Projetor bom e barato: 7 opções a partir de R$ 598 para diferentes usos

1 de 8 Projetor bom e barato: lista reúne 7 dispositivos — Foto: Unsplash/Alex Litvin Projetor bom e barato: lista reúne 7 dispositivos — Foto: Unsplash/Alex Litvin

O PJ-Q72, da Exbom, é um modelo de entrada da marca e possui configurações simples. Ele conta com a lente LCD TFT, indicada para apresentações, palestras, aulas e reuniões de trabalhos. O aparelho possibilita uma série de opções para projeção e reprodução por meio do cartão de memória, HDMI, vídeos VGA, AV, saída de áudio P2 e dois USBs. No site da Amazon, a opção que acompanha um controle remoto pode ser vista por cerca de R$ 598.

Ele tem resolução de ‎480p, suportando até 720p e 1080p. Possui também dois alto-falantes de 2 W cada e controle remoto, além de oferecer uma qualidade de 1.200 lúmens. Avaliado em 5 de 5 estrelas, o acessório se destaca pela leveza e tamanho, sendo fácil para transporte durante o dia a dia.

Prós: fácil para transporte e mantém o desempenho em alta resolução

fácil para transporte e mantém o desempenho em alta resolução Contras: pode não agradar usuários exigentes

2 de 8 PJ-Q72 conta com a lente LCD TFT, indicada para apresentações, palestras, aulas e reuniões de trabalhos — Foto: Divulgação/Exbom PJ-Q72 conta com a lente LCD TFT, indicada para apresentações, palestras, aulas e reuniões de trabalhos — Foto: Divulgação/Exbom

2. Unic UC 68 — a partir de R$ 829

O Unic UC 68 é um modelo permite projeções de até 130 polegadas com imagens Full HD (resolução nativa de 800 x 480 pixels), a uma distância máxima de 3,8 metros do local instalado. As luzes LED emitem 65 milhões de cores, com brilho de 800 lúmens, e têm 20 mil horas de vida útil, para um maior conforto e qualidade. O vídeo, que pode ser configurado para os formatos de tela de 16:9 ou 4:3, apresenta contraste de 800:1. Ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 829.

O aparelho traz duas portas USB, além das entradas AV, SD, VGA e HDMI. Ele ainda possui dois alto-falantes de 2 W cada, com saída de som de 3,5 mm. O acessório mede 20 x 15 x 6,7 cm. Além do próprio projetor, a caixa inclui cabo de alimentação, adaptador AV, controle remoto e o manual de instruções. Sua nota é de 4,4 de 5 estrelas na Amazon.

Prós: permite projeções de até 130 polegadas

permite projeções de até 130 polegadas Contras: não há

3 de 8 Unic UC 68 é um projetor portátil — Foto: Divulgação/Unic Unic UC 68 é um projetor portátil — Foto: Divulgação/Unic

O Led F30-II, da marca Vivibright, tem resolução de 920 x 1080p, Full HD e suporta 4K UHD. O projetor sendo 4200 lúmens e a distância da projeção pode variar de 1,2 a 6,8 metros, além de fornecer imagens de até 300 polegadas. O aparelho possui ainda um alto-falante interno e uma lâmpada com 70 W de potência com autonomia de 50.000 horas. O dispositivo que permite conexões Bluetooth e Wi-Fi e possui a função espalha a tela compatível com smartphones de sistema Android e iOS (iPhone). Ele é vendido por cifras a partir de R$ 1.979.

Para uma imersão maior, o aparelho conta com alto-falante embutido e controle remoto. Avaliado em 3,9 de 5 estrelas, o aparelho se destaca pelos compradores pela facilidade de conexão e por não fazer barulho durante o seu alto desempenho. A parte negativa fica pela qualidade dos lumens durante o uso.

Prós: não faz barulho e não trava durante o espelhamento de tela

não faz barulho e não trava durante o espelhamento de tela Contras: lúmens não cumprem como o prometido

4 de 8 O F30-II é um projetor com resolução Full HD que fornece imagens de até 300 polegadas — Foto: Divulgação/Vivibright O F30-II é um projetor com resolução Full HD que fornece imagens de até 300 polegadas — Foto: Divulgação/Vivibright

O modelo BT920A, da marca Betec, é um dispositivo que permite conexões Bluetooth e Wi-Fi. O projetor apresenta aplicativos como YouTube, Netflix, Prime Video e outros para um maior entretenimento e conforto. Possui modos de exibição na frontal, traseiro, teto frontal e teto traseiro. O modelo é visto por valores a partir de R$ 1.729 na Amazon.

