portas USB, RJ-45, HDMI e leitor de cartões SD.

Prós: SSD de 128 GB

SSD de 128 GB Contras: indicado apenas para tarefas básicas

4 de 8 HP 256-G8 traz SSD de 128 GB — Foto: Divulgação/HP HP 256-G8 traz SSD de 128 GB — Foto: Divulgação/HP

O Vaio FE14 apresenta uma tela de 14 polegadas com resolução Full HD, mas se destaca pelo design moderno. O laptop com sistema Windows 10 ainda apresenta atualizações disponíveis para o Windows 11. Ele é vendido por cerca de R$ 3.099.

O processador é o Intel Core i3, de 8ª geração, assim como o volume de RAM de 4 GB. No entanto, o armazenamento é realizado por um SSD NVMe de 256 GB. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas pelos compradores, o seu maior ponto positivo fica pela agilidade na inicialização e facilidade para trabalhos básicos. A parte negativa fica pelo teclado, que costuma apesentar erros e má funcionalidade durante o uso.

Prós: agilidade na inicialização

agilidade na inicialização Contras: má funcionalidade do teclado durante o uso

5 de 8 O Vaio FE14, com o Intel i3 de 8ª geração, se destaca na hora de executar tarefas profissionais — Foto: Divulgação/Vaio O Vaio FE14, com o Intel i3 de 8ª geração, se destaca na hora de executar tarefas profissionais — Foto: Divulgação/Vaio

O Samsung Book E40 traz processador Intel Core i3 de 10ª geração e também é equipado com 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Mesmo sendo um laptop que não oferece uma GPU dedicada, o Samsung Book deve ser capaz de executar bem certos jogos em suas configurações baixas ou intermediárias. Esta opção é vista por cerca de R$ 4.299.

O equipamento traz sistema Windows 11 e tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD. A combinação promete uma boa experiência em consumo de conteúdos para o dia a dia. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o notebook se destaca pela bateria e câmera, mesmo sendo VGA.

Prós: bateria, agilidade e webcam com resolução boa

bateria, agilidade e webcam com resolução boa Contras: não tem GPU dedicada

6 de 8 O Samsung Book E40, com Intel i3 de 10ª geração, possui expansão de memória — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung Book E40, com Intel i3 de 10ª geração, possui expansão de memória — Foto: Divulgação/Samsung

Quanto ao display, são 15,6 polegadas de tamanho, com resolução de 1366 x 768 pixels. O teclado do notebook também traz extensão numérica, o que pode ser útil para quem trabalha com planilhas e deseja maior praticidade e rapidez ao executar estas tarefas ao longo do dia. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores afirmam que ele se destaca pela velocidade em tarefas diárias e fluidez em jogos. Entretanto, os usuários ressaltaram o preço elevado.

Prós: permite o upgrade para o Windows 11

permite o upgrade para o Windows 11 Contras: preço elevado

7 de 8 O Acer Aspire 3 conta com acabamento em metal e SSD de alto desempenho — Foto: Divulgação/Acer O Acer Aspire 3 conta com acabamento em metal e SSD de alto desempenho — Foto: Divulgação/Acer

O A514-53-339S também é um modelo de entrada com foco em produtividade. A opção traz 8 GB de memória RAM, com processador Intel Core i3 de 10ª geração, placa de vídeo integrada e 512 GB de armazenamento SSD. O modelo acompanha o Windows 10 Home de fábrica, interessantes para realizar suas tarefas cotidianas sem travamentos. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 5.574 para adquirir o produto.

Quanto ao display, são 15,6 polegadas de tamanho, com resolução de 1366 x 768 pixels. O laptop foi avaliado em 4,9 de 5 estrelas na Amazon pelos compradores. Eles apontam a velocidade e o desempenho do sistema durante o uso, sendo útil para procura praticidade no dia a dia. O ponto negativo fica pela ausência de teclado iluminado como os outros.

Prós: rapidez e alto desempenho durante o uso no cotidiano

rapidez e alto desempenho durante o uso no cotidiano Contras: não possui teclado iluminado

8 de 8 O Acer A514-53-339S possui Inter Core i3 de 10ª geração e se destaca pelo alto desempenho — Foto: Divulgação/Acer O Acer A514-53-339S possui Inter Core i3 de 10ª geração e se destaca pelo alto desempenho — Foto: Divulgação/Acer

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022