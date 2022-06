Oito coisas que você deve fazer antes de baixar um arquivo na Internet

Fazer um download sem tomar certos cuidados pode trazer prejuízos ao computador ou celular. Isso porque é comum que criminosos escondam malwares nos arquivos para infectar o dispositivo e roubar dados ou dinheiro. Felizmente, medidas simples como verificar a confiabilidade do site que fornece o download, ter um antivírus atualizado instalado no PC e observar a extensão do arquivo ajudam a se proteger dessas ameaças. Na lista a seguir, o TechTudo elenca oito coisas que você deve fazer antes de baixar um arquivo da Internet para preservar a segurança das suas informações.

1 de 9 Lista reúne oito medidas que você deve tomar antes de baixar um arquivo na Internet; veja — Foto: Divulgação/Windows Lista reúne oito medidas que você deve tomar antes de baixar um arquivo na Internet; veja — Foto: Divulgação/Windows

Quais são os melhores antivírus grátis e pagos? Saiba no Fórum do TechTudo

1. Busque por fontes oficiais

Uma boa forma de evitar surpresas desagradáveis ao baixar arquivos na Internet é recorrer a fontes oficiais. Se você quer baixar o instalador do Chrome, por exemplo, faz mais sentido fazer o download do instalador direto do site oficial do navegador do que por meio de uma página desconhecida. Assim, você diminui muito os riscos de acabar baixando malwares disfarçados.

2 de 9 É preferível baixar aplicações direto de seus sites oficiais — Foto: TechTudo É preferível baixar aplicações direto de seus sites oficiais — Foto: TechTudo

Essa regra, no entanto, tem exceções: há ferramentas bem úteis que podem não dispor de um site oficial, como é comum com aplicações de código aberto. Nesses casos, bons sites de terceiros – como a área de downloads do TechTudo – e agregadores de conteúdo do tipo, como Sourceforge, ajudam a encontrar materiais de confiança.

2. Confira se o antivírus está ativado

Os antivírus disponíveis no mercado oferecem mecanismos de defesa capazes de analisar seu tráfego de rede e detectar arquivos suspeitos durante o download. A função impede que o arquivo seja baixado integralmente, mesmo que você tenha clicado onde não devia e iniciado o download do material sem querer.

Além disso, os antivírus também agem durante a execução do arquivo, sendo capazes de detectar possíveis ameaças no momento em que o sistema tenta executar o material infectado. Assim, a solução de segurança consegue impedir danos a tempo.

3 de 9 Painel de segurança do Windows mostra se seu antivírus está ativo — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Painel de segurança do Windows mostra se seu antivírus está ativo — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

O procedimento para conferir se seu antivírus está ativo varia de produto para produto, mas você pode conferir o status de segurança no painel “Segurança do Windows”, em “Configurações”.

3. Verifique a idade do site

Golpistas criam sites novos para aplicar fraudes a todo o momento, mas é improvável que uma página usada em ataques fique por muito tempo no ar. Sabendo isso, verifique a idade de um domínio para saber se ele é recente ou se tem alguns anos de história, como é mais comum com páginas confiáveis.

4 de 9 Sites como WHOIS oferecem informações públicas acerca de um site — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Sites como WHOIS oferecem informações públicas acerca de um site — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Para fazer isso, você pode recorrer ao site o WHOIS (www.whois.com). O serviço gratuito verifica quem está por trás de determinado endereço online e exibe informações como a idade daquele registro. No exemplo da imagem, usamos o TechTudo: veja que há todo um catálogo de informações e datas referentes a quem criou e é responsável pelo website.

4. Verifique a “TLD” do domínio

De forma simples, TLD é o “.com” do endereço de Internet. Se prestar atenção a esse trecho da URL, o usuário pode ter mais uma pista a respeito da legitimidade do site. Explica-se: como não é possível para um golpista criar um site “microsoft.com” falso, ele pode simplesmente mudar o TLD para “microsoft.net” ou “microsoft.tech”, para tentar enganar usuários desatentos e disseminar malwares.

