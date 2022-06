SSD Crucial: 5 modelos disponíveis e suas diferenças

Qual SSD comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Crucial CT500P2SSD8 é uma opção econômica para quem deseja realizar um upgrade no PC. O modelo tem velocidade de leitura sequencial de até 2.400 MB/s e velocidade de gravação sequencial de até 1.900 MB/s. Além disso, o usuário conta com a segurança de uma garantia de cinco anos fornecida pela marca. O modelo de 250 GB é encontrado por cerca de R$ 221 .

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o produto recebeu nota máxima em 84% de suas avaliações e se destaca pela facilidade na instalação, além de ser indicado para gamers e usuários exigentes.

O Crucial MX 500 é um SSD acessível para melhorar o desempenho diário da máquina. O modelo apresenta velocidades de leitura e gravação sequencial de, respectivamente, até 560 e 510 MB/s. Ele conta com opções robustas para o armazenamento, sendo comercializado com capacidades de 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB e até mesmo 4 TB. É importante ressaltar que o modelo se conecta por meio de cabo SATA, por isso é importante que o usuário se atente à compatibilidade. A versão de 500 GB é vista por cifras que partem de R$ 429 .

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações. O disco se destaca pela facilidade na instalação e pelo excelente custo-benefício.

O Crucial BX500 traz interface SATA e pode ser uma alternativa interessante para quem busca bom custo-benefício. O modelo entrega velocidade de leitura sequencial de 540 MB/s e gravação sequencial de 500 MB/s, além de contar com uma vida útil de até 360 TBW. Além disso, o item pode ser encontrado em cinco versões diferentes de armazenamento, sendo elas de 120 GB, 240 GB, 480 GB, 1 TB e 2 TB. O modelo de 1 TB é encontrado por cerca de R$ 550 .

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o produto recebeu nota máxima em 89% de suas avaliações. Ele se destaca pela facilidade na instalação e pode ser indicado para o público gamer.

O Crucial X6 é um SSD portátil indicado para quem precisa transportar ou armazenar informações de maneira externa à máquina. Com menos de 7 cm de extensão e pesando pouco mais de 40 gramas, o modelo é comercializado em opções de 500 GB a 4 TB de armazenamento, além de entregar velocidade de leitura de até 800 MB/s. A versão de 1 TB é encontrado por cifras a partir de R$ 786 .

Porém, é importante destacar que o item conta com conector USB-C e um adaptador para USB-A deve ser adquirido separadamente. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações.

O Crucial P5 Plus é um modelo ideal para quem busca uma alternativa com processamento veloz. O disco entrega 6.600 MB/s na leitura sequencial e 5.000 MB/s na gravação sequencial. Ele conta com vida útil de até 1.200 TB e cinco anos de garantia fornecidos pela marca. É possível adquirir modelos nos tamanhos 500 GB, 1 TB e 2 TB. A versão de 1 TB é comercializada por R$ 1.131.