Placa-mãe DDR3: 6 modelos para montar seu computador

Placas-mãe com suporte a memórias RAM do padrão DDR3 podem ser interessantes para montar computadores que serão usados para tarefas simples. Este padrão ainda é muito popular e pode ser ideal para PCs que não demandam muito desempenho. O modelo mais barato da lista é a Pyx One, que apresenta suporte ao dual-channel e quatro portas SATA II por preços a partir de R$ 345 .

Já a Maxxtro H61 conta com suporte para módulos de até 1.600 MHz e tamanho compacto por preços que partem de R$ 444. Outra opção é a OxyBr H110, que traz quatro portas USB 3.0 e suporte para até 16 GB de RAM por cerca de R$ 556. Confira a seguir seis placas-mãe DDR3 para comprar no Brasil em 2022.

A Pyx One é uma placa destinada ao soquete LGA1155. Ela é uma opção de entrada com suporte para até 16 GB de memória, oferecendo dois slots para memórias de até 1.600 MHz. Outra característica interessante é o suporte ao dual-channel, que aprimora o desempenho dos módulos em sistemas compatíveis. O modelo é encontrado por cerca de R$ 345.

A placa conta ainda com um design simples e oferece quatro portas SATA II. O produto conta com índice de aprovação com cinco estrelas por parte de 77% de seus consumidores na Amazon.

Prós: suporte a até 16 GB, dual-channel e HDMI

Contras: design simples

A AFOX H61-MA5-V2 é outra placa com soquete LGA1155. Ela deve ser ideal para ser usada com processadores de segunda e terceira geração Intel Core. Este modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 399.

O componente conta com um visual sóbrio, e assim como grande parte dos modelos do segmento, oferece suporte a dual-channel para módulos de até 1.600 Mhz, com capacidade máxima para apenas 8 GB de RAM.

Prós: visual e suporte a dual-channel

Contras: quantidade limitada de RAM

3. Goldentec G41 – a partir de R$ 415

A Goldentec G41 é mais uma opção para os processadores Intel 775. A placa é mais um modelo com dois canais com suporte para módulos de até 1.066 MHz, o que tende a oferecer uma performance abaixo de outras soluções listadas. Este modelo é visto por cifras que partem de R$ 415.

O modelo aparece com índice de aprovação altíssimo na Amazon. Como se trata de um produto de uma fabricante menos conhecida, a tendência é que o suporte por parte da fabricante seja mais complicado.

Prós: suporte a processadores antigos

Contras: desempenho limitado

4. Maxxtro H61 – a partir de R$ 444

A placa H61 da Maxxtro é destinada ao soquete LGA1155, mas assim como outras placas-mãe de entrada, não promete oferecer muito desempenho. Ela apresenta limitações como apenas dois canais de RAM e suporte para módulos de até 1.600 MHz. É possível adquirir o componente por cerca de R$ 444.

O modelo conta com um visual bem simples, assim como um tamanho mais compacto, o que permite que a placa seja usada em gabinetes com espaço limitado.

Prós: quantidade de portas SATA

Contras: desempenho limitado

5. Goldentec H61 – a partir de R$ 504

A Goldentec H61 apresenta saída HDMI e compatibilidade com processadores Intel 1155. A placa é uma solução que, segundo fabricante, pode abrigar desde processadores como Intel Core i3, até CPUs mais avançadas como os Intel Core i7.

A placa conta com dois slots para memórias com suporte para até 16 GB com frequências de até 1.600 MHz. O modelo conta ainda com um design compacto. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 504 para comprar o produto.

Prós: versatilidade

Contras: suporte e recursos limitados

6. OxyBr H110 – a partir de R$ 556

A OxyBr H110 é um modelo com chipset H110, voltado para processadores Intel de entrada com soquete LGA1151. A placa assim como boa parte dos modelos da lista, tende a oferecer uma quantidade limitada de recursos. Ela é encontrado por valores que partem de R$ 556.

A placa-mãe conta ainda com quatro portas USB 2.0, quatro portas USB 3.0, porta HDMI e suporte para até 16 GB de RAM em dual-channel para módulos de até 1.866 MHz, o que permite a utilização dos módulos mais avançados no padrão DDR3.

Prós: suporte a módulos mais velozes, dual-channel e HDMI

Contras: custo alto

