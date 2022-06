SSD 240 GB: 7 modelos para deixar seu PC ou notebook mais rápido

Já o SanDisk Plus é um disco de entrada que promete durabilidade por valores que partem de R$ 229. Outra alternativa é o Multilaser Axis 500, que conta com velocidade de leitura de até 540 Mb/s por cerca de R$ 255. Veja abaixo sete SSDs de 240 GB para comprar no Brasil em 2022.

O Crucial BX500 é um SSD de entrada que promete oferecer um bom desempenho por um custo baixo. O modelo de 2,5 polegadas é compatível com desktops e laptops e promete ser ainda uma opção que vai favorecer para que seu sistema tenha um menor consumo de energia. Esta opção é vista por valores a partir de R$ 199.

O modelo oferece velocidade de leitura de até 540 Mb/s e velocidade de escrita de até 500 Mb/s, o que já deve proporcionar uma grande diferença em relação aos HDs, mas fica um pouco atrás de alguns de seus concorrentes. Com uma avaliação de cinco estrelas por parte de 89% de seus consumidores na Amazon, o BX500 se destaca pelo custo baixo e desempenho adequado para o segmento.

bom desempenho de leitura e custo baixo

velocidade de escrita poderia ser maior

O Kingston A400 é um dos SSDs mais populares do mercado por conta de seu preço mais acessível e pela compatibilidade com praticamente qualquer sistema. O modelo de entrada da fabricante promete oferecer durabilidade, mas no quesito desempenho deve ficar um pouco atrás de outras soluções do segmento. O produto pode ser encontrado por preços que partem de R$ 209.

O A400 promete oferecer velocidade de leitura de até 500 Mb/s e velocidade de escrita de 350 Mb/s, o que mesmo sendo muito mais veloz que um HD, fica abaixo de alguns modelos de SSD de entrada. Ele conta com um índice de aprovação com cinco estrelas por parte de 91% de seus consumidores na Amazon.

promessa de maior confiabilidade e custo baixo

desempenho limitado

3. Adata SU630 – a partir de R$ 211

O SU630, da Adata, é um SSD que equilibra de uma maneira mais adequada a performance com uma promessa de mais confiabilidade para seus dados. Com garantia de três anos, o modelo aparece com aprovação positiva por parte de 86% de seus consumidores, que destacam ainda a facilidade de instalação do componente, comum a discos de 2,5 mm SATA. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 211.

No que diz respeito a desempenho, o SU630 promete oferecer velocidade de leitura de até 520 Mb/s e velocidade de escrita de até 450 Mb/s, o que acaba ficando abaixo de concorrentes e do potencial máximo da interface SATA que fica na casa dos 600 Mb/s.

garantia, facilidade de instalação

velocidades de leitura e escrita poderiam ser maiores

A SanDisk, que é uma das mais populares fabricantes no segmento de armazenamento, também oferece soluções de SSD, como é o caso do SanDisk Plus. O modelo aparece com avaliação de cinco estrelas por parte de 88% de seus consumidores na Amazon, sendo mais um disco voltado ao segmento de entrada. O produto é vendido por cerca de R$ 229.

A velocidade de leitura de 530 Mb/s está dentro da média de outros modelos do segmento, mas a velocidade de escrita de 440 Mb/s, fica um pouco abaixo de outras soluções concorrentes. Porém, adotar um SSD mesmo com velocidade de escrita limitada já deve oferecer um ganho substancial em relação a um HD.

promessa de durabilidade, boa velocidade de leitura

velocidade de escrita limitada

5. Lexar NQ100 – a partir de R$ 239

O Lexar NQ100 é um SSD que promete não ficar muito atrás de seus concorrentes quando o assunto é desempenho. O modelo aparece com uma avaliação positiva de 87% de seus consumidores da Amazon e pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 239.

A velocidade de leitura do SSD pode chegar aos 550 Mb/s, enquanto sua velocidade de escrita, de acordo com a fabricante, fica na casa dos 480 Mb/s, o que considerando o segmento e concorrentes, acaba sendo um valor interessante.

bom desempenho e compatibilidade

suporte

6. PNY CS900 – a partir de R$ 250

O PNY CS900 é um SSD com memórias 3D NAND que além de mais confiabilidade, promete oferecer um desempenho mais equilibrado que outras soluções do segmento. Ele traz velocidades de leitura e escrita que ficam na casa dos 535 e 500 Mb/s, respectivamente.

O CS900, que conta com avaliação de cinco estrelas de 84% de seus consumidores, promete ainda ser um SSD energeticamente mais eficiente, o que é um diferencial para dispositivos portáteis como notebooks. O modelo é visto por preços a partir de R$ 250.

promessa de confiabilidade, bom desempenho

nenhum relevante

O Axis 500 é um SSD da fabricante Multilaser que promete entregar bom desempenho. Além disso, deve trazer um suporte mais adequado, já que se trata de um produto de uma empresa nacional. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 255 para aquirir o disco.

Com aprovação positiva na casa dos 73% na Amazon, o SSD da Multilaser promete entregar velocidade de leitura de até 540 Mb/s e velocidade de escrita de 500 Mb/s. Mesmo estando abaixo dos limites da interface, o modelo deve estar no mesmo patamar de boa parte de seus concorrentes.

suporte e bom desempenho

nenhum diferencial considerando o preço mais alto

