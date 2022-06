O que significam os novos emojis? Lista traz principais explicações

Novos emojis chegaram a celulares Android e iPhone (iOS) com a atualização do pacote 14.0, que disponibilizou cerca de 37 ícones inéditos. A proposta é oferecer um catálogo mais completo aos usuários, além de inserir opções que reforçam temas relevantes, como representatividade LGBTQIA+. Para usar as novas carinhas em apps de conversa, é importante entender o que cada uma delas significa — por isso, o site Emojipedia revelou todas as possíveis interpretações. Confira, a seguir, quais são os novos emojis e o que representam.