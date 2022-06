SSD Kingston 480 GB: 6 modelos para melhorar o desempenho

A Kingston é uma empresa que apresenta amplo portfólio de SSDs no Brasil. Os discos são bem mais velozes que os HDs convencionais e podem ser ideais para executar aplicativos e inicializar a máquina mais rapidamente. Os dispositivos de 480 GB devem ser suficientes para guardar uma boa quantidade de arquivos e fotos. O modelo mais barato da lista é o Kingston A400, que apresenta formato de 2,5 polegadas e expectativa de vida útil de 1 milhão de horas por preços a partir de R$ 298 .

O Kingston A400 de 480 GB promete ser dez vezes mais rápido do que um disco rígido tradicional. Ele traz o formato de 2,5 polegadas e tem a interface do tipo SATA 6.0 GB/s. A velocidade de leitura fica na casa dos 500 MB/s enquanto os dados são transferidos a 450 MB/s. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 298.

A entrada de conexão é SATA III. O disco conta com uma expectativa de vida útil de 1 milhão de horas MTBF e a memória flash é em MLC (ou seja, cada célula de memória é capaz de armazenar dois bits em vez de um). No site da Amazon está avaliado com nota 4,8.

Prós : facilidade de instalação

: facilidade de instalação Contras: não acompanha software de clonagem

O SSD A400 M.2 tem a interface ATA-4. O disco rígido é no formato de 2,5 polegadas com 480 GB para armazenamento. A tecnologia de conexão é do tipo SATA e a velocidade de leitura é de 500 Mb/s. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 380.

O disco traz a Solid State de ENCE (Etiqueta Nacional de Eficiência Energética) e se compromete a oferecer segurança de dados com unidade de criptografia automática da Kingston. No site da Amazon, há elogios com a facilidade de instalação e a precisão do produto.

Prós : ideal para sistemas ultrabooks e PC de pequeno formato

: ideal para sistemas ultrabooks e PC de pequeno formato Contras: relatos de que alguns modelos de computadores não reconhecem o SSD

O SSD DC450R utiliza o mais moderno NAND 3D TLC, projetado para cargas de trabalho voltadas para leitura. Ele promete alto desempenho ao mesmo tempo que oferece previsibilidade de latência. Ideal para Redes de Entrega de Conteúdo (Content Delivery Networks - CDN), o item tem interface PCle NVMe Gen3 x9 e unidade de criptografia AES de 256 bits. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 1.076.

A memória do aparelho é de 6 GB. O usuário ainda pode usufruir de ferramentas smart corporativas que permitem o rastreamento de confiabilidade, estatística de uso, vida útil restante do SSD, nivelamento de desgaste e temperatura. Na Amazon, está avaliado com nota 4,9 de 5.

Prós : ferramentas smart

: ferramentas smart Contras: preço elevado

Este modelo da linha DC500 é pensado para otimizar cargas de trabalho intensivas de leitura. Ele permite que os data centers selecionem SSDs especiais. O modelo tem disco rígido de 2,5 polegadas com conexão SATA, com 555 Mb/s de leitura de dados e 1920 GB de capacidade de armazenamento.

A alimentação ocorre via placa principal e acompanha pacote de pilhas. Na Amazon, recebe elogios com relação ao desempenho e facilidade de instalação. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 1.418.

Prós : bom desempenho

: bom desempenho Contras: necessidade de bateria

Este outro modelo da linha DC500 é um SSD projetado para aplicativos de carga de trabalho de uso misto, ou seja, para demandas de leitura e gravação mais equilibradas. Além disso, proporciona maior resistência à gravação enquanto mantém o desempenho. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 1.656.

O DC500M tem a interface Serail ATA-600, com tecnologia de conexão SATA. Ele conta com 480 GB para armazenamento e 555 Mb/s para a leitura de dados. O modelo ainda conta com a possibilidade de data centers que recebem bancos de dados e vários aplicativos baseados na web podem aproveitar o desempenho das I/O e latência previsíveis controlando, ao mesmo tempo, os custos da infraestrutura. Na Amazon, recebe nota 4,7 de 5.

Prós : custo-benefício

: custo-benefício Contras: não acompanha software para clonagem

O UV500 é um SSD com tecnologia de conexão SATA. Ele pesa 20 gramas e tem 480 GB de armazenamento. A velocidade de leitura é de 520 Mb/s. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.898 para adquirir o produto.

Já a memória do aparelho é do tipo DDR3L-1600 SDRAM. Compradores do produto na Amazon relatam facilidade ao instalar e que o produto entrega tudo o que promete.

Prós : elogios de usuários com relação à qualidade do produto

: elogios de usuários com relação à qualidade do produto Contras: preço elevado

