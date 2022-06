Projetor Epson: 6 modelos para criar um cinema em qualquer lugar

Projetores são eletrônicos indispensáveis quando o desejo é transformar a casa ou outros espaços em um cinema. A Epson é uma das marcas que oferecem boas opções à venda no Brasil. Os equipamentos trazem diferentes tamanhos, podendo ser locomovidos com facilidade, e possibilidades de alterar o quadro de exibição.

O VS260 traz tecnologia LCD, promete a reprodução de cores verossímeis, além de oferecer uma qualidade HD em resolução de 1024 x 768 pixels por a partir de R$ 6.199. O Powerlite E20 disponibiliza mais opções de conectividade e alimentação bivolt por cerca de R$ 7.190. Já o EpiqVision Mini EF12 é compatível com aplicativos de streaming e até com a assistente virtual Alexa pelo investimento aproximado de R$ 9.899.

O modelo VS260 apresenta uma quantidade de brilho equivalente a 3.300 lúmens, valor que deve ser eficiente para imagens nítidas mesmo em ambientes iluminados. Já a tecnologia LCD é responsável pela exibição de cores verossímeis. O contraste dinâmico de 15.000:1 promete detalhes fiéis na exibição de imagens, gráficos e até vídeos, o que torna a indicação de uso versátil. A parte traseira do aparelho oferece uma porta de conexão cabeada: o HDMI é útil para conectar a outros dispositivos durante exibição de streaming e até para conferências via Zoom. Ainda, há a possibilidade de conexão USB e até cabo VGA.

As dimensões do item ficam em 37 x 15 cm, enquanto a lente permite uma resolução de até 1024 x 768 pixels. O equipamento precisa estar conectado a uma fonte de energia para funcionar e acompanha um controle remoto que requer duas pilhas AA para operar. A lâmpada promete uma vida útil de até 12 mil horas. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa exibição de filmes. No entanto, criticam que o volume do autofalante é muito baixo. O modelo mais barato da lista está disponível por valores a partir de R$ 6.199.

O projetor Powerlite E20 oferece opções mais robustas para conectividade com outros aparelhos, pois disponibiliza, além das entradas USB e HDMI, conexão simultânea com até dois PCs, uma porta de saída para monitor e conectores P2 para vídeo e áudio. Assim como o modelo anterior, este também deve permanecer conectado na tomada a todo tempo.

A lâmpada promove iluminação de até 3.400 lúmens com vida útil de até 12 mil horas, enquanto a lente utiliza exibição em LCD com uma resolução de 1024 x 768 pixels. O contraste dinâmico de 15.000:1 auxilia os usuários que desejam telas grandes para reproduzir filmes. O aparelho fornece dimensões de 24,9 x 30,2 x 9,2 cm, e uma alimentação bivolt. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a excelente qualidade de imagem. Todavia, criticam a dificuldade de rastrear a entrega uma vez feito o pedido. Interessados podem comprar o modelo por a partir de R$ 7.190.

O Home Cinema 880 traz uma lente com características mais robustas que as dos modelos anteriores, capaz de exibir imagens em resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels com um contraste dinâmico de 16.000:1. Além disso, a tecnologia LCD promete uma projeção verossímil de arquivos, acompanhada de uma iluminação de 3.300 lúmens, que auxilia na visualização mesmo em ambientes mais iluminados.

O aparelho tem dimensões de ‎38,1 x 35,56 x 15,88 cm e a possibilidade de conectar-se a outros dispositivos via USB e HDMI. O modelo apresenta autofalantes integrados, além de acompanhar um controle remoto e um cabo de energia. A lâmpada fornece uma vida útil de até 12 mil horas. Avaliado com 4,5 das 5 estrelas da Amazon, os consumidores pontuam a boa exibição de imagens, mas criticam o acabamento frágil e o fato de a ventoinha interna fazer muito barulho. Esta opção é vista por valores a partir de R$ 7.380.

O EpiqVision Mini EF12 oferece tamanho bastante compacto, que auxilia no transporte para qualquer lugar. Em virtude das dimensões reduzidas, o item exibe uma luminosidade baixa de mil lúmens, mas oferece resolução de 1920 x 1080 pixels para imagens com até 150 cm. O dispositivo aceita conteúdos em 4K, que serão exibidos com qualidade Full HD HDR.

Traz ainda tecnologia LCD para a exibição fiel de cores e movimento, e uma lâmpada com vida útil de 20 mil horas: útil para quem deseja usar o aparelho por muito tempo. A parte traseira oferece duas portas de conexão HDMI, uma USB, e uma entrada P2 para conectar fones de ouvido. Já quando se pensa em conexão sem fio, o modelo disponibiliza via Bluetooth, compatível com dispositivos móveis.

Em forma quase cúbica, as dimensões giram em torno de 17,5 x 17,5 x 12,8 cm, e a lente fornece um contraste dinâmico de 200.000:1. O diferencial do aparelho, além do tamanho reduzido, é a capacidade de acionar apps de streaming ou administrar a assistente virtual Alexa pelo controle remoto. O investimento fica a partir de R$ 9.899. Avaliado com uma nota 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do produto durante a exibição de filmes. Todavia, criticam que o equipamento não é adequado para consoles devido a um delay no tempo de resposta.

O projetor Home Cinema 2250 disponibiliza tecnologia LCD para reprodução de cores nítidas e verossímeis, alinhada a uma resolução de 1920 x 1080 pixels e um alto contraste dinâmico de 70.000:1. A parta traseira oferece portas para conexão cabeada via micro USB, HDMI e uma para saída de áudio. Assim como alguns dos modelos anteriores, este também dispõe de compatibilidade com aplicativos de streaming. Para facilitar o uso, o modelo acompanha dois controles com botões de atalho para Netflix, YouTube e até Google Assistente.

A lâmpada oferece uma iluminação razoável de 2.700 lúmens, o suficiente para boa exibição de filmes, além de possuir uma vida útil de 10 mil horas. Apresenta dimensões próximas dos 35 x 40 cm. Avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade da lente. Entretanto, alguns relatam que o equipamento parou de funcionar após seis meses de uso. O modelo está disponível a partir de R$ 10.559.

O modelo 5050UB traz design com ampla possibilidade de conexão cabeada com outros dispositivos. Ele oferece portas HDMI, USB, LAN e até para conectar aos PCs. Acompanha um cabo de energia, grampos HDMI e um controle remoto. O seu diferencial é a lente, que proporciona um contraste dinâmico de 1.000.000:1, alinhado a uma capacidade de iluminação de 2.600 lúmens. O processador de imagem digital converte vídeo analógico em digital em tempo real.

Além disso, o equipamento oferece qualidade de exibição em 4K, na resolução de 4096 x 2160 pixels. Também traz tecnologia LCD, que garante verosimilhança de cores durante a reprodução dos arquivos. A lâmpada detém uma vida útil variável, enquanto as dimensões do produto giram em torno de 44 x 51 cm. O dispositivo ainda não dispõe de notas ou avaliações dos usuários na Amazon. Interessados no modelo precisam investir cifras próximas dos R$ 24.690.

