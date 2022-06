Placa-mãe Intel: 7 modelos compatíveis com os processadores da marca

A placa-mãe é uma das peças mais importantes do sistema de hardware do PC, pois é a parte que conecta todos os elementos do computador e os organiza para funcionarem da forma mais eficiente possível. Modelos compatíveis com processadores Intel são amplamente buscados, já que a marca é utilizada por perfis de usuários variados. As fabricantes Asus e Gigabyte oferecem opções com diferentes padrões e compatibilidades, disponíveis à venda na Amazon .

A ‎H310M-E R2.0, da Asus, apresenta tamanho compacto micro ATX e memória RAM atualizada no padrão DDR4 por valores a partir de R$ 459. O modelo H410M-E fornece compatibilidade com os processadores Intel de 10ª geração através do soquete LGA 1200, além de uma memória interna de 64 GB por cerca de R$ 759. Já a B460M-Plus traz dissipadores de calor para evitar o superaquecimento, 128 GB de memória interna e uma velocidade de clock de memória de 2.933 MHz por valores próximos dos R$ 946.

Lista reúne opções de placas compatíveis com processadores Intel

O modelo Prime H310M-E R2.0 admite uma memória RAM atualizada de padrão DDR4

A H310M-E R2.0, fabricada pela Asus, é uma placa-mãe do tipo micro ATX: apresenta tamanho compacto e com pouco espaço para adicionar recursos extras, como placas de rede. Por isso, é indicada para usuários pouco exigentes. Oferece padrão de memória RAM tipo DDR4, ou seja, o mais moderno entre as tecnologias atuais, e com alta capacidade para transmissão de dados, o que auxilia positivamente para um desempenho mais rápido e eficiente do PC.

Disponibiliza quatro entradas USB para conexão com outros dispositivos e uma velocidade razoável de 2.666 MHz no clock de memória. O soquete LGA 1151 promete compatibilidade com os processadores Intel. Com o chipset Intel H310, o item garante um armazenamento de 32 GB e um suporte PCIe de 16x. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade para tarefas simples. No entanto, muitos criticam que receberam o produto com defeito de funcionamento ou com portas de conexão avariadas. O modelo mais barato da lista está disponível por a partir de R$ 459.

Prós: admite memória RAM DDR4 por um baixo investimento

admite memória RAM DDR4 por um baixo investimento Contras: o formato micro ATX impede a instalação de muitos recursos extras

A placa-mãe Prime H410M-E oferece uma velocidade de 2.933 MHz no clock de memória

O modelo H410M-E também apresenta características de uma placa-mãe de entrada em razão do tamanho micro ATX. A memória RAM oferece a tecnologia mais moderna dentro do padrão DDR4, enquanto o dispositivo promete compatibilidade com o chipset H410, da Intel. Com soquete LGA 1200, a placa traz quatro portas de conexão USB e uma memória de 64 GB.

A velocidade do clock de memória exibe 2.933 MHz, uma eficiência compatível com um produto de entrada, alinhado ao PCIe de 16x. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os compradores elogiam a modernidade dos sistemas do produto e o bom custo benefício. Todavia, criticam que alguns produtos foram entregues com os soquetes amassados. Interessados podem comprar esta opção por valores a partir de R$ 759.

Prós: capacidade de armazenamento de 64 GB

capacidade de armazenamento de 64 GB Contras: modelo pequeno

3. B365M DS3H – a partir de R$ 795

A placa-mãe DS3H garante uma memória interna com capacidade de até 64 GB

A placa mãe B365M DS3H, fabricada pela Gigabyte, apresenta soquete LGA 1151, cuja compatibilidade engloba o chipset B365 da Intel. O tamanho pequeno é compatível com o design micro ATX, embora apresente uma memória RAM moderna e eficiente no padrão DDR4. Assim como o modelo anterior, este também suporta armazenamento de até 64 GB, contudo, fornece uma velocidade mais baixa de 2.666 MHz para o clock de memória.

O destaque do item fica na possibilidade de exibir iluminação RGB, ideal para combinar com o setup gamer. Oferece seis portas de conexão USB e um suporte PCIe de 16x. Avaliado com uma nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom custo benefício para as características oferecidas, mas criticam o suporte do produto, que dificulta o atendimento. O modelo é visto por a partir de R$ 795.

