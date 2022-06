PS Plus 2022: 10 destaques de PS4 e PS5 para jogar com o novo plano Extra

A nova PS Plus foi lançada no Brasil nesta segunda-feira (13). Com a alteração, foram adicionados dois novos níveis de assinaturas, que colocam o serviço como alternativa ao Xbox Game Pass no mercado. Os assinantes têm acesso a um catálogo de jogos variados para curtir, incluindo títulos exclusivos dos consoles da Sony e outros games de sucesso. O primeiro upgrade é a assinatura Extra, que custa a partir de R$ 52,90 por mês.

Neste tier, os usuários têm direito a um catálogo de jogos do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), incluindo nomes como Ghost of Tsushima, Returnal, entre outros. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista com os 10 jogos de maior destaque no plano Extra da nova PS Plus. Confira a seguir:

2 de 11 Um dos destaques da nova PS Plus é Ghost of Tsushima: Director's Cut — Foto: Divulgação/PlayStation Um dos destaques da nova PS Plus é Ghost of Tsushima: Director's Cut — Foto: Divulgação/PlayStation

1. Ghost of Tsushima: Director's Cut

O aclamado game de samurai Ghost of Tsushima é um dos destaques do plano Extra da nova PS Plus. O título ganhou uma versão de diretor em 2021, trazendo conteúdos extras para PS4 e PS5, além de gráficos remasterizados no console de nova geração. Você vive a saga de Jin Sakai, um samurai que tenta proteger seu lar durante a invasão Mongol.

Ele acaba derrotado e passa a usar métodos que desafiam sua honra para lutar, até que se torna o Fantasma de Tsushima. Entre as novidades frente à versão de 2020, Ghost of Tsushima: Director's Cut adicionou a ilha de Iki, além de uma história original no local.

3 de 11 Spider-Man: Miles Morales é um dos títulos que chegou ao PS Plus logo na reestreia da plataforma — Foto: Divulgação/PlayStation Spider-Man: Miles Morales é um dos títulos que chegou ao PS Plus logo na reestreia da plataforma — Foto: Divulgação/PlayStation

Spider-Man: Miles Morales foi um dos primeiros jogos lançados exclusivamente para PS5 e, agora, está disponível na PS Plus Extra. O game continua parte da história de Marvel’s Spider-Man, mas com um foco maior em Miles, que também possui poderes.

Alvo de algumas críticas na época de lançamento pela sua duração, Miles Morales foi pensado como uma DLC do primeiro game. Entretanto, como uma forma de potencializar o catálogo do, então, novo PS5, o jogo foi transformado em um standalone. Agora, com o game disponível, Miles Morales pode receber uma segunda chance.

3. Death Stranding: Director's Cut

4 de 11 Death Stranding é outro jogo com versão do diretor que está presente na nova PS Plus — Foto: Reprodução/Nacon Death Stranding é outro jogo com versão do diretor que está presente na nova PS Plus — Foto: Reprodução/Nacon

Assim como Ghost of Tsushima, Death Stranding também recebeu uma versão do diretor para PS5. Entre as novidades do Director’s Cut estão novas formas de travessia e transporte de carga, além de corridas com veículos, novas armas e uma nova seção com jogabilidade furtiva que se aprofunda na história.

O jogo acompanha a jornada de Sam Bridges, interpretado pelo ator Norman Reedus. O objetivo é reconectar as Cidades Unidas da América (ex-EUA) através de uma rede de comunicação. Direto da mente de Hideo Kojima, Death Stranding: Director's Cut dá aos jogadores a missão de atravessar áreas geograficamente desafiadoras, repletas de inimigos e perigosos seres invisíveis.

4. Guardians of the Galaxy

5 de 11 Marvel's Guardians of the Galaxy trouxe um bom game de ação com os Guardiões da Galáxia que surpreendeu jogadores — Foto: Reprodução/Steam Marvel's Guardians of the Galaxy trouxe um bom game de ação com os Guardiões da Galáxia que surpreendeu jogadores — Foto: Reprodução/Steam

Entretanto, o game, que conta a jornada de Peter Quill, o Senhor das Estrelas, e companhia, conquistou crítica e público. Com uma história original, o jogo trouxe um roteiro divertido, em uma aventura intergalática no universo da Marvel. Não à toa, o jogo foi premiado no The Game Awards 2021 como o melhor roteiro do ano. Vale ressaltar que Guardians of the Galaxy também está disponível no Xbox Game Pass.

6 de 11 Red Dead Redemption 2 traz mais uma boa história no Velho Oeste americano — Foto: Divulgação/Rockstar Games Red Dead Redemption 2 traz mais uma boa história no Velho Oeste americano — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 é um dos "arrasa-quarteirões" presentes na PS Plus Extra. O game da Rockstar, lançado em 2018 para PC, PS4 e Xbox One, é considerado um dos melhores títulos da história dos videogames. Quatro anos depois, o jogo ainda tem uma jogabilidade que se sustenta e um belo mundo aberto no velho oeste norte-americano.

