Overwatch 2 vai ser de graça? Veja 5 perguntas e respostas sobre o jogo

O lançamento de Overwatch 2 , planejado para PC via Battle.Net , PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X / S e Nintendo Switch , está cada vez mais próximo. A sequência de Overwatch foi anunciada durante a BlizzCon 2019 e sofreu alguns atrasos desde então. Os jogadores poderão aproveitar o game repaginado, com gráficos melhorados e alterações em sua gameplay. No entanto, também surgem dúvidas a respeito do que os jogadores podem esperar da sequência, como se será free to play, fases beta e mais. Veja, a seguir, cinco perguntas e respostas sobre o novo jogo.

1 de 5 Confira cinco perguntas e respostas de Overwatch 2 — Foto: Reprodução/PlayOverwatch Confira cinco perguntas e respostas de Overwatch 2 — Foto: Reprodução/PlayOverwatch

👉 Como rodar Overwatch no ultra? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Será possível jogar de graça?

Conforme anunciado pela Blizzard durante a Xbox & Bethesda Showcase, Overwatch 2 será gratuito em seu modo PvP (Player vs Player) e disponibilizará os heróis e mapas para todos os jogadores. O game também abandonará as loot boxes e passará a contar com um sistema de passe de batalha opcional entre temporadas. No entanto, o inédito modo PvE (Player vs Environment), ou "Modo História", deverá ser comprado separadamente. Até o momento, a Blizzard não divulgou o preço exato desse modo.

Quando Overwatch 2 será lançado?

Overwatch 2 estará disponível no dia 4 de outubro de 2022 para PC via Battle.Net, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Vale destacar que somente o modo PvP (Player vs Player) será lançado neste dia. De acordo com a Blizzard, o modo PvE (Player vs Environment) será lançado apenas em 2023, mas ainda sem uma data definida.

2 de 5 PvP de Overwatch 2 estará disponível em outubro, enquanto o modo história será lançado apenas em 2023 — Foto: Divulgação/Blizzard PvP de Overwatch 2 estará disponível em outubro, enquanto o modo história será lançado apenas em 2023 — Foto: Divulgação/Blizzard

Overwatch 2 vai substituir o Overwatch?

Sim, o Overwatch 2 irá substituir o Overwatch efetivamente. A informação foi publicada pelo time de desenvolvimento do game, que realizou uma sessão de Ask Me Anything (AMA), ou "Pergunte-me Qualquer Coisa", no Reddit. Ao ser questionado por um fã, o time respondeu que o primeiro Overwatch deixará de receber suporte assim que sua sequência for lançada no dia 4 de outubro. Vale destacar que o jogo original já vinha sofrendo com a falta de novos conteúdos devido ao foco no desenvolvimento de Overwatch 2.

É importante ressaltar que aqueles que jogaram o primeiro Overwatch receberão uma recompensa chamada de "Pacote de Fundador". Ele chegará com dois visuais exclusivos, um ícone de fundador e surpresas que serão anunciadas antes do lançamento.

3 de 5 Primeiro Overwatch está em seus últimos meses de vida — Foto: Divulgação/Blizzard Primeiro Overwatch está em seus últimos meses de vida — Foto: Divulgação/Blizzard

Quando começa o segundo beta?

O segundo beta de Overwatch 2 começa no dia 28 de junho para todas as plataformas, com exceção do Nintendo Switch. As inscrições se iniciaram no dia 16 de junho pelo site oficial (playoverwatch.com/pt-br/beta/), mas é provável que nem todos os inscritos possam testar o jogo nesta segunda fase, já que as vagas são limitadas.

Quais serão as novidades de Overwatch 2?

Além do modo história e das melhorias gráficas, Overwatch 2 já nasceu com a proposta de modificar o visual de todos os personagens existentes. Nos primeiros trailers, era possível ver essas alterações, embora as roupas e o estilo no geral tivessem certas similaridades com o que era visto na primeira versão do FPS. Em relação a novos personagens, duas heroínas já foram anunciadas: a DPS canadense Sojourn e a tank australiana Rainha Junker. A primeira temporada ainda contará com um herói suporte que terá detalhes revelados em breve. Também foi confirmado que um novo tank será lançado na segunda temporada, que começa no dia 6 de dezembro de 2022.

Overwatch 2 também se destacou com a mudança de número de jogadores nos times, alterando de seis para cinco integrantes. Espera-se que os times sejam compostos por dois DPSs, dois suportes e um tank com essa alteração. De acordo com o diretor Aaron Keller, a decisão foi motivada devido ao estilo 6v6 ser geralmente muito caótico e difícil de acompanhar. Também foi informado que todos os heróis foram balanceados ao redor do modo 5v5, com destaque para mudanças em habilidades.

4 de 5 Rainha Junker foi a última personagem anunciada para o Overwatch 2 — Foto: Reprodução/Xbox Rainha Junker foi a última personagem anunciada para o Overwatch 2 — Foto: Reprodução/Xbox

A rotação de mapas também terá alterações. Até o momento, Nova York, Toronto, Roma, Rio de Janeiro, Gotemburgo, Monte Carlo e Índia foram confirmadas como novas arenas em Overwatch 2. Em relação aos mapas clássicos do primeiro game, Dorado, Eichenwalde, Ilios, King’s Row, Torre Lijiang, Oasis, Rota 66 e Observatório: Gibraltar também estarão presentes. A Blizzard já informou que novos mapas serão adicionados durante as temporadas.

Vale lembrar que o jogo terá o novo modo Push, ou Avanço, presente em Roma e Toronto, e que ele substituirá o modo Ataque. Dessa forma, é muito provável que mapas como Hanamura, Templo de Anúbis e Indústrias Volskaya não estejam presentes em Overwatch 2 em atualizações futuras.

5 de 5 Duas temporadas de Overwatch 2 já foram planejadas pela Blizzard — Foto: Divulgação/Blizzard Duas temporadas de Overwatch 2 já foram planejadas pela Blizzard — Foto: Divulgação/Blizzard

Com informações de PlayOverwatch (1 e 2), Dot Esports (1 e 2), PCGamesN e Gamesradar