Quanto custa um Nintendo Switch em 2022? Veja modelos e preços à venda

O Nintendo Switch foi lançado em 2017 e chegou oficialmente ao Brasil apenas em 2020, com preços a partir de R$ 3 mil. Atualmente, já é possível encontrá-lo no mercado brasileiro com valores mais em conta: na Amazon , por exemplo, o console sai por, pelo menos, R$ 1.582 no modelo mais simples . Além do Nintendo Switch padrão, há o Switch Lite, que serve apenas como portátil e não se conecta à TV, e o OLED, com melhor qualidade de imagem graças às tecnologias de resolução mais modernas e maior capacidade de armazenamento.

Os três modelos são atuais e têm boa oferta no mercado. Apesar disso, possuem preços e propostas diferentes, sempre mantendo a proposta portátil como base. Além disso, vale ressaltar que as principais séries, como The Legend of Zelda, Super Mario e Donkey Kong podem ser aproveitadas em qualquer uma das versões. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os modelos e preços para comprar um Switch no Brasil em 2022.

1 de 4 Nintendo Switch é comercializado oficialmente no Brasil desde 2020 e testá disponível em três versões — Foto: Divulgação/Nintendo Nintendo Switch é comercializado oficialmente no Brasil desde 2020 e testá disponível em três versões — Foto: Divulgação/Nintendo

👉 Quais são os melhores jogos do Super Mario para o Switch? Veja no Fórum TechTudo

O modelo original do console foi lançado no Brasil em setembro de 2020 e teve seu preço oficial anunciado em R$ 2.999. Ele pode ser encontrado na versão com controles Joy-Con cinza ou azul e vermelho. Atualmente, em 2022, ele é oferecido em diversas promoções com descontos variados. Na Amazon, já é possível encontrá-lo com valores a partir de R$ 2.344, R$ 655 a menos que o preço original.

A versão tradicional do Switch vem acompanhada de um dock para acoplar à TV. Além disso, os Joy-Cons são removíveis, o que é ideal para usá-lo como um console de mesa. Em termos de performance, ele não fica devendo em nada para as outras variações, a não ser pela bateria, que pode durar um pouco menos do que nas revisões mais modernas. A diferença não é tanta, então pode ser uma boa opção para quem quer uma versão realmente híbrida e mais econômica do console.

2 de 4 Nintendo Switch original — Foto: Divulgação/Nintendo Nintendo Switch original — Foto: Divulgação/Nintendo

A versão Nintendo Switch Lite desembarcou no Brasil em 2021, apesar de ter sido lançada em 2019 em outros países. O modelo é voltado para quem prefere ter apenas um portátil, sem a opção de usá-lo como um console de mesa. Por isso, ele não se conecta com a TV de nenhuma forma e também não destaca os Joy-Con nas suas laterais. Todo o corpo é fixo e único, sendo necessário ter cuidado com os games, já que alguns multiplayers exigem joy-cons destacáveis. No mercado brasileiro, o Lite está disponível nas cores coral, turquesa e amarelo. Em termos de hardware, ele é igual à versão original, embora sua bateria dure de 1 a 2 horas a mais.

A portabilidade exclusiva é, também, uma forma de baratear o console, que é a mais econômica das três versões. Seu preço oficial é R$ 1.899, mas é possível comprar por valores ainda menores, já que diversos descontos também são oferecidos. Na Amazon , ele pode ser encontrado a partir de R$ 1.582, corte de 5% em seu valor total.

3 de 4 Nintendo Switch Lite é o mais barato entre os três; a cor cinza não está disponível oficialmente no Brasil — Foto: Divulgação/Nintendo Nintendo Switch Lite é o mais barato entre os três; a cor cinza não está disponível oficialmente no Brasil — Foto: Divulgação/Nintendo

Nintendo Switch OLED

O Nintendo Switch OLED chegou ao mercado em 2021 e ainda não foi lançado oficialmente pela Nintendo no Brasil. Quem quiser comprar, deve optar por importadoras terceirizadas, o que não inviabiliza a compra, mas pode ser um impedimento para quem busca atendimento com suporte e garantia. A empresa só comercializa diretamente por aqui a edição tradicional e o Switch Lite.

Em termos de proposta, este modelo é mais próximo do original: com ele, também é possível destacar os joy-cons e acoplar à TV. O diferencial está na tela com tecnologia OLED de 7 polegadas, que exibe imagens com maior clareza e definição. Outro upgrade bem-vindo da versão é a capacidade de armazenamento de 64 GB, o dobro das outros versões.

4 de 4 Switch OLED é opção mais moderna, mas ainda não é vendida oficialmente no país — Foto: Divulgação/Nintendo Switch OLED é opção mais moderna, mas ainda não é vendida oficialmente no país — Foto: Divulgação/Nintendo

Como ele não é vendido oficialmente no Brasil, os valores variam entre R$ 2.800 e R$ 3 mil. Na Amazon, via importação, o valor mais em conta é de R$ 2.712. Vale ressaltar que essa é a versão mais cara não apenas por ser mais recente, mas também pela tecnologia OLED, mais moderna e atrativa.

Com informações de Amazon Brasil e Nintendo