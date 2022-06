Sete apps que podem melhorar a sua vida sexual

Vários apps para melhorar a vida sexual de casais e solteiros estão disponíveis para download na Google Play e App Store . Entre as opções de serviços, alguns podem ajudar na busca por um novo amor, apresentar sugestões de atividades românticas e até mesmo ensinar sobre sexualidade e autoconhecimento do corpo. Com funções variadas, os aplicativos para celulares Android e iPhone ( iOS ) podem ser úteis para apimentar o relacionamento e trazer mais diversão. Veja, a seguir, sete opções de apps para melhorar o sexo.

1 de 8 Grindr, Bumble, Flo e mais: aplicativos grátis podem melhorar vida sexual de diversas maneiras; confira — Foto: Divulgação/Pexels Grindr, Bumble, Flo e mais: aplicativos grátis podem melhorar vida sexual de diversas maneiras; confira — Foto: Divulgação/Pexels

Como saber quem te deu match no Tinder? Descubra no Fórum do TechTudo.

Disponível na Google Play Store e App Store, o Flo é um calendário menstrual que permite monitorar o ciclo, fertilidade, período de ovulação, TPM, gravidez e libido. O recurso também oferece diversos artigos sobre menstruação, sexualidade feminina, saúde e relacionamentos. Além disso, há opção de participar de um fórum, em que é possível compartilhar dúvidas íntimas com outras mulheres, de forma anônima.

O app é útil para a vida sexual porque, além de oferecer calendário para que mulheres monitorem seu período menstrual, ainda é possível entender seu pico de fertilidade e inserir dados sobre sua saúde sexual - o que pode antecipar algumas doenças e/ou eventuais problemas, por exemplo.

2 de 8 Flo monitora ciclo menstrual e oferece artigos sobre sexualidade — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Flo monitora ciclo menstrual e oferece artigos sobre sexualidade — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Ferly

Com o app Ferly, é possível realizar cursos e ouvir podcasts sobre bem-estar sexual, autoestima e relacionamentos amorosos. O time de instrutores da plataforma é composto por psicólogos e especialistas em sexualidade, que prometem ajudar na descoberta pessoal. O app também oferece contos eróticos em áudio e práticas guiadas para conhecer o próprio corpo ou aproveitar com alguém especial. O Ferly está disponível para Android e iPhone (iOS).

3 de 8 App Ferly permite estudar sobre sexualidade e relacionamentos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes App Ferly permite estudar sobre sexualidade e relacionamentos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O Kindu é um aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS) que apresenta cards com sugestões de brincadeiras sexuais e experiências românticas para casais. O sistema permite que a dupla se conecte na plataforma e escolha em conjunto quais práticas serão feitas. Como uma espécie de Tinder, cada parceiro seleciona se aceita ou não a proposta oferecida, e, se houver “match” da atividade, o aplicativo sinaliza o casal. Os usuários também conseguem propor práticas de forma individual, sugeridas anonimamente pelo app.

4 de 8 Aplicativo para casal Kindu tem sistema que funciona como o Tinder; entenda — Foto: Reprodução/Taysa Coelho Aplicativo para casal Kindu tem sistema que funciona como o Tinder; entenda — Foto: Reprodução/Taysa Coelho

4. Desire - Jogo de Casais

O Desire é um jogo que permite que um parceiro envie ao outro tarefas românticas para serem cumpridas. Cada ação recebe uma pontuação diferente, conforme o nível de dificuldade proposto. Quando um dos parceiros cumpre o exercício, a pontuação pode ser atribuída a ele por quem solicitou e vice-versa. A competição pode gerar bons momentos entre o casal e apimentar a relação. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

5 de 8 App Desire lança desafios aos casais e promete apimentar a relação à dois — Foto: Reprodução/Taysa Coelho App Desire lança desafios aos casais e promete apimentar a relação à dois — Foto: Reprodução/Taysa Coelho

5. Vibrator - Massage & Health

Disponível na Google Play Store e App Store, o Vibrator oferece níveis de vibração para massagear o corpo. O app contém quatro tipos de padrões e, ao pressionar apenas um botão, é possível iniciar ou desligar o movimento. O aplicativo usa o sistema nativo de vibração do aparelho, portanto, ele funciona mesmo em segundo plano, caso o usuário queira ir para outra tela no momento do uso.

6 de 8 Vibration oferece quatro opções de vibração para se divertir; veja como funciona o app de sexo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Vibration oferece quatro opções de vibração para se divertir; veja como funciona o app de sexo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O Grindr é um app de relacionamentos para a comunidade LGBTQIA+. Com ele, é possível conhecer, conversar e compartilhar fotos com outras pessoas. O sistema possui o recurso de geolocalização, que permite se conectar com quem está por perto e compartilhar o local para facilitar encontros. Também há possibilidade de personalizar o perfil e filtrar as pessoas que deseja conhecer por altura, peso e outras categorias. O Grindr está disponível para Android e iPhone (iOS).

7 de 8 App Grindr é opção exclusiva para comunidade LGBTQIA+ — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes App Grindr é opção exclusiva para comunidade LGBTQIA+ — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O Bumble também é um aplicativo de relacionamentos, mas que oferece a possibilidade de apenas mulheres decidirem se desejam iniciar uma conversa. Em conexões heterossexuais, a mulher tem até 24 horas para decidir se quer conhecer aquele homem ou não. Já em contatos homossexuais, os dois possuem 24 horas para começarem a conversar. Caso não haja interesse mútuo dentro desse período, a conexão desaparece permanentemente do sistema.

8 de 8 App Bumble disponível para celulares Android e iPhone (iOS) permite que apenas mulheres iniciem as conversas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes App Bumble disponível para celulares Android e iPhone (iOS) permite que apenas mulheres iniciem as conversas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de Cosmopolitan

Veja também: 5 Aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular!