Roteador Gigabit: 6 modelos que oferecem a porta e suas diferenças

Os roteadores com entrada Gigabit são dispositivos ideais para quem busca um dispositivo para fornecer internet potente. Este padrão promete velocidades até dez vezes maiores que conexões comuns. Empresas como Mercusys, Tenda, TP-Link , Intelbras e D-Link oferecem modelos por preços a partir de R$ 189 , como é o caso do D-Link DIR-841, que traz quatro antenas e pode atuar como repetidor de sinal.

1 de 7 Roteador Gigabit: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 189 e R$ 817 — Foto: Divulgação/Tenda Roteador Gigabit: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 189 e R$ 817 — Foto: Divulgação/Tenda

O roteador DIR-841, da D-Link, é classificado como um roteador de entrada e apresenta quatro portas Gigabit de conexão na parte traseira. Ele traz quatro antenas para dispersão de sinal, que elaboram uma rede dual-band com velocidade total de 1.200 Mb/s, sendo 867 Mb/s para a principal e 300 Mb/s para a secundária. O modelo é vendido por R$ 189.

O sistema interno ainda permite ajuste para atuar como repetidor de sinal, uma configuração que pode ser bastante útil. A fabricante recomenda a utilização para o consumo de streaming, jogos de baixa performance e navegação online. O firewall embutido aumenta a segurança do dispositivo contra invasões hackers, responsáveis por roubar dados e fragilizar o software. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a estabilização do sinal. No entanto, relatam que o alcance é limitado.

Prós: pode funcionar como repetidor de sinal

pode funcionar como repetidor de sinal Contras: pode não ser ideal para jogos mais pesados

2 de 7 O DIR-841, da D-Link, é um roteador dual-band de entrada — Foto: Divulgação/D-Link O DIR-841, da D-Link, é um roteador dual-band de entrada — Foto: Divulgação/D-Link

2. Mercusys AC12G – a partir de R$ 212

O modelo AC12G, da Mercusys, é um roteador que disponibiliza quatro antenas para melhor dispersar o sinal de internet no ambiente. A tecnologia interna do dispositivo proporciona o recurso dual-band, ou seja, traz a possibilidade de criar duas redes independentes de internet. A velocidade total engloba 1.200 Mb/s, sendo a rede principal com uma difusão de sinal com velocidade de 867 Mb/s, enquanto a da segunda engloba 300 Mb/s. Ele é visto por cifras que partem de R$ 212.

O design da parte traseira apresenta quatro portas Gigabit de conexão para cabos Ethernet, úteis para conectar vários dispositivos, como consoles, laptops, televisores e até desktops. A fabricante assegura que a linha de sinal Wi-Fi pode ser compartilhada simultaneamente com até 60 dispositivos diferentes. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa estabilização do sinal. Porém, criticam que o dispositivo não funciona como repetidor.

Prós: disponibiliza compartilhamento de rede com até 60 dispositivos

disponibiliza compartilhamento de rede com até 60 dispositivos Contras: não oferta entrada USB

3 de 7 O Mercusys AC12G oferece quatro portas Gigabit — Foto: Divulgação/Mercusys O Mercusys AC12G oferece quatro portas Gigabit — Foto: Divulgação/Mercusys

3. Tenda AC10 – a partir de R$ 251

O AC10, da Tenda, apresenta design com quatro antenas sensíveis para dispersão de sinal no ambiente, capazes de criar uma rede dual-band com velocidade total de 1.200 Mb/s, sendo a principal com 867 Mb/s e a segunda com 300 Mb/s. A parte traseira do eletrônico oferta quatro portas Gigabit de conexão, uma característica que possibilita alta transmissão de dados para dispositivos como desktop, celular, notebook e consoles. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 251.

O equipamento oferta tecnologia Beamforming: um recurso capaz de direcionar o sinal a aparelhos específicos, mesmo que estes estejam mais distantes do que o sinal normalmente poderia alcançar. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a funcionalidade de melhoria do sinal via aplicativo. Contudo, relatam que as informações disponíveis para configuração são escassas e que o alcance de sinal é curto.

Prós: sinal estável

sinal estável Contras: curto alcance

4 de 7 Tenda AC10 apresenta quatro antenas — Foto: Divulgação/Tenda Tenda AC10 apresenta quatro antenas — Foto: Divulgação/Tenda

O Archer C6, da TP-Link, também tem recurso de dual-band e suporta até 1.200 Mb/s. Ele traz 867 Mb/s na frequência de 5 GHz e 300 Mb/s para a de 2,4 GHz. A configuração deste modelo pode ser realizada por meio do aplicativo Tether. O dispositivo consegue transformar a conexão com fio em rede sem fio por meio do modo AP, recurso que retransmite o sinal pelo ar. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 272.

O acessório ainda oferta tecnologia Beamforming para levar o sinal a determinados dispositivos, mesmo que longe do alcance geral do aparelho. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a capacidade do dispositivo de aumentar a velocidade de sinais de internet. No entanto, relatam ter menos alcance que aparelhos de versões anteriores da marca.

Prós: tecnologia Beamforming

tecnologia Beamforming Contras: não oferece porta USB

5 de 7 O TP-Link Archer C6 apresenta tecnologia Beamforming, além de uma porta WAN e quatro LAN no padrão Gigabit — Foto: Divulgação/TP-Link O TP-Link Archer C6 apresenta tecnologia Beamforming, além de uma porta WAN e quatro LAN no padrão Gigabit — Foto: Divulgação/TP-Link

O RG1200, da Intelbras, apresenta design com quatro antenas rotacionáveis, que auxiliam uma dispersão de sinal mais eficiente. A parte traseira disponibiliza quatro entradas Gigabit de conexão para cabos Ethernet. Já o sistema interno promete rede dual-band com velocidade total de 1.200 Mb/s, sendo 867 Mb/s para a rede principal e 300 Mb/s para a secundária. Ele é encontrado por cifras que partem de R$ 299.

A fabricante garante que o dispositivo foi projetado para proporcionar alto desempenho durante o consumo de streaming, por exemplo. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade do sinal, mas criticam que o dispositivo perde constantemente a conexão.

Prós: instalação simplificada

instalação simplificada Contras: não é indicado para usuários gamers profissionais

6 de 7 Intelbras Action RG 1200 oferece sistema de configuração simplificado — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras Action RG 1200 oferece sistema de configuração simplificado — Foto: Divulgação/Intelbras

O Archer AX73, da TP-Link, é um modelo mais robusto, indicado para usuários dispostos a gastar um pouco mais para conseguir melhor qualidade de sinal. O acessório apresenta seis antenas sensíveis para dispersão da internet e uma conexão dual-band com velocidade total de 5.400 Mb/s, sendo 4.804 Mb/s para a principal e 574 Mb/s para a secundária. A parte traseira do aparelho oferta cinco entradas Gigabit de conexão, enquanto a lateral garante uma porta USB. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 817 para adquirir o aparelho.

O dispositivo foi desenvolvido para compartilhar a rede simultaneamente com até 200 dispositivos, uma característica indispensável para aparelhos dispostos em salas de espera, por exemplo. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e o alcance alto de sinal, mas criticam a instabilidade de sinal, o que compromete o desempenho dos eletrônicos conectados.

Prós: altíssima velocidade de internet

altíssima velocidade de internet Contras: sinal instável

7 de 7 TP-Link Archer AX73 traz cinco entradas Gigabit — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Archer AX73 traz cinco entradas Gigabit — Foto: Divulgação/TP-Link

