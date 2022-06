Ring light para celular melhora fotos e vídeos por a partir de R$ 15

Já o Ring Fill Light acompanha um tripé de mesa e potência de 18 W por cerca de R$ 41. Outra opção é o Ring Light RGB, que apresenta iluminação RGB e tripé de 1,90 metro por preços que partem de R$ 154. Veja a seguir seis ring lights para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Rings lights são instrumentos essenciais para capturar fotos e gravar vídeos — Foto: Pexels/Anete Lusina Rings lights são instrumentos essenciais para capturar fotos e gravar vídeos — Foto: Pexels/Anete Lusina

1. Luz Selfie TEEM – a partir de R$ 15

O equipamento da TEEM oferece design minimalista e compacto, isso porque o clipe de encaixe é facilmente acoplado no smartphone. Deste modo, o aparelho torna-se uma extensão do celular, e possibilita ao usuário capturar fotos e iluminar a região com um único dispositivo. Para funcionar, basta conectar o cabo USB na porta de conexão do celular. O único botão, localizado na parte traseira, serve como tecla power, mas também configura a intensidade da luz entre os modos: luz baixa, luz média, e luz alta. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 15.

O material é uma combinação de plástico e um conjunto de 36 luzes LED, que acompanham um único cabo USB. Avaliado com uma nota de 3,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a versatilidade trazida pelo clipe de encaixe.

Prós: clipe universal

clipe universal Contras: relatos de que a bateria interna poderia ser maior

2 de 7 A Luz Selfie TEEM funciona como uma extensão do celular — Foto: Reprodução/Amazon A Luz Selfie TEEM funciona como uma extensão do celular — Foto: Reprodução/Amazon

2. Ring Light Misto Mesa – a partir de R$ 33

Este modelo traz um círculo que alcança os 16 cm de comprimento. O equipamento acompanha um tripé de mesa pequeno que fornece um encaixe rosqueado para acoplar a luz, e outro para segurar o celular. A luz pode ser ajustada em um ângulo de até 360 graus e acompanha um cabo de alimentação USB que oferta teclas power e para controle de luminosidade. A fabricante indica a utilização do produto para profissionais como maquiadores, fotógrafos, e até youtubers, já que apresenta ajuste de iluminação entre tons quentes e frios. Ele é vendido por cerca de R$ 33.

O acabamento se concentra em metal, plástico ABS endurecido e LED. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício, mas criticam que o produto não acompanha a peça ideal para rosquear o tripé na ring light.

Prós: possibilita mudar os tons da luz

possibilita mudar os tons da luz Contras: tripé não estica

3 de 7 O Ring Light Misto Mesa permite diferentes ajustes de angulação até 360 graus — Foto: Reprodução/Amazon O Ring Light Misto Mesa permite diferentes ajustes de angulação até 360 graus — Foto: Reprodução/Amazon

3. Ring Fill Light – a partir de R$ 41

O modelo da Ring Fill Light acompanha um tripé curto de mesa e acessórios de encaixe para a ring light. O design possibilita ao usuário acoplar o smartphone atrás da luz, uma vantagem para usuários que pretendem deixar o LED logo em frente do rosto em vez de posicioná-lo nas laterais do corpo. O aparelho ainda conta com um cabo USB de alimentação, que oferece um controle de funções com teclas power e para administração dos tons de luz. O equipamento é vendido por valores que partem de R$ 41.

O ring light, cuja potência alcança 18 W, oferece um tamanho circular de 20 cm e um suporte articulado para administrar o ângulo da iluminação em até 90 graus. A LED garante três modos diferentes de luz, alternando entre tons quentes e frios, e voltagem entre 110 V e 220 V. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários pontuam o tamanho do produto e a potência da iluminação. No entanto, criticam a ausência de peças que garantem o encaixe adequado no tripé.

