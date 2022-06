Nova CNH 2022: 4 perguntas e respostas sobre o modelo

A nova CNH 2022 começará a ser emitida a partir desta quarta-feira (1). O documento estará disponível no formato digital, através do app para celulares Android e iPhone ( iOS ), e impresso, a ser expedido conforme a preferência do condutor. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), os órgãos de trânsito locais precisam estar capacitados até a presente data para emitir a nova Carteira Nacional de Habilitação, mas a substituição do documento será gradual. A seguir, o TechTudo esclarece as principais dúvidas relacionadas à nova CNH.

1 de 2 Nova CNH 2022 será incorporada de forma gradual; em breve todos os brasileiros habilitados terão o documento atualizado — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Nova CNH 2022 será incorporada de forma gradual; em breve todos os brasileiros habilitados terão o documento atualizado — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Como obter a CNH definitiva pela internet? Saiba no Fórum do TechTudo

1. O que muda na nova CNH?

A nova CNH traz elementos gráficos contra falsificação e fraudes, como desenhos geométricos positivos e distorcidos, fundo numismático e invisível fluorescente, que reage à luz ultravioleta. Outra novidade é a inclusão do nome social e filiação afetiva do condutor no documento, além da mudança nos tons de cor.

A nova Carteira Nacional de Habilitação possui ainda um código internacional, que também é utilizado em passaportes, e autorizará condutores a embarcar nos terminais de autoatendimento de aeroportos. O documento também irá trazer a informação de se o motorista possui CNH definitiva ou provisória, por meio das letras “D” ou “P”, respectivamente.

Na versão digital do documento, o QR Code que armazena todos os dados do condutor — inclusive a fotografia, com exceção da assinatura —, será mantido. A ferramenta facilita o trabalho de agentes de trânsito na verificação da validade do documento e dificulta falsificações.

2. A substituição é obrigatória?

Segundo a resolução nº886 do CONTRAN, o novo modelo será obrigatório aos condutores que renovarem a CNH e tirarem a segunda via ou primeira habilitação a partir do dia 1º de junho deste ano. Para os demais motoristas, a troca será feira de forma gradual, e não há obrigatoriedade imediata de solicitar o formato atualizado.

2 de 2 CNH 2022 recebe atualizações no formato digital e impresso — Foto: Divulgação CNH 2022 recebe atualizações no formato digital e impresso — Foto: Divulgação

3. A mudança altera a validade da CNH?

A validade da nova CNH permanecerá a mesma. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pela lei nº 14.071, a CNH tem validade de 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos; 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, e 3 anos de validade para condutores com 70 anos ou mais.

4. Como emitir a versão digital?

A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNHe) pode ser solicitada pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível para celulares Android e Iphone (iOS), sem a necessidade de comparecer presencialmente ao Departamento de Trânsito (DETRAN).

Com informações de Gov.br

Veja também: Como cadastrar a CNH Digital e ativar no portal de serviços