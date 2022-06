Nove aplicativos que podem mudar a sua vida de diferentes formas

Aplicativos gratuitos disponíveis para download em celulares Android e iPhone ( iOS ) podem ajudar a melhorar a rotina e os hábitos. Com as mais variadas temáticas, os softwares favorecem mudanças no dia a dia dos usuários, como o Sober, que estimula a sobriedade; o Google News , para ler notícias; e o Forest , que pode colaborar para a saúde física e mental. A lista ainda conta com apps de organização, concentração e até para lembrar de beber água. Confira, a seguir, nove aplicativos grátis para mudar a sua vida.

1 de 10 Aplicativos podem promover melhorias na rotina e na saúde dos usuários; confira lista com nove apps úteis — Foto: Foto: Divulgação/Pexels Aplicativos podem promover melhorias na rotina e na saúde dos usuários; confira lista com nove apps úteis — Foto: Foto: Divulgação/Pexels

Quais são os melhores apps do Google para usar? Veja no Fórum do TechTudo

1. Daily Water Tracker Reminder

Beber água é essencial para ter uma vida saudável, mas muitas vezes o hábito é deixado de lado em meio às tarefas do dia a dia. O Daily Water Tracker Reminder é uma ótima opção para acabar com esse problema, já que envia lembretes em horários específicos. Além disso, é possível criar um perfil e definir uma meta por dia, com um "tracker" que mostra quanto falta para alcançá-la. A cada avanço registrado, o aplicativo celebra a conquista.

2 de 10 Aplicativo Daily Water Tracker Reminder ajuda pessoas a beberem mais água diariamente — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativo Daily Water Tracker Reminder ajuda pessoas a beberem mais água diariamente — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Embora seja em inglês, o app é intuitivo. Para ativar as notificações, basta tocar na seta do lado superior esquerdo, depois, em “Configurações” e definir informações como peso e meta de consumo na aba “My Profile”. O programa ainda oferece funções pagas, como a remoção de anúncios, por cerca de US$ 9.99 (R$ 47) por item para iOS, e US$ 4,99 (R$ 23) para Android.

O aplicativo Forest tem o objetivo de melhorar o foco e a concentração e, para isso, ajuda usuários a passar menos tempo no celular. Ele funciona como um “jogo” em que é possível definir um tempo longe da tela e cultivar uma árvore virtual nesse intervalo. Para fazê-la crescer, é preciso não ceder à curiosidade de usar o smartphone até o cronômetro zerar. O objetivo final é criar uma floresta.

3 de 10 Forest promete deixar os usuários mais focados, evitando que mexam no celular — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Forest promete deixar os usuários mais focados, evitando que mexam no celular — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O Forest também conta com opções de compra no app, como benefícios que farão a árvore crescer mais rápido. No Android, a instalação do app é grátis, mas as assinaturas variam de R$ 4,19 a R$ 179,90. Já no iOS ele custa R$ 22,90 para baixar; os itens para venda, cerca de R$ 199,90.

O Google Keep é um app de notas que pode facilitar a organização e tornar a rotina mais produtiva. Ele apresenta uma interface simples que permite a criação de listas de tarefas, as quais podem ser “riscadas” a cada meta cumprida. Ainda é possível inserir mídias no aplicativo, como imagens, gravações de voz e desenhos, de forma a garantir o registro de ideias em qualquer hora e local.

4 de 10 Google Keep permite a criação de listas e ajuda a criar uma rotina mais organizada — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Google Keep permite a criação de listas e ajuda a criar uma rotina mais organizada — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Para começar, basta fazer a instalação, tocar no ícone “+”, definir um título e escrever a nota. Todas as demais funções de registro podem ser encontradas facilmente na barra inferior do app, que está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) de forma totalmente gratuita.

O Google Notícias é uma excelente alternativa para se manter atualizado sobre os acontecimentos recentes. O app grátis agrega notícias de diversos sites e, ao iniciá-lo, a aba “Para você” apresenta um feed personalizado, que muda de acordo com o perfil e localização do usuário. Já na aba "Manchetes”, localizada no lado inferior direito, ficam as notícias sobre o Brasil e o mundo. Também é possível selecionar os conteúdos por assunto, como “Negócios” e “Ciência e Tecnologia”.

