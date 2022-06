Sete dicas para transportar o seu notebook com segurança

Os notebooks facilitam a vida de usuários que precisam acessar a internet em um computador, mas não podem se manter fixos em um local. Apesar da facilidade de levá-los de um lado para o outro, laptops são equipamentos delicados e precisam de alguns cuidados para a preservação do aparelho. Entre eles, é importante prestar atenção à forma com a qual você o transporta: medidas simples como desligar o PC antes de transportar ou utilizar uma case podem ser importantes para evitar que o notebook seja danificado durante o transporte.

A seguir, o TechTudo separou sete dicas para que o laptop viaje em boas condições e chegue ao destino sem nenhum problema.

1 de 8 Veja cuidaados que você deveria ter ao transportar o seu notebook — Foto: Luciana Maline/TechTudo Veja cuidaados que você deveria ter ao transportar o seu notebook — Foto: Luciana Maline/TechTudo

1. Nunca transportar o notebook ligado

2 de 8 Transportar o notebook adequadamente e desligado inibe falhas no disco — Foto: Thiago Barros/TechTudo Transportar o notebook adequadamente e desligado inibe falhas no disco — Foto: Thiago Barros/TechTudo

Para transportá-lo, não basta fechar o notebook: é preciso desligá-lo. Quando fechamos o aparelho, ele entra em modo suspensão e seu hardware continua funcionando. Quando o laptop está ligado, qualquer batida ou excesso de movimento pode levar ao mau funcionamento do HD. Isso pode gerar falha no sistema operacional, erro nas gravações de dados e até mesmo corromper arquivos do computador.

Portanto, evitar movimentos bruscos ou rápidos enquanto o PC está ligado é essencial para manter o computador saudável. Além disso, transportá-lo ligado deve ficar fora de cogitação. Uma medida que pode ser interessante para quem não consegue evitar esse tipo de situação é a substituição do HD por um SSD.

2. Procure cases para laptops do tamanho adequado

3 de 8 Existem capas para notebooks que também funcionam como powerbank — Foto: Divulgação/ARROE Existem capas para notebooks que também funcionam como powerbank — Foto: Divulgação/ARROE

Para que o transporte seja seguro e eficaz, o tamanho da case deve estar de acordo com as medidas do laptop. Caso a capa protetora seja muito grande, o produto ficará solto dentro da bolsa e poderá se movimentar com mais intensidade, batendo nas superfícies. Dessa forma, ele não estará protegido.

Por outro lado, caso a case seja pequena, o notebook pode não caber inteiramente na bolsa e ainda pode ser apertado. Isso pode levar a danos tanto na tela como na estrutura externa e interna do equipamento.

3.Cuidado com impactos, mesmo na bolsa

4 de 8 É importante tomar cuidado com impactos — Foto: Divulgação/Notecare É importante tomar cuidado com impactos — Foto: Divulgação/Notecare

A regra é clara: evitar impactos é essencial. Mesmo na bolsa, o computador pode sofrer impactos sérios se o usuário fizer muitos movimentos, derrubar ou bater o acessório. Também é preciso ter cuidado na hora de retirar a bolsa do corpo, tarefa que deve ser feita com delicadeza e com movimentos leves, e não jogando a case no chão ou em outras superfícies.

Na hora de colocar o notebook na mochila, também é preciso ter cuidado para que não haja impacto do aparelho com outros objetos dentro dela ou com a superfície onde está a mochila. Da mesma forma, é necessário se atentar na hora de retirar o aparelho da bolsa, evitando segurar com força.

4. Cuidado especial em bolsas comuns

5 de 8 Sempre prefira mochilas próprias para notebooks — Foto: Reprodução/Amazon Sempre prefira mochilas próprias para notebooks — Foto: Reprodução/Amazon

Se o notebook for transportado em bolsas ou mochilas comuns, é necessário ter um cuidado a mais. Mantenha o laptop dentro de uma capa acolchoada e faça o possível para limitar o movimento. Uma dica é empilhar outros objetos macios e resistentes ao seu redor, como livros, roupas dobradas e toalhas.

Outra dica interessante é colocar itens embaixo do laptop para que ele não fique em contato direto com o chão. Isso ajudará na proteção de impactos contra as superfícies, inclusive no chão da mala, além de reduzir o dano em caso de possíveis quedas. É importante também verificar se a alça da bolsa, mala ou mochila é resistente o suficiente para o transporte do equipamento, já que algumas são mais frágeis e tem um limite baixo de peso.

5. Em veículos, posicione o laptop de forma estável

6 de 8 Posicione o laptop de maneira estável — Foto: Divulgação/WIK Posicione o laptop de maneira estável — Foto: Divulgação/WIK

O transporte do notebook em veículos demanda ainda outra precaução. Quando estiver no carro ou no transporte público, mantenha a bolsa em uma posição que seja a mais estável possível, de forma a evitar ao máximo a movimentação do aparelho. Uma boa opção, nesse caso, é deixar o computador entre outras bolsas ou preso em outros objetos.

No caso do transporte público, é interessante manter o aparelho no colo, já que os movimentos costumam ser mais bruscos. Colocá-lo na mala de um ônibus de viagem, por exemplo, não é uma boa opção, que outros passageiros não terão o mesmo cuidado que você ao guardar suas bagagens e poderão danificar o aparelho.

6. Em aviões, não o guarde no compartimento de cima

7 de 8 Transportar notebook adequadamente diminui as chances de danificar o produto — Foto: Divulgação/Targus Transportar notebook adequadamente diminui as chances de danificar o produto — Foto: Divulgação/Targus

No caso dos aviões, o primeiro ponto é manter o notebook bem protegido na bolsa, se certificando que esteja acessível. Na viagem, o ideal é manter o laptop no chão, debaixo do assento à sua frente. No compartimento superior, ele pode cair e quebrar ou ainda colidir com outras bolsas de outros passageiros. Essa é uma medida importante e que também vale para os ônibus.

7. Para onde você vai levar o notebook?

8 de 8 Tamanho e peso são ideias para aqueles que gostam de levar seu laptop para viagens — Foto: Erick Figueiredo/TechTudo Tamanho e peso são ideias para aqueles que gostam de levar seu laptop para viagens — Foto: Erick Figueiredo/TechTudo

Por fim, mesmo tomando cuidados, alguns ambientes podem ser danosos ao aparelho, sendo preciso ter em mente para onde se está levando o computador. Talvez não seja uma boa ideia levar o aparelho para a praia ou para uma festa na piscina, por exemplo. Além de todos os impactos que já foram descritos acima, o PC pode sofrer com temperatura muito elevada ou baixa, sem contar os possíveis danos causados pela areia e outros materiais perigosos.

Com informações de PC Ninja

