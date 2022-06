SSD externo: 7 modelos para transportar arquivos para qualquer lugar

Já o SanDisk Extreme conta com 512 GB de capacidade e taxa de transferência de até 430 MB/s por cerca de R$ 916. Outra opção é o Samsung T5, que tem 2 TB de memória e criptografia por valores que partem de R$ 2.060. Veja a seguir sete SSDs externos para comprar no Brasil em 2022.

1. Netac Z7S – a partir de R$ 239

O SSD portátil Z7S, da Netac, conta com capacidade de armazenamento de 240 GB e pode ser interessante para quem necessita armazenar arquivos e dados. O formato moderno e pequeno permite que os discos possam ser transportados para diversos lugares de forma fácil e prática. O modelo é encontrado por preços a partir de R$ 239.

O produto promete oferecer uma velocidade de escrita equivalente até a 480 MB/s. Ele é avaliado com 5 de 5 estrelas de avaliação e conta com uma interface USB 3.2 Gen 2 tipo-C que aumenta substancialmente sua eficiência, proporcionando uma taxa de transmissão de até 550 MB/s.

2 de 8 O SSD portátil Netac Z7S é compátivel com Windows, macOS, Linux, Android e PS4 — Foto: Divulgação/Netac O SSD portátil Netac Z7S é compátivel com Windows, macOS, Linux, Android e PS4 — Foto: Divulgação/Netac

A P500, da HP, é um modelo ideal para aqueles que procuram salvar arquivos de forma eventual, mas que não querem abrir mão de ter o dispositivo fácil de utilizar. O modelo básico possui 120 GB de espaço de armazenamento e conta com a alta velocidade de transferência de velocidade sequencial de 210 MB/s. O disco é vendido por valores a partir de R$ 250.

O item é compacto, e traz 5,4 centímetros, sendo um item fácil para transporte. Ele é compatível com o Windows, Linux e macOS e não pode ser usado em videogames. O produto está avaliado em 4,9 de 5 estrelas e o destaque fica pelo tamanho e custo-benefício.

3 de 8 HP P500 tem 5,4 centímetros — Foto: Divulgação/HP HP P500 tem 5,4 centímetros — Foto: Divulgação/HP

3. Goldentec GT – a partir de R$ 849

O Goldentec GT é um SSD de 512 GB que se destaca pela portabilidade, já que se trata de um dispositivo muito pequeno para quem precisa acessar seus dados. Segundo a fabricante, as velocidades de transferência ficam na casa dos 430 MB/s, mas os valores ainda podem sofrer interferências, mesmo sendo USB 3.1 Gen1. Esta opção é vista por cerca de R$ 849.

Usuários destacam a facilidade de instalação, a portabilidade e o suporte oferecido pela fabricante. No entanto, criticam a falta de compatibilidade com alguns aparelhos eletrônicos. O modelo possui ainda um material resistente a choques e tem nota 4,4 de 5 na Amazon.

4 de 8 A Goldentec GT portátil, com memória 512 GB, é indicado para uso pessoal, empresarial e de multimídia — Foto: Divulgação/Goldentec A Goldentec GT portátil, com memória 512 GB, é indicado para uso pessoal, empresarial e de multimídia — Foto: Divulgação/Goldentec

A SanDisk Extreme é uma boa opção para quem procura portabilidade. O modelo possui cantos curvados e emborrachados, o que facilita na hora de deslizar o produto para dentro do bolso ou até mesmo no bolso da calça. A SSD possui porta USB 3.0, facilitando a capacidade de alcançar taxas de transferência de leitura sequencial de até 550 MB/s e taxa de transferência de até 430 MB/s.

O componente é compatível com Windows, macOS e Linux. O modelo de 512 GB pode ser encontrado por R$ 916 e conta com uma avaliação de 4,4 de 5 estrelas. De acordo com os compradores, a velocidade para troca de arquivos e acesso são rápidas, atendendo necessidades durante o dia.

5 de 8 SanDisk Extreme é um SSD portátil focado em resistência que apresenta resistência à água e poeira — Foto: Divulgação/SanDisk SanDisk Extreme é um SSD portátil focado em resistência que apresenta resistência à água e poeira — Foto: Divulgação/SanDisk

O Samsung T7 é um SSD de 1 TB que pode ser uma boa opção para quem busca economizar e procura ter bastante espaço para ajudar com a sua jogatina. O modelo promete oferecer leituras de disco até 9x mais rápidas comparadas com um HDD convencional, transferindo arquivos quase 9,5 vezes mais rápido do que a unidade de disco rígido externa. Compatível com desktop, notebook, e televisores, o acessório portátil é resistente a impactos e resiste a quedas de até 1,8 metro.

Avaliado em 4,8 de 5 estrelas pelos usuários, o produto se destaca pela velocidade de transferência e pelo custo-benefício. Já alguns compradores notaram que a unidade precisa de mais energia do que a fornecida pela porta USB-C. Este disco é encontrado por valores que partem de R$ 1.029.

6 de 8 Samsung T7 promete ser até nove vezes mais rápido que um HD convencional — Foto: Divulgação/Samsung Samsung T7 promete ser até nove vezes mais rápido que um HD convencional — Foto: Divulgação/Samsung

O X8 apresenta um desempenho de velocidades de leitura de até 1.050 MB/s. Também há destaques para o bom custo-benefício, considerando a performance oferecida pelo equipamento. Ele é avaliado com 4,4 das 5 estrelas na Amazon.

7 de 8 Crucial X8 traz velocidades de leitura de até 1.050 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial Crucial X8 traz velocidades de leitura de até 1.050 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial

O T5 é um SSD que possui as últimas atualizações de memória flash Samsung V-NAND de 64 camadas, uma técnica que aumenta a capacidade de armazenamento do chip “empilhando” células em vez de mantê-las apenas “lado a lado”. Ele conta com velocidades de transferência rápidas de até 540 MB/s, resistência a quedas e criptografia segura de 256 bits, tornando ele um dos discos mais seguros do mercado. A versão de 2 TB pode ser adquirida por 2.060 na Amazon.

O acessório portátil de metal foi pensando na facilidade e cabe na palma da mão. Ele inclui cabos USB tipo C para C e USB tipo C para A. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas pelos compradores, o produto se destaca pela velocidade e pela rápida de instalação. O defeito maior fica para o backup que acaba falhando algumas vezes.

8 de 8 SSD T5 é um modelo externo portátil da Samsung com 2 TB de memória — Foto: Divulgação/Samsung SSD T5 é um modelo externo portátil da Samsung com 2 TB de memória — Foto: Divulgação/Samsung

