Há uma série de sites que podem ser úteis para usuários nostálgicos que querem revisitar o passado. Páginas como Wayback Machine e Ten Years Ago abrigam versões antigas de páginas da web, permitindo matar as saudades do início da vida digital. Além disso, plataformas como Facebook e Google Maps têm recursos que funcionam como uma espécie de "máquina do tempo" e ajudam a reavivar memórias. Pensando nos internautas saudosos, o TechTudo listou, nas linhas abaixo, seis sites capazes de levar as pessoas de volta ao passado.

1 de 8 Lista reúne seis sites que vão levar você de volta ao passado — Foto: John Schnobrich/Unsplash Lista reúne seis sites que vão levar você de volta ao passado — Foto: John Schnobrich/Unsplash

1. Ten Years Ago

O Ten Years Ago é um site que transporta o usuário para uma década atrás. Abastecida pelo banco de dados do Internet Archive, a plataforma permite acessar 14 sites diferentes e ver o que estava sendo publicado há exatamente dez anos. É possível, por exemplo, conferir o que estava em alta no YouTube, relembrar as principais notícias da época no site da BBC e até mesmo ver o lançamento de jogos como Max Payne 3 pela Steam. Como a página é atualizada todo dia, o conteúdo nostálgico está sempre fresco.

2 de 8 O site possui uma vasta gama de plataformas para navegação do usuário. — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O site possui uma vasta gama de plataformas para navegação do usuário. — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

2. Facebook Memories

Lançado em 2018, o Facebook Memories é uma expansão do recurso "Neste Dia" da rede social. O objetivo da ferramenta é reunir lembranças em um único espaço, permitindo que os usuários recordem bons momentos de forma mais fácil. Além de mostrar publicações antigas, a ferramenta também exibe aniversários de amizade e vídeos de dias especiais. A página pode ser encontrada na opção "Lembranças", no menu lateral esquerdo da plataforma, e exibe publicações de até 12 anos atrás.

3 de 8 Facebook Memories reúne lembranças do dia e recordações mensais com vídeos curtos — Foto: Divulgação/Facebook Facebook Memories reúne lembranças do dia e recordações mensais com vídeos curtos — Foto: Divulgação/Facebook

3. Nostalgia Machine

O Nostalgia Machine (thenostalgiamachine.com) busca despertar lembranças a partir da música. O funcionamento da página é simples: o usuário deve escolher um ano entre 1951 e 2015 e clicar em "Hit me!" para que o site exiba os principais lançamentos musicais do ano em questão. A música escolhida pode ser ouvida diretamente pelo site, que abre um player do YouTube à direita da tela.

4 de 8 The Nostalgia Machine reúne sucessos musicais de anos passados — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira The Nostalgia Machine reúne sucessos musicais de anos passados — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Wayback Machine é uma plataforma que abriga versões passadas de mais de 687 bilhões de endereços da web. Para usar a ferramenta, basta digitar o nome ou endereço do site que você deseja visitar e escolher uma das datas disponíveis. Feito isso, o usuário será transportado para a versão daquele site no dia escolhido, podendo recobrar como era sua interface e até navegar por alguns links que compõem a página inicial.

5 de 8 Wayback Machine é plataforma utilizada para visitar versões anteriores de um site — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Wayback Machine é plataforma utilizada para visitar versões anteriores de um site — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

A plataforma funciona graças ao trabalho de sete mil bots que rastreiam a Internet e fazem capturas de tela de diversos sites, armazenando as páginas em cache. O conteúdo é enviado e catalogado na central do Internet Archive, que o disponibiliza para o público.

6 de 8 Versão antiga do TechTudo exibida no Wayback Machine — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Versão antiga do TechTudo exibida no Wayback Machine — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

5. Retro Tracks

Dedicado aos videogames clássicos, o site Retro Tracks (retro.sx) abriga uma biblioteca com centenas de trilhas sonoras de jogos lançados nas décadas passadas. Além de permitir ouvir, baixar e navegar entre as músicas hospedadas, a plataforma também permite saber mais sobre os artistas e os sistemas por trás de cada trilha. O site também conta com um fórum onde os usuários podem discutir sobre diversos assuntos e até solicitar que a música de algum game seja adicionada ao acervo.

7 de 8 Retro Tracks é a plataforma perfeita para gamers que buscam uma dose de nostalgia — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Retro Tracks é a plataforma perfeita para gamers que buscam uma dose de nostalgia — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

6. Google Street View

O Google Street View agora permite ver como as ruas eram antigamente, graças a imagens de arquivo registradas pelo Google Maps. Para explorar algum lugar, basta pesquisar pela localidade em questão no Maps, arrastar o bonequinho do Street View até o ponto desejado e depois clicar no ícone de relógio, logo abaixo do nome do lugar. O Street View, então, exibirá uma linha do tempo. Basta navegar pelos anos para visualizar como era aquele ponto na data selecionada.

8 de 8 Street View oferece uma lista com os anos disponíveis para a visualização do usuário — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Street View oferece uma lista com os anos disponíveis para a visualização do usuário — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

É possível ver imagens até 2007, ano em que o serviço foi inaugurado. Vale ressaltar que existem lugares onde foram feitos poucos registros ao longo dos anos e, por isso, nem sempre é possível visualizar outras versões.

Com informações de The Hustle