5 de 10 Aplicativo Google Notícias reúne acontecimentos do mundo todo e está disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativo Google Notícias reúne acontecimentos do mundo todo e está disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Outra opção de aplicativo é o TED, que reúne ciclos de palestras em que personalidades de sucesso compartilham ideias e experiências acerca de diferentes áreas do conhecimento. Ao instalar o app, é possível definir áreas de interesse que resultarão em sugestões personalizadas, com ensinamentos tanto para a carreira quanto para a vida. Grande parte do conteúdo é em inglês, mas é possível assistir à maioria com legendas. O TED está disponível de graça para celulares Android e iPhone (iOS).

6 de 10 Páginas iniciais do TED, que oferece palestras construtivas de acordo com os interesses dos usuários — Foto: Foto: Reprodução/Mariana Tralback Páginas iniciais do TED, que oferece palestras construtivas de acordo com os interesses dos usuários — Foto: Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O Headspace pode ajudar a relaxar e respirar em meio a rotinas estressantes. Ele oferece acesso a atividades diárias de meditação, com lições em áudio. No app, é possível personalizar conteúdos conforme o grau de conhecimento do usuário e o objetivo dos exercícios, que variam entre módulos mais leves ou mais intensos.

As atividades são exibidas na página inicial do aplicativo. Na aba inferior, também são disponibilizados outros tipos de exercícios para ajudar no sono e no foco, como playlists, paisagens sonoras e exercícios de respiração.

7 de 10 Headspace instrui e oferece acompanhamento em exercícios de meditação — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Headspace instrui e oferece acompanhamento em exercícios de meditação — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O app pode ser instalado gratuitamente em qualquer dispositivo, mas todas as suas funções são pagas, com apenas um teste gratuito que pode variar entre 7 ou 14 dias, a depender do plano de assinatura escolhido. Os valores dos pacotes de uso podem chegar até R$ 309,90 por item, para iOS; e R$ 589,75 por item para Android.

7. I am Sober

O I am Sober é um aplicativo para ajudar usuários a se manterem sóbrios. Ele conta o tempo livre de vícios, como álcool, cigarros e até mesmo açúcar. Nele, é permitido registrar uma data inicial para acompanhar um cronômetro de sobriedade, com marcos a serem alcançados com o decorrer do tempo. O app também oferece, na parte inferior, uma aba de mensagens motivacionais, além de uma comunidade em que outros usuários deixam depoimentos.

8 de 10 É possível acompanhar tempo sem vícios com o aplicativo I am Sober — Foto: Reprodução/Mariana Tralback É possível acompanhar tempo sem vícios com o aplicativo I am Sober — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O aplicativo está disponível gratuitamente e oferece opções de compra que permitem um maior acesso a comunidades, personalização de hábitos diários e aquisição de pacotes motivacionais. Os custos podem chegar a R$ 74,90 por item, em celulares iOS, e US$ 74,99 por item para Android.

8. QuitNow

No QuitNow, quem quiser parar de fumar deve responder a algumas questões iniciais a respeito do vício, como “Quantos cigarros você fuma por dia?”, para poder ter noção do progresso. É possível acompanhar um cronômetro que mostra o tempo sem fumar, além de observar o número de cigarros que evitou e o dinheiro economizado.

9 de 10 QuitNow mostra o tempo exato sem fumar e apresenta os diversos benefícios de largar esse vício — Foto: Foto: Reprodução/Mariana Tralback QuitNow mostra o tempo exato sem fumar e apresenta os diversos benefícios de largar esse vício — Foto: Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Dentro do app existem diversas conquistas a serem desbloqueadas. Além disso, existe uma aba com as melhorias na saúde alcançadas, como benefícios para a pressão arterial, frequência de pulso e níveis de oxigênio. O QuitNow ainda permite comprar a versão Pro, que oferece um número ainda maior de estímulos, com valores que chegam a R$ 134,90 por item, para iOS, e a R$ 128,45 por item, para Android.

9. Downdog

O Yoga pode ser um aliado para a saúde física e mental. Com o aplicativo Downdog, é possível fazer séries de exercícios personalizados, que incluem desde as modalidades mais simples, para aqueles que estão começando, até níveis mais complexos. O aplicativo permite escolher uma voz favorita para as instruções, os impulsos para os exercícios e até o tempo de duração da aula.

10 de 10 Aplicativo Downdog estimula a prática de yoga através de uma experiência personalizada — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativo Downdog estimula a prática de yoga através de uma experiência personalizada — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O app pode ser baixado em celulares Android e iPhone (iOS) gratuitamente, mas após um mês de uso, ele passa a cobrar. Os pacotes podem custar até R$ 249,90 para iOS e R$ 1235,48 para Android.

Com informações de Make Use Of

Veja também: 5 Aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular!