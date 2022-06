Oito jogos de dinossauro que valem a pena conhecer e jogar

Dinossauros sempre foram criaturas presentes nos games e populares entre os fãs. Dino Crisis , da Capcom , por exemplo, é um jogo que fez fama ao utilizar as criaturas pré-históricas como ameaça principal. Já em Jurassic World Evolution 2, a adaptação do filme coloca você no controle de parques para administração. Por fim, na saga Horizon, a heroína luta contra monstros que se inspiram nos gigantes do passado. Há sempre games clássicos e novos que contam com propostas similares e mantêm a paixão dos fãs sempre acesa.

Outros jogos menos conhecidos, como The Isle e Second Extinction, também são dignos de nota, além de mais alguns games que estão em desenvolvimento e que saem em breve, como The Lost Wild. Sejam novos ou antigos, confira games com dinossauros que se destacam.

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, com a proposta simples de ser um jogo de administração de parques. O game te coloca em cenários diversos para resgatar, cuidar e evoluir dinossauros de acordo com suas condições físicas e de terreno.

Ele se baseia na série de filmes Jurassic World, continuação do clássico Jurassic Park, protagonizada pelo ator Chris Pratt e que esteve recentemente nos cinemas. Personagens dos longas-metragens estão presentes e lidam com o jogador para pedir missões ou dar dicas. Dinossauros de todos os tipos, sejam ameaçadores ou mais mansos, também estão presentes.

Ark: Survival Evolved

Lançado em diversas plataformas como PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e dispositivos móveis, Ark: Survival Evolved é um game que te coloca no gênero de sobrevivência. Aqui o jogador é um personagem que acorda em um mundo que mescla modernidade e antiguidade e deve reunir materiais para se salvar.

Os dinossauros são algumas das diversas criaturas presentes, que podem ser usadas de montaria, servem de antagonistas para batalhas e também funcionam como fonte de recursos. O jogo é constantemente atualizado e sempre muda um pouco sua jogabilidade, mas ainda é elogiado e querido pelos fãs.

Absoluto clássico dos anos 90, Dino Crisis é um dos games originais da Capcom para o PSOne, que apresentava a heroína Regina, agente especial que é enviada a uma ilha para investigar experimentos com armas secretas. As armas, por um acaso, eram dinossauros, que foram recriados secretamente, mas que escaparam de seus confinamentos, criando problemas a todos que estavam ali e que poderiam ameaçar a humanidade.

Dino Crisis fez fama por pegar emprestado o estilo de jogo da série Resident Evil e colocar o formato com um enredo totalmente diferente, sem zumbis ou quaisquer elementos de terror que não seja com dinossauros diversos. O jogador enfrenta dinos como Velociraptor, Therizinosaurus, Tiranossauro Rex, entre outros.

The Isle, que ainda não foi lançado oficialmente, está disponível em Acesso Antecipado no Steam, para PC, e pode ser comprado e baixado, mas ainda é considerado em “fase de testes” para todos os efeitos. Ainda assim é um game que merece destaque por sua proposta e também pelos gráficos.

Em The Isle, você escolhe um dinossauro e simplesmente sobrevive. O jogo te coloca em uma paisagem imensa onde é necessário sempre se movimentar, caçar, se alimentar e beber água. Mas isso não será tão fácil ao encontrar outros dinos, que podem ser carnívoros agressivos ou herbívoros em manada, que lidam contra qualquer oponente sem muito trabalho.

Second Extinction

Outro game em acesso antecipado, Second Extinction pode ser jogado no PC e também nos consoles Xbox. Trata-se de um jogo de tiro em primeira pessoa que pode ser jogado de maneira cooperativa e que usa dinossauros mutantes em um futuro pós-apocalíptico na Terra. As criaturas tomaram o poder e os jogadores precisam lidar com a ameaça.

Second Extinction tem dinossauros de todos os tipos e de maneira ainda mais variada, já que são espécies modificadas com novas evoluções e capacidades de ataque ou sobrevivência. O game coloca elementos futuristas na mistura e apresenta ainda excelentes gráficos.

Monster Hunter: World já pode ser considerado um clássico moderno da Capcom. Disponível no PS4, Xbox One e PC, o jogo é um dos mais aclamados da série Monster Hunter, especialmente por ter sido o responsável ao popularizar a marca no ocidente, com gráficos mais avançados e missões que eram sempre atualizadas.

O game não tem exatamente uma história bem definida. Ele apresenta ao jogador um mundo onde vive como caçador e é preciso literalmente caçar monstros que se assemelham a dinossauros para criar ferramentas, armas e armaduras. Ao longo do tempo mais criaturas, gigantes e abissais, vão surgindo como ameaça, e assim você vai evoluindo suas capacidades e formas de batalhar entre cada tarefa.

LEGO: Jurassic World

LEGO: Jurassic World é uma adaptação com bastante bom humor do filme de 2015, o primeiro com Chris Pratt no papel principal. O jogo foi lançado no Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC, com a proposta de usar o estilo da série LEGO em uma aventura que te leva de volta para a Ilha Nublar.

O herói Owen Grady é responsável por adestrar dinossauros, especialmente seu grupo de Velociraptors. Ele é recrutado para lidar com um novo dino criado em laboratório e que escapou de seu confinamento, ameaçando todos na ilha. O jogo diverte por trazer a mesma história do filme e alguns elementos clássicos, além de permitir ter o controle dos animais em alguns momentos

Horizon: Zero Dawn

Em Horizon: Zero Dawn, a heroína Aloy é a grande escolhida que vai vencer as máquinas e restaurar a ordem em um mundo devastado. A aventura se passa em um futuro distante, onde a humanidade foi forçada a voltar alguns anos de evolução, para uma época com menos aparelhos tecnológicos, enquanto criaturas se tornaram máquinas pensantes e ameaçadoras em muitos casos.

Horizon: Zero Dawn, jogo de mundo aberto e ação em terceira pessoa, é um dos grandes clássicos do PS4 e usa dinossauros para servirem de inspiração para os monstros que lutam contra Aloy. Há bichos que lembram Velociraptors, outros que são similares ao T-Rex, entre alguns mais que também se inspiram em animais do mundo atual para seu design e comportamento.

Bônus: The Lost Wild

The Lost Wild é um jogo que merece menção extra pois ainda não foi lançado, mas que tem a expectativa de ser um dos grandes representantes do gênero de dinossauros. A produtora promete que o game terá inteligência artificial extremamente bem desenvolvida para os dinos e que tudo será revolucionário em termos de jogabilidade.

O jogo deve chegar ao PC em breve e tem elementos de horror, além de ser em primeira pessoa. O jogador está preso em um ambiente selvagem com dinos diversos e precisa sobreviver a ameaças constantes que o cercam. É um título para ficar de olho.