Prós: boa possibilidade de armazenamento

boa possibilidade de armazenamento Contras: velocidade do clock de memória é baixa

4. B560M Aorus Elite – a partir de R$ 897

O modelo B560M foi desenvolvido com design mATX e reproduz uma velocidade de 5.333 MHz no clock de memória

A B560M é uma placa-mãe de tamanho micro ATX e que oferece soquete LGA 1200, compatível com os processadores Intel de chipset B560. O seu grande destaque é a velocidade eficiente do clock de memória, que atinge 5.333 MHz, ideal para rodar programas pesados e jogos com muitos gráficos. A alta velocidade permite a transmissão mais rápida de dados, o que proporciona mais fluidez ao reproduzir softwares.

Com nove portas de conexão USB, o hardware garante uma capacidade de armazenamento de 128 GB e suporte ao PCIe de 16x. Com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a qualidade e o bom acabamento do produto. Entretanto, criticam que alguns SSDs não apresentam compatibilidade com o produto. O modelo está disponível por preços a partir de R$ 897.

Prós: clock de memória com alta velocidade

clock de memória com alta velocidade Contras: não é compatível com todos os SDDs do mercado

5. TUF Gaming B460M-Plus – a partir de R$ 946

B460M-PLUS disponibiliza iluminação RGB e uma memória interna de 128 GB

A placa-mãe B460M-PLUS oferece iluminação RGB em design compacto micro ATX. A memória RAM apresenta o padrão mais moderno para transmissão de dados, o DDR4, enquanto o soquete LGA 1200 promete compatibilidade com o sistema do chipset Intel B460. Com quatro entradas de conexão USB, a placa disponibiliza armazenamento interno de 128 GB e uma velocidade de clock de memória de 2.933 MHz.

Apesar do tamanho pequeno, o dispositivo oferece dissipadores de calor que evitam o superaquecimento do produto, uma característica que destaca o item dos modelos de entrada. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida, mas criticam que o produto é entregue sem o lacre. Interessados podem comprar o artigo por valores a partir de R$ 946.

Prós: alta capacidade de armazenamento

alta capacidade de armazenamento Contras: baixa velocidade no clock de memória

6. Z390 M Gaming – a partir de R$ 1.049

O modelo Z390 oferece um suporte ao PCIe de 16x, das quais cinco portas apresentam conexão USB

O modelo Z390 M Gaming apresenta tamanho micro ATX e uma memória RAM atualizada de padrão DDR4. O soquete LGA 1151 fornece compatibilidade com o chipset Z390 do sistema Intel. O hardware admite armazenamento interno de até 64 GB, alinhado a um clock de memória de 2.133 MHz. Com cinco portas de conexão USB, o produto oferece suporte ao PCIe 16x.

Avaliado com 4,7 das 5 estrelas da Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do item. No entanto, criticam que alguns produtos foram enviados com defeitos de fábrica. O artigo está disponível por valores a partir de R$ 1.049.

Prós: memória RAM atualizada

memória RAM atualizada Contras: pouca capacidade de armazenamento interno para o preço exigido

7. Z490M Gaming X – a partir de R$ 1.399

A placa-mãe Z490M oferece armazenamento interno de 128 GB e uma velocidade de 4.400 MHz no clock de memória

A Z490M Gaming X admite tamanho compacto, assim como qualquer outra placa no padrão micro ATX. Com cinco entradas de conexão USB, o hardware oferece uma memória RAM DDR4 de última geração e suporte ao PCIe 16x: ambas as características auxiliam na eficiência de transmissão de dados e podem tornar o PC mais fluido. O soquete LGA 1200 promete compatibilidade com os sistemas Intel de chipset Z490, enquanto a memória interna permite até 128 GB.

O clock de memória traz uma velocidade de 4.400 MHz: um número considerado acima da média e indicado para auxiliar na reprodução de programas mais exigentes. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do dispositivo e o custo-benefício, mas relatam que a placa de vídeo está localizada em cima de uma das entradas PCIe, bloqueando o acesso. Interessados podem comprar esta opção por cerca de R$ 1.399.

Prós: clock de memória com alta velocidade

clock de memória com alta velocidade Contras: tamanho micro ATX pode ser um incômodo para alguns consumidores

