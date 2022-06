Notebook Dell: conheça 6 modelos para produtividade ou jogos

1 de 7 Notebook Dell: lista reúne 6 modelos por preços que variam entre R$ 5.951 e R$ 11.759 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Notebook Dell: lista reúne 6 modelos por preços que variam entre R$ 5.951 e R$ 11.759 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Comprar um notebook Dell: qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Dell G15 é um notebook com foco no público gamer. O modelo apresenta tela Full HD de 15,6 polegadas, Windows 11 e processador Core i5, da Intel, da 11ª geração. A ficha técnica ainda tem SSD de 512 GB e memória RAM de 8 GB, podendo ser expandida até 32 GB. Além disso, conta com design térmico que otimiza a refrigeração dos componentes e a duração da bateria, além de placa de vídeo GeForce RTX 3050, da Nvidia.

Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o notebook recebeu nota máxima em 65% de suas avaliações. Ele se destaca pela sensibilidade no touchpad e pela qualidade da câmera. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 5.951.

Prós: projetado para o melhor desempenho em jogos

Contras: preço elevado

2 de 7 Dell G15 é um notebook focado no púlbico gamer que traz GeForce RTX 3050, placa de vídeo da Nvidia — Foto: Divulgação/Dell Dell G15 é um notebook focado no púlbico gamer que traz GeForce RTX 3050, placa de vídeo da Nvidia — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Inspiron i13-i1100-A20S tem foco no público que busca mobilidade para a sua máquina. Ele pesa pouco mais de 1 kg e tem tela Full HD+ de 13,3 polegadas com antirreflexo e bordas finas. As especificações incluem ainda SSD de 512 GB e memória RAM de 8 GB sem expansibilidade. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 5.951.

O laptop se destaca ao entregar Windows 11 e processador Intel EVO Core i7 de 11ª geração. Além disso, traz eficiência até 40% maior no tempo de resposta, estrutura construída em alumínio e bateria com duração média superior a 10 horas. O modelo ainda conta com o sistema ExpressCharge, que minimiza o tempo conectado à parede e recarrega até 80% da bateria em 60 minutos. Avaliado com uma nota média de 4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam o estilo e custo-benefício do notebook.

Prós: resistente e focado em mobilidade

Contras: sem possibilidade de expansão de memória RAM

3 de 7 Dell Inspiron i13-i1100-A20S pode ser ideal para quem transporta o laptop para diversos locais — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i13-i1100-A20S pode ser ideal para quem transporta o laptop para diversos locais — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Inspiron i13-5301-A30S trata-se de um notebook leve e ultraportátil. Ele é uma boa alternativa para o consumidor que não exige tanto da máquina, mas precisa de uma opção que facilite o deslocamento físico sem afetar o desempenho. O modelo é equipado com Windows 10, disponibilizando upgrade para a última versão do sistema operacional da Microsoft. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 6.230.

A ficha técnica traz ainda display Full HD de 13,3 polegadas, processador Intel Core i7 de 11ª geração e SSD de 512 GB, mas é importante ressaltar que sua memória RAM de 8 GB é soldada, e por isso, não permite expansões. Avaliado com uma nota média de 3,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 47% de suas avaliações. Porém, alguns compradores reclamaram que o produto apresenta superaquecimento.

Prós: leve e compacto

Contras: não há a possibilidade de expansão de memória RAM

4 de 7 Dell Inspiron i13-5301-A30S é um notebook leve e ultraportátil — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i13-5301-A30S é um notebook leve e ultraportátil — Foto: Divulgação/Dell

O Dell XPS-9300-A10S é mais um modelo compacto. O notebook apresenta armazenamento SSD de 512 GB e memória RAM soldada de 8 GB. Ele ainda traz processador Intel Core i5 da 10ª geração, tela Full HD de 13,4 polegadas, conjunto de touchpad e teclado maiores, webcam de altíssima qualidade e leitor de impressões digitais integrado ao botão de ligar e desligar o aparelho.

O produto conta com uma estrutura produzida em alumínio, deixando o design clean. O laptop é comercializado por cerca de R$ 7.811. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o equipamento recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e se destaca por seu estilo e custo-benefício.

Prós: promete proporcionar mais conforto no uso diário

Contras: entrega configurações básicas para um notebook de valor mais elevado

5 de 7 Dell XPS-9300-A10S traz processador Intel Core i5 e memória RAM de 8 GB — Foto: Divulgação/Dell Dell XPS-9300-A10S traz processador Intel Core i5 e memória RAM de 8 GB — Foto: Divulgação/Dell

O Dell XPS 13 é indicado para quem busca um notebook potente e com imagem de altíssima qualidade. O modelo tem tela de 13,4 polegadas com bordas em alumínio e qualidade 4K Ultra HD+. Já no hardware, o modelo conta com 1 TB de armazenamento em SSD, memória RAM soldada de 16 GB, Windows 11 e processador Intel EVO Core i7 de 11ª geração.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o laptop recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 9.799 para comprar o produto.

Prós: hardware avançado e estrutura leve

Contras: preço elevado

6 de 7 Dell XPS 13 promete imagens de alta qualidade — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Dell XPS 13 promete imagens de alta qualidade — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Dell Alienware m15 R6 é um notebook focado no público gamer. As especificações incluem processador Intel Core i7, placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce RTX 3070, SSD de 1 TB e memória RAM de 16 GB com possibilidade de expansão até 32 GB. O modelo possui seu principal diferencial na tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 165 Hz, o que deve garantir uma imagem nítida e animações fluidas. Esta opção é encontrada por R$ 11.759.

Além disso, a utilização de luzes RGB no teclado e nas áreas externas do videogame devem melhorar a ambientação e tornar a jogatina mais imersiva. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o laptop recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações.

Prós: boa configuração de hardware

Contras: preço elevado

7 de 7 Alienware m15 R6 é indicado para o público gamer — Foto: Divulgação/Dell Alienware m15 R6 é indicado para o público gamer — Foto: Divulgação/Dell

