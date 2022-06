Seis vírus que assombraram os PCs nos anos 2000

No início dos anos 2000, alguns vírus de computador se espalharam de forma pandêmica e infectaram milhões de dispositivos ao redor do mundo. Um dos mais conhecidos foi o I Love You, que contaminou mais de 55 milhões de PCs Windows em apenas 10 dias. Além dele, o worm Mydoom também alcançou números elevadíssimos de infecções, chegando a representar 25% de todos os e-mails enviados na época. Na lista a seguir, o TechTudo relembra seis vírus de computador que se espalharam no início dos anos 2000 e como eles funcionavam.

1 de 4 I Love You, Pikachu Pokemón, Code Red e mais: relembre os seis principais vírus que infectaram PCs nos anos 2000 — Foto: Pond5 I Love You, Pikachu Pokemón, Code Red e mais: relembre os seis principais vírus que infectaram PCs nos anos 2000 — Foto: Pond5

1. I Love You

No início dos anos 2000, o vírus I Love You foi responsável por infectar mais de 55 milhões de computadores com Windows em apenas 10 dias. Estimativas sugerem que 10% de todos os PCs com acesso à Internet na época foram contaminados com o malware, o que fez o vírus I Love You se tornar uma das primeiras pandemias globais de vírus de computador.

O vírus era um worm, espécie de software malicioso que se espalha rapidamente, com origem nas Filipinas. O malware se disfarçava de uma carta de amor que era anexada às mensagens de e-mail. Ao abrir o que seria o documento, o arquivo executava o programa. O vírus, então, alterava configurações do Windows, substituía arquivos e acessava a caixa de saída do e-mail para enviar uma cópia de si mesmo para os contatos da lista.

2 de 4 Vírus Iloveyou se espalhava por e-mail — Foto: Reprodução/Unsplash Vírus Iloveyou se espalhava por e-mail — Foto: Reprodução/Unsplash

O responsável por este ataque massivo foi um estudante de 23 anos — a polícia filipina foi capaz de identificar o autor do e-mail depois de rastrear o worm. No entanto, como o país não tinha leis que proibiam o envio do malware na época, ele não foi processado e não cumpriu nenhum tipo de pena. Previsões sugerem que o impacto financeiro causado pelo I Love You ultrapassou US$ 10 bilhões.

2. Pikachu

O vírus Pikachu foi um dos primeiros malwares direcionados para o público infantil. O programa malicioso utilizava estratégias similares ao I Love You e também se espalhou via e-mail no início dos anos 2000. A mensagem tinha o título "Pikachu Pokemón", falava sobre amizade e convidava o usuário a visitar o website do personagem.

No entanto, o texto trazia um anexo executável em cada uma das letras da mensagem. Ao clicar sobre uma delas e abrir o arquivo, o malware podia alterar configurações do Windows e excluir todos os arquivos do diretório do sistema. Além disso, ele também era capaz de acessar os contatos do e-mail a partir da caixa de saída e enviar uma cópia de si mesmo para todos os contatos da lista.

3. Code Red

Code Red foi como ficou conhecido o ataque que infectou mais de 975 mil computadores ao redor do mundo. Ele foi observado pela primeira vez em 2001 e por pouco não atingiu o site oficial da Casa Branca, nos Estados Unidos. Sites especializados apontam que o órgão precisou modificar seu endereço de IP para se defender do vírus.

O malware, que também se tratava de um worm, explorava vulnerabilidades em servidores para corromper sites e páginas da web e exibia a mensagem "Hacked by Chinese!" (hackeado por chineses, em tradução livre). O impacto financeiro causado pelo Code Red foi avaliado em US$ 2,4 bilhões na época.

4. Mydoom

O Mydoom é considerado o maior surto de vírus de computador da história. O malware circulou na web durante o ano de 2004 e consistia em um worm propagado via e-mail. Ele funcionava de maneira similar aos vírus I Love You e Pikachu Pokemón, sendo capaz de apagar arquivos importantes do computador e enviar uma cópia de si mesmo para outros contatos salvos no e-mail.

3 de 4 Mydoom é considerado o maior surto de vírus de computador da história — Foto: TechTudo Mydoom é considerado o maior surto de vírus de computador da história — Foto: TechTudo

Algumas estimativas revelam que, em determinado momento, o Mydoom chegou a representar 25% de todos os e-mails enviados. O malware circula até hoje, mas representa apenas cerca de 1% dos e-mails de phishing. Vale dizer que, no passado, ele também era capaz de realizar ataques mais elaborados para derrubar servidores e sites. O impacto financeiro causado pelo Mydoom é avaliado em mais de US$ 38 bilhões.

5. Klez

O vírus Klez infectou mais de sete milhões de computadores em 2001. Outro worm, o malware era capaz de corromper arquivos e se replicar para infectar novos computadores. Ele também podia enviar e-mails e desativar outros vírus da máquina, e circulou durante muitos anos com versões cada vez mais aprimoradas e destrutivas. Na época, o prejuízo causado pelo vírus Klez foi avaliado em US$ 19,8 bilhões.

6. Zeus

O Zeus ficou conhecido em meados de 2007, e pesquisas estimam que o malware foi responsável por cerca de 44% de todos os ataques a bancos naquele ano. O vírus, na verdade, consistia em um grupo de programas que trabalhavam em conjunto para assumir o controle de um dispositivo. O Zeus era usado para transferir dinheiro entre contas bancárias e infectou mais de 76 mil computadores em 196 países.

4 de 4 Malware Zeus atacava bancos e causou um rombo de cerca de US$ 3 bilhões — Foto: Reprodução/Unsplash Malware Zeus atacava bancos e causou um rombo de cerca de US$ 3 bilhões — Foto: Reprodução/Unsplash

Em 2010, mais de 100 pessoas que estavam por trás do programa malicioso foram presas. Estima-se que o vírus tenha causado um rombo de cerca de US$ 3 bilhões, mas os prejuízos em relação aos roubos não reportados pode ser ainda maior.

Como se proteger

Para se proteger de programas maliciosos é importante ter alguma solução de segurança instalada no computador. Existem diversas opções de antivírus gratuitos que analisam o sistema em busca de vulnerabilidades e são capazes de detectar possíveis ameaças em tempo real de forma eficiente.

Para além disso, algumas práticas de segurança também podem ajudar. E-mails costumam ser grandes propagadores de vírus e, por isso, é necessário ter cuidado ao abrir anexos e links. Suspeite de mensagens enviadas por desconhecidos que tenham arquivos anexados e nunca execute programas sem saber a origem.

Com informações de Forbes, Wired, SmarterMSP, Kaspersky, HP e gao.gov

