Quero Bolsa ou Educa Mais Brasil? Compare programas e veja qual é o melhor

Quero Bolsa e Educa Mais Brasil são plataformas online que oferecem bolsas de estudo em instituições ensino nacionais. Os projetos são uma ótima alternativa para quem não consegue pagar a mensalidade integral de cursos de graduação, pós graduação, técnicos ou mesmo de outros cursos livres. Psicologia, Direito, Administração e Medicina estão entre as áreas de ensino contempladas pelas bolsas. Ambos os sites contam com matrícula simples e digital, que pode ser feita por qualquer interessado, desde que ele já não tenha sido matriculado na instituição escolhida previamente.

Os descontos oferecidos, por sua vez, dependem da vaga desejada. Também são indicadas diferentes possibilidades de pagamento para as modalidades presencial, semipresencial e à distância. Pensando nos alunos que querem ingressar no ensino superior sem pagar muito, o TechTudo comparou os principais aspectos do Quero Bolsa e do Educa Mais Brasil. Nas linhas a seguir, veja a diferença entre eles em quesitos como descontos, universidades parceiras e benefícios, e saiba escolher a melhor opção para você.

1 de 5 Quero Bolsa ou Educa Mais Brasil? Compare programas e escolha o melhor para você — Foto: Reprodução/Quero Bolsa Quero Bolsa ou Educa Mais Brasil? Compare programas e escolha o melhor para você — Foto: Reprodução/Quero Bolsa

Qual a melhor operadora de celular atualmente na sua região? Opine no Fórum do TechTudo

Como funcionam o Quero Bolsa e o Educa Mais Brasil?

O Quero Bolsa é um programa que fornece bolsas de estudo para mais de seis mil instituições brasileiras parceiras do portal. O serviço oferece descontos em cursos de graduação, pós-graduação, escolas de educação básica, cursos de idiomas, técnicos e livres. O único pré-requisito necessário para conseguir uma bolsa é que o estudante nunca tenha sido matriculado na instituição escolhida.

Para se matricular, basta acessar o site, escolher o curso e a cidade onde você quer estudar e selecionar a melhor bolsa de estudo disponível para você. Após esse processo, é preciso efetuar o pagamento da pré-matrícula online, imprimir o comprovante de pagamento emitido pelo Quero Bolsa e apresentá-lo à faculdade durante a matrícula presencial.

2 de 5 Educa Mais Brasil oferece bolsas de estudo de até 70% em diversas instituições de ensino — Foto: Reprodução/Marvin Costa Educa Mais Brasil oferece bolsas de estudo de até 70% em diversas instituições de ensino — Foto: Reprodução/Marvin Costa

O Educa Mais Brasil, por sua vez, concede bolsas de estudo para mais de trinta e cinco mil instituições filiadas ao programa. O portal fornece desconto nas mensalidades de cursos de graduação, pós graduação, educação básica, cursos técnicos, de idiomas, preparatórios para concursos, profissionalizantes, educação para jovens adultos (EJA) e pré-vestibular. Para se cadastrar, a plataforma exige os mesmos pré-requisitos e procedimentos de matrícula que o Quero Bolsa.

Descontos oferecidos

Em relação aos descontos oferecidos pelas plataformas de ensino, o Quero Bolsa sai à frente. O programa oferece até 80% de desconto, enquanto o Educa Mais Brasil, até 70%. Ambas porcentagens variam de acordo com a instituição de ensino, cursos e séries. Além disso, ao fazer a inscrição, é necessário atentar-se às regras e condições das bolsas.

3 de 5 Educa Mais Brasil oferece descontos de até 70% nas mensalidades — Foto: Reprodução/Educa Mais Brasil Educa Mais Brasil oferece descontos de até 70% nas mensalidades — Foto: Reprodução/Educa Mais Brasil

Universidades parceiras

O programa Educa Mais Brasil possui mais de 30 mil instituições parceiras espalhadas por todo o Brasil, entre universidades, colégios e escolas técnicas. Universidade da Amazônia, Universidade Zumbi dos Palmares, Faculdade Santa Casa, Faculdade Brasília e Mackenzie são algumas das entidades vinculadas ao portal. O serviço já auxiliou mais de 900 mil alunos a obterem uma formação completa e acessível.