RDR2 se passa antes da história original. Ambientado em 1899, o game traz uma época em que ocorre o declínio do Velho Oeste Americano. O personagem principal é Arthur Morgan, um criminoso membro da gangue Van der Linde, comandada por Dutch Van der Linde e uma das mais famosas dos Estados Unidos. Assim como John Marston, protagonista do primeiro Red Dead Redemption, sua missão é explorar o Velho Oeste à cavalo cometendo crimes pelas diferentes cidades do mapa.

6. Assassin's Creed: Valhalla

7 de 11 Valhalla é um dos destaques 3rd party da nova PS Plus — Foto: Divulgação/Ubisoft Valhalla é um dos destaques 3rd party da nova PS Plus — Foto: Divulgação/Ubisoft

Assassin’s Creed: Valhalla foi lançado em 2020 para PC, PS4 e Xbox One, sendo a última entrada da franquia até então. Vale ressaltar que essa é a primeira vez que o título é disponibilizado em um serviço por assinatura. O game conta a história de Eivor, um guerreiro viking que luta ao lado de seu exército contra os saxões. O game traz uma história completamente nova, com personagens e história original, mas mantém algumas características clássicas da franquia.

8 de 11 Returnal impressiona bastante com sua atmosfera alienígena produzida por um pequeno estúdio — Foto: Divulgação/Sony Returnal impressiona bastante com sua atmosfera alienígena produzida por um pequeno estúdio — Foto: Divulgação/Sony

Returnal foi um dos destaques exclusivos do PS5 no primeiro semestre de 2021. Com uma pegada roguelike, o jogo da Housemarque apresenta Selene, uma exploradora espacial que faz um pouso forçado em um planeta alienígena. O problema é que a protagonista acaba presa em um looping temporal no planeta, que se mostra bastante hostil.

Sempre que morre, Selene retorna para o início de sua jornada. Assim, o ambiente, bem como os itens que o jogador consegue, também mudam a cada reboot no ciclo. O objetivo da viajante é pesquisar dados de uma civilização antiga do local, para então tentar encerrar o loop temporal.

9 de 11 Control é dos criadores de Alan Wake — Foto: Divulgação/Remedy Control é dos criadores de Alan Wake — Foto: Divulgação/Remedy

Control foi lançado em 2019 para PC, PS4 e Xbox One, trazendo a história da agente Jesse Faden. Ela se torna diretora do Departamento Federal de Controle, que lida com fenômenos inexplicáveis e sobrenaturais. No game, Faden é promovida para um posto de comando após a morte do diretor anterior.

Durante a jornada, os jogadores terão que explorar uma versão distorcida do prédio. A ideia é investigar uma entidade maléfica chamada Ruína, que foi a responsável pela morte do antigo diretor. Jesse irá desenvolver poderes de telecinesia para enfrentar agentes possuídos e criaturas sobrenaturais durante o game.

10 de 11 Mortal Kombat 11 é o capítulo mais recente de uma das franquias mais clássicas dos jogos de luta — Foto: Divulgação/Steam Mortal Kombat 11 é o capítulo mais recente de uma das franquias mais clássicas dos jogos de luta — Foto: Divulgação/Steam

Mortal Kombat 11 foi lançado em 2019 para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. O mais recente capítulo da clássica série de luta da NetherRealm Studios trouxe uma história original, além de modos clássicos da franquia. O décimo-primeiro game traz uma história que mistura várias épocas e diferentes versões dos lutadores.

A história conta que a deusa Kronica se irritou com as ações de Raiden, o Deus do Trovão, que altera o fluxo natural do tempo. Assim, a deusa resolve atacar o reino da Terra em diferentes momentos da história do planeta. Neste contexto personagens como Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, entre outros dão as caras.

10. Shadow of the Colossus

11 de 11 Shadow of Colossus ganhou remake em 2017 — Foto: Reprodução/Sony Shadow of Colossus ganhou remake em 2017 — Foto: Reprodução/Sony

Um sucesso do PlayStation 2, Shadow of the Colossus ganhou um remake em 2017. Com visuais refeitos e suporte para alta resolução, o jogo conta a história de um jovem guerreiro que visita uma terra distante que possuem criaturas gigantescas chamadas Colossi.

O desafio do game é enfrentar as criaturas, cada uma com suas peculiaridades. Dessa forma, é necessário analisar formas de escalar, enfrentar e não morrer para cada um dos colossos. O objetivo final é conseguir que um misterioso poder possa ressuscitar uma jovem que o protagonista ama.