Prós: configuração bivolt

configuração bivolt Contras: altura do tripé

4 de 7 A Ring Fill Light oferta um anel com uma potência de luz de 18 W — Foto: Reprodução/Amazon A Ring Fill Light oferta um anel com uma potência de luz de 18 W — Foto: Reprodução/Amazon

4. Ring Light Completo – a partir de R$ 44

Este modelo garante um corpo fino com suporte vertical de celular e um posicionamento discreto do LED logo ao lado da tela do smartphone. A base de sustentação é um clipe que pode ser facilmente acoplado em várias superfícies para posicionar o ring light de acordo com o desejo do consumidor. Além disso, acompanha um cabo USB para alimentação, que também oferece um controle com teclas power e para administração do tom da luz. Ele é visto por cifras a partir de R$ 44.

O corpo fino funciona como braços articuláveis que podem ser ajustados em diferentes posições. O usuário consegue alterar o posicionamento da luz e do celular de acordo sua necessidade. A luz LED garante iluminação customizável que alterna entre os tons quentes e frios em uma potência de 12 W. O acabamento agrega materiais como aço, plástico ABS e LED.

Prós: é possível customizar o corpo do produto em diferentes posicionamentos

é possível customizar o corpo do produto em diferentes posicionamentos Contras: o anel de iluminação é pequeno

5 de 7 A Ring Light Completo oferece um clipe versátil de encaixe e com hastes flexíveis de metal para posicionar a luz e o celular em diferentes posições — Foto: Reprodução/Amazon A Ring Light Completo oferece um clipe versátil de encaixe e com hastes flexíveis de metal para posicionar a luz e o celular em diferentes posições — Foto: Reprodução/Amazon

5. Kit Completo Anel de Luz – a partir de R$ 132

Diferente dos outros modelos, este apresenta um tripé mais alto, cuja extensão pode chegar até 2 metros de comprimento. A luz garante uma potência de 30 W, característica ideal para fotos e vídeos mais profissionais em virtude da intensa iluminação. O ring light é alimentada por um cabo USB que pode ser conectado diretamente no celular ou computador, enquanto o tripé ainda garante suporte para acoplar o smartphone atrás da iluminação LED de 35 cm. O controle no cabo do produto fornece teclas power e para administração da intensidade da luz entre tons quentes e frios. O consumo de energia é bivolt e o produto é comercializado por cerca de R$ 132.

A fabricante aconselha o uso do produto para profissionais que trabalham com fotografia, vídeos, e publicidade no geral, pois a altura do tripé facilita seu uso para diversas atividades. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a facilidade de montagem e o bom custo-benefício. Contudo, criticam a construção do produto.

Prós: apresenta tripé e iluminação robustos

apresenta tripé e iluminação robustos Contras: relatos de que a construção poderia ser melhor

6 de 7 O Kit Completo Anel de Luz oferece uma ring light com potência de 30 W — Foto: Reprodução/Amazon O Kit Completo Anel de Luz oferece uma ring light com potência de 30 W — Foto: Reprodução/Amazon

6. Ring Light RGB – a partir de R$ 154

O Ring Light RGB oferece uma iluminação diferenciada que engloba os tons RGB. Isto é, não apenas fornece a luz branca tradicional, mas proporciona ao usuário a possibilidade de isolar uma cor específica (como rosa, verde, e azul) ou juntar todas as cores em um arco-íris. Além disso, o produto acompanha um tripé de 1,90 metro com um suporte para celular, localizado na parte posterior da luz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 154 para comprar o produto.

A esfera luminosa garante um tamanho de 26 cm, configuração de tons quentes e frios e está apta para posicionamento de até 360 graus. O acabamento alterna entre materiais de liga metálica, LED e plástico ABS. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a altura do tripé e versatilidade trazida pelas luzes RGB, mas relatam que o cabo de alimentação não tem bom acabamento.

Prós: útil para usuários que precisam de várias jogos de cores

útil para usuários que precisam de várias jogos de cores Contras: o acabamento do fio é frágil

7 de 7 A Ring Light RGB permite ao usuário explorar o tom de iluminação branco, mas também isolar as cores do arco-íris — Foto: Reprodução/Amazon A Ring Light RGB permite ao usuário explorar o tom de iluminação branco, mas também isolar as cores do arco-íris — Foto: Reprodução/Amazon