O projetor promete imagens com resolução de até 1080p e 150 polegadas de tamanho. Sua proporção traz formato 16:9 e taxa de contraste de 2000:1. Sua interface de entrada é composta por HDMI, AV (RCA), VGA, USB e cartão SD. Já na saída uma conexão P2 permite dispositivos de áudio no aparelho. O acessório possui uma avaliação de 3,9 de 5 estrelas pelos compradores que destacam pela qualidade exibição, brilho e som. Porém, muitos relatam que o ambiente precisa estar totalmente escuro para uma projeção nítida.

Prós: som, compatibilidade e qualidade da imagem

som, compatibilidade e qualidade da imagem Contras: travamentos e imagem não é nítida na meia luz

5 de 8 O modelo BT920A acompanha um controle remoto — Foto: Divulgação/Betec O modelo BT920A acompanha um controle remoto — Foto: Divulgação/Betec

O BT960 é um aparelho sem fio e portátil. Assim como BT920A, ele permite conexões Bluetooth e Wi-Fi, permitindo acesso a aplicativos como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, além da fácil conexão e emparelhamento com sistemas Android e iOS (iPhone). Ele possui um alto-falante com 5 W RMS e saída P2 para conexão de uma caixa de som para usuários que querem aumentar o volume do áudio reproduzido. O acessório possui alto brilho de 4000 lúmens, suportando a resolução de 1080p. O aparelho da Betec está disponível por cifras que partem de R$ 2.349.

Ele adota a mais recente tecnologia de display LCD 4.0 com fontes de luz LED avançadas e conta com uma função de reflexão difusa que oferece projeção de imagem suave para não cansar os olhos. O aparelho possui entradas AV, VGA, HDMI, portas USB, múltiplas conexões compatíveis com diferentes dispositivos. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, seu ponto positivo fica pela qualidade da reprodução sem travamentos em alta definição. A parte negativa fica pelo acabamento, por ser muito sensível, e o foco não ser automático.

Prós: não trava e qualidade de imagem

não trava e qualidade de imagem Contras: acabamento frágil e não tem foco automático

6 de 8 O BT960 é um aparelho sem fio, portátil e permite conexões Bluetooth e Wi-Fi — Foto: Divulgação/Betec O BT960 é um aparelho sem fio, portátil e permite conexões Bluetooth e Wi-Fi — Foto: Divulgação/Betec

6. Dxyiitoo 201 Star — a partir de R$ 2.847

O Dxyiitoo 201Star é um modelo portátil, ideal para entretenimento e uso em ambientes escuros. Com brilho de 8.000 lumens e a taxa de contraste ultra-alto de 8.000, o 201Star traz resolução nativa de ‎1280 x 720p, mas suporta a reprodução de mídias em até 1080p. O modelo é capaz de projetar telas de até 250 polegadas. O dispositivo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 2.847.

Além disso, por ter conexão Bluetooth e Screen Mirroring, que permite espelhar a tela direto do seu dispositivo móvel. O projetor também permite o pareamento de dispositivos de som. O modelo é bivolt e traz conexões HDMI, RCA, VGA, USB e AV. De acordo com a fabricante, ainda é possível espelhar a tela do PC no projetor, mas para isso é necessário ter um cabo com saídas MHL e HDMI. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, o aparelho oferece uma qualidade de imagem alta e sem travamentos.

Prós: portátil e qualidade boa de imagem

portátil e qualidade boa de imagem Contras: falhas na conexão Bluetooth com aparelhos de áudio

7 de 8 Dxyiitoo 201 Star é um projetor portátil — Foto: Divulgação/Dxyiito Dxyiitoo 201 Star é um projetor portátil — Foto: Divulgação/Dxyiito

O Luma 150 é um aparelho avançado da Kodak. O equipamento portátil e compacto transmite vídeos de até 150 polegadas e suporta resolução de até 4K com foco automático. O aparelho conta com uma lente LED brilhante com 16,7 milhões de cores de exibição, alcançando até 60 lumens. Ele possui alto-falante embutido e funciona por meio de bateria com até 2,5 horas de duração. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 2.999.

Suas conexões contam com entradas microSD, cabo USB, cabo HDMI e transmissão AirPlay (Apple) e Miracast (para conteúdo baixado). Avaliado em 4,2 de 5, os compradores dão destaque para a qualidade da transmissão e pela sua portabilidade. Porém, afirmam que ele não funciona enquanto está carregando e a bateria acaba acabando de forma rápida dependo do modo de visualização.

Prós: qualidade de imagem e portabilidade

qualidade de imagem e portabilidade Contras: bateria acaba rápido e não funciona durante o carregamento

8 de 8 Kodak Luma 150 tem conexão AirPlay — Foto: Divulgação/Kodak Kodak Luma 150 tem conexão AirPlay — Foto: Divulgação/Kodak