4 de 5 Quero Bolsa possui lista de universidades e faculdades parceiras do portal — Foto: Reprodução/Quero Bolsa Quero Bolsa possui lista de universidades e faculdades parceiras do portal — Foto: Reprodução/Quero Bolsa

Já o Quero Bolsa conta com mais de 6 mil instituições de ensino vinculadas ao programa pelo país inteiro, como Universidade Santo Amaro, UniDBSCO, Cruzeiro do Sul Virtual, FAM, Centro de Profissionalização e Educação Técnica e UniCV.

Benefícios

Além da maior porcentagem de desconto nas mensalidades, o Quero Bolsa oferece outras vantagens. A possibilidade de duração da bolsa até o final do curso, a existência da taxa de adesão a depender do valor do desconto e a matrícula totalmente digital são alguns dos principais benefícios. Além disso, o site possui o programa Quero Pontos, em que o aluno adquire pontos ao convidar amigos para estudar pelo Quero Bolsa. Essa pontuação pode ser utilizada para resgatar uma mensalidade grátis do curso.

A segurança no pagamento e fornecimento das bolsas pelo Quero Bolsa é outro diferencial. Com o Proteção Quero, o pagamento é realizado diretamente pela plataforma, por meio de cartão de crédito ou boleto. Já o seguro educacional (Seguro Quero) garante ao estudante quatro meses de mensalidade pagas pelo programa, caso ele venha a perder o emprego.

O serviço também conta com um vestibular próprio, o Nota Quero, que serve como processo seletivo para mais de mil faculdades. Ele é composto por apenas uma redação online, e o candidato recebe sua nota em até três dias após a avaliação. Diante da nota do exame, o Quero Bolsa informa as vagas para as quais o estudante foi aprovado. Após isso, basta escolher a instituição desejada e realizar a pré-matrícula online.

Assim como o Quero Bolsa, o Educa Mais Brasil oferece duração da bolsa de estudo até o final do curso, caso seja paga a taxa de renovação, além da taxa inicial de adesão. O que os dois serviços têm em comum é o fornecimento de bolsas de estudo para diferentes níveis de ensino, atendimento via telefone e WhatsApp, matrícula digital, teste vocacional, material de estudo e possibilidade de utilização da nota do Enem para obtenção de desconto.

Reputação

Quanto à avaliação das plataformas de ensino no Reclame Aqui, o Quero Bolsa possui nota 8.5. Das 1609 reclamações, 1528 foram respondidas. As principais queixas são sobre universidades e faculdades, bolsas e crédito estudantil e estorno do valor pago. Já o Educa Mais Brasil possui média 8.7. Das 1615 reclamações, que envolvem os mesmas temas do Quero Bolsa, 1609 foram solucionadas. Além disso, o programa é vencedor do Prêmio ReclameAQUI 2021, referente ao melhor atendimento brasileiro na categoria Educação – Serviços.

5 de 5 Educa Mais Brasil é vencedor do Prêmio ReclameAQUI 2021 — Foto: Reprodução/Reclame Aqui Educa Mais Brasil é vencedor do Prêmio ReclameAQUI 2021 — Foto: Reprodução/Reclame Aqui

Conclusão

Ambos programas de bolsas de estudo possuem aspectos positivos e negativos. Porém, de maneira geral, o Quero Bolsa se destaca em relação ao Educa Mais Brasil, visto a porcentagem média de desconto oferecida pela plataforma (80%) e os benefícios adicionais, como bolsa de estudo com duração até o final do curso, oferecimento de seguro educacional e vestibular próprio (Nota Quero).

Veja também: cinco aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular