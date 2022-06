Stumble Guys tem download grátis? Perguntas e respostas sobre o multiplayer

Stumble Guys é um jogo multiplayer online produzido pela Kitka Games, disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ), além de também poder ser jogado no PC. Com dinâmica semelhante ao já conhecido Fall Guys , o game consiste em 32 jogadores em uma disputa ao longo de uma pista repleta de obstáculos, levando à vitória somente mais habilidoso.

Embora possua jogabilidade e objetivo extremamente simples, algumas dúvidas sobre o funcionamento do game e os custos envolvidos na disponibilização do título ainda são frequentes. Por isso, a lista a seguir apresenta perguntas e respostas sobre Stumble Guys, sua forma de download, como conquistar gemas no jogo e ainda os riscos envolvidos na utilização do jogo como APK.

1 de 5 Stumble Guys — Foto: Stumble Guys Stumble Guys — Foto: Stumble Guys

👉 Como jogar Friday Night Funkin? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Stumble Guys tem download grátis?

Disponível em diferentes plataformas, Stumble Guys pode ser baixado gratuitamente em dispositivos mobile (Android e iOS). Para os usuários que desejam curtir o jogo no PC, o download é realizado gratuitamente através da Steam. Ainda, é possível jogar pelo navegador, sem precisar baixar, através de emuladores mobile, como o Now.gg.

2 de 5 Atualmente é possível baixar gratuitamente o jogo Stumble Guys através da Steam — Foto: Reprodução/Nalu Dias Atualmente é possível baixar gratuitamente o jogo Stumble Guys através da Steam — Foto: Reprodução/Nalu Dias

Como baixar Stumble Guys no Android e iPhone?

Para baixar Stumble Guys em celulares Android, basta que o usuário acesse a loja Google Play Store, busque a página do jogo e clique sobre o botão “Instalar”. O procedimento é o mesmo para celulares com sistema operacional da Apple. Neste caso, basta acessar a App Store, busque pela página do jogo e instale o game. Depois, basta abrir o app e começar a jogar.

3 de 5 Para baixar a versão mobile de Stumble Guys basta acessar a loja de apps do seu dispositivo — Foto: Reprodução/Nalu Dias Para baixar a versão mobile de Stumble Guys basta acessar a loja de apps do seu dispositivo — Foto: Reprodução/Nalu Dias

Como baixar e jogar Stumble Guys no PC?

Instalar Stumble Guys no PC é uma tarefa bastante simples. O jogo está disponível gratuitamente pela Steam. Desta forma, basta que o usuário acesse a página de Stumble Guys (https://store.steampowered.com/app/1677740/Stumble_Guys/) e faça download do título ao clicar sobre o botão “Jogar”, disponível na página. O game exige um computador simples para rodar, mas, ainda assim, é importante estar atento aos requisitos mínimos.

Requisitos - Stumble Guys Requisitos - Stumble Guys Sistema operacional Windows 10 64 bits Processador Intel Core 2 Duo E8400 ou AMD Phenom II X4 965 Memória RAM 4 GB Placa de vídeo AMD Radeon HD 7750 ou NVIDIA Geforce GTX 260 Armazenamento 512 MB

É seguro usar Stumble Guys com APK?

De maneira simplificada, um APK é um formato de aplicativo para dispositivos Android e seu uso é muitas vezes vinculado à aplicação de mods. Modificações na estrutura original do game buscam, em geral, alterações que beneficiarão o jogador, como gemas infinitas e skins gratuitas. A atividade, porém, é proibida pela desenvolvedora de Stumble Guys.

Em contato anterior com o TechTudo, a Kitka Games tem uma regra clara em relação ao uso de mods e APKs no jogo: “Se usuários jogarem com mods isso irá resultar em banimento”. Por isso, a prática é, por si só, uma atividade não recomendada, já que pode resultar no impedimento do jogador voltar a ter contato com o game.

4 de 5 Confie apenas em comunicados do próprio Stumble Guys — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Confie apenas em comunicados do próprio Stumble Guys — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Além disso, APKs modificados tendem a ser adquiridos fora das lojas oficiais de aplicativos, o que pode oferecer grande risco à saúde do seu aparelho. Em geral, apps precisam da autorização de acesso aos arquivos e configurações do smartphone ou tablet, os dados do dispositivos ficam expostos a possíveis ataques cibernéticos. Portanto, embora nem todos os APKs possuam segundas intenções ou mods do jogo, a prática não é recomendada.

Como ganhar gemas no Stumble Guys?

No jogo, gemas são uma espécie de “moeda”, quê podem ser utilizadas na personalização do boneco utilizado pelo jogador. Essas moedas, por sua vez, podem ser adquiridas de duas maneiras: gratuitamente, em dinâmicas do jogo, ou de maneira paga, através da loja do game. Existem ao menos três formas de ganhar gemas gratuitamente e o jogador pode aproveitá-las em diferentes momentos do título.

5 de 5 Rodada Sortuda em Stumble Guys é uma das formas de conseguir gemas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Rodada Sortuda em Stumble Guys é uma das formas de conseguir gemas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

A primeira é o Passe da Temporada, um evento sazonal onde o player disputa partidas, conquista pontos e troca por prêmios (como, por exemplo, gemas). A segunda maneira é através da Rodada Sortuda, uma roleta que pode ser acessada de graça uma vez ao dia pelos usuários do jogo e rende uma série de prêmios, como skins e gemas. A terceira e última maneira, embora não seja a mais simples, é uma das mais lógicas: jogando o jogo! Ao vencer partidas o usuário acumula pontos para o Passe da Temporada e também recebe coroas, que rendem novas Rodadas Sortudas e, consequentemente, oportunidades de ganhar gemas.