5 de 9 Conferir se o endereço do site é legítimo e não apresenta TLD estranho é boa prática de segurança — Foto: Filipe Garrett/TechTudo Conferir se o endereço do site é legítimo e não apresenta TLD estranho é boa prática de segurança — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Em geral, grandes sites registram TLDs alternativos justamente para impedir que esse tipo de ação seja realizada por golpistas. Mas, ainda assim, é importante ficar atento, especialmente ao acessar sites que você não visita com frequência.

5. Confira se o site tem certificado SSL

O certificado SSL Version Control é uma tecnologia que garante que a sua comunicação com o website é criptografada, tornando a tarefa de interceptar os dados trocados com a página muito mais difícil. Como a obtenção desse certificado depende de algumas contrapartidas, é muito improvável que sites ilegítimos tenham acesso a SSL.

6 de 9 Sites seguros terão certificado SSL e endereço com HTTPS — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Sites seguros terão certificado SSL e endereço com HTTPS — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Você pode conferir se o site tem esse nível de segurança observando alguns detalhes, como o endereço: sites com SSL aparecem com HTTPS em vez de HTTP. O segundo ponto de atenção é a presença do ícone do cadeado na barra de endereços do navegador: ao clicar sobre ele, é possível conferir dados sobre o nível de segurança do website e informações a respeito da validade de seu certificado digital.

6. Faça um scan do arquivo com uma ferramenta online

Você também pode usar um antivírus online para verificar o arquivo antes de baixá-lo e impedir que ele cause problemas no seu computador. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o botão de download do arquivo desejado e selecione “Copiar endereço do link”. Cole a informação na barra de pesquisa do VirusTotal (https://www.virustotal.com/gui/home/upload), por exemplo, e confirme. Nos resultados, você terá uma análise aprofundada daquele endereço, indicando se há qualquer informação suspeita referente ao material que você está tentando baixar para seu computador.

7 de 9 Pesquisa do link de download do Chrome via TechTudo no site VirusTotal — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Pesquisa do link de download do Chrome via TechTudo no site VirusTotal — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

7. Observe a extensão do arquivo

Outra forma de evitar prejuízos é ficar atento à extensão do arquivo. Se você está baixando um documento, por exemplo, ele deve apresentar uma extensão de acordo com esse formato. Arquivos do Word terminam em “.doc” e “.docx”; documentos para impressão, por sua vez, costumam vir em “.pdf”, e assim por diante.

8 de 9 É preciso ter cuidado com arquivos compactados — Foto: Reprodução/Filipe Garrett É preciso ter cuidado com arquivos compactados — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Já extensões de arquivo como “.exe”, “.bat” e “.msi” merecem maior atenção: elas descrevem arquivos executáveis, capazes de realizar modificações no sistema e instalar aplicações. Só execute arquivos desse tipo se tiver confiança em sua procedência. Vale lembrar ainda que arquivos compactados – “.rar” e “.zip” – também são executáveis e podem disfarçar malwares perigosos.

8. Procure por reviews do site

Antes de baixar um arquivo, pesquise no Google a respeito do website no qual o material está hospedado. Um bom truque é associar o endereço e nome da página aos termos “review” ou “análise”. Outra dica é usar a anotação “allintitle: nome do site” para pesquisar apenas conteúdos que trazem a página que interessa a você no título. O objetivo da busca é verificar a experiência de outros usuários: pessoas que encontraram problemas e tiveram uma má experiência com uma página podem postar algo na Internet e informar outros dos riscos de fazer download a partir daquele endereço.

9 de 9 Usuário deve pesquisar sobre o site para ver se ele é confiável — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Usuário deve pesquisar sobre o site para ver se ele é confiável — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Com informações de Make Use Of

Veja também: como remover vírus em um celular Android