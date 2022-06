Tamanho de imagem para Instagram, Facebook e LinkedIn: veja medidas certas

Seguir os tamanhos de imagem recomendados pelas redes sociais ao publicar fotos e vídeos é fundamental para as postagens sejam visualizadas da melhor forma possível. Plataformas como Instagram , Facebook e Twitter trabalham com proporções próprias, que devem ser seguidas corretamente para que não haja corte de informações, por exemplo. Além disso, imagens muito grandes ou pequenas costumam ser reajustadas, ficando distorcidas e com qualidade baixa. Vale lembrar ainda que o aspecto ratio, relação entre largura e altura da imagem ou vídeo, pode mudar de acordo com a seção usada (feed, Stories, Reels). Pensando nisso, o TechTudo lista abaixo as medidas certas para publicar diferentes tipos de conteúdo nas redes sociais.

Foto de perfil

A imagem de perfil do Instagram é circular, com dimensões mínimas de 110 x 110 pixels e tamanho recomendado de 720 x 720 pixels, na proporção 1:1. Assim, as imagens têm melhor qualidade tanto no aplicativo quanto na versão web.

Fotos e vídeos no feed

As fotos publicadas no feed do Instagram podem ser quadradas (aspecto 1:1), verticais e horizontais. As imagens quadradas devem ter no máximo 1.080 x 1.080 pixels. Para as fotos na horizontal, no estilo paisagem (aspecto 1,19:1 até 16:9), as dimensões são de 1.080 x 566 pixels. Já as imagens na vertical, no formato retrato (aspecto 4:5), devem ter 1080 x 1350 pixels. Com esta última resolução, a foto preenche o maior espaço possível na tela do celular.

Os vídeos no feed do Instagram devem seguir as mesmas resoluções e aspectos das fotos. Eles devem estar no formato MP4 ou MOV, com tamanho máximo de 4GB, taxa de proporção entre 1,91:1 e 9:16 e uma resolução mínima de 720 pixels. Além disso, os vídeos com duração de 10 minutos ou menos devem ter até 650 MB; os de até 60 minutos, 3,6 GB. No Reels, a duração máxima dos clipes é de 90 segundos.

Miniatura

A miniatura deve ter o tamanho de 420 x 654 pixels, com proporções de 1:1,55.

Stories

Os posts para Stories no Instagram têm o limite de 60 segundos e devem estar na proporção ou aspecto 9:16. As fotos, imagens e vídeos devem ter resolução de 1.080 x 1.920 pixels, para preencherem perfeitamente a tela. Esse tamanho também serve para anúncios feitos para o Instagram Stories e Reels.

Capas de destaques

Dispostas logo abaixo da bio, as capas dos destaques facilitam a localização de um story específico e devem ter resolução de 1.080 x 1.920 pixels, com o ícone no centro da imagem.

Anúncios

Os anúncios do feed do Instagram com fotos quadradas (1:1) devem ter no mínimo 600 x 600 pixels e no máximo 1.936 x 1.936 pixels. As imagens na horizontal e no formato paisagem, por sua vez, devem ter no mínimo 600 x 315 e no máximo 1.936 x 1936 pixels. Já as fotos na vertical e no estilo retrato devem ter resolução entre 600 x 750 e 1.936 x 1.936 pixels.

Os anúncios em vídeo no feed devem ter tamanho de até 250 MB, até 60 minutos e proporções de 1:1 (quadrado), 1,91:1 (paisagem) e 4:5 (vertical).

Para os Stories, os anúncios com imagem devem ter 1.080 x 1.920 pixels. A mesma regra vale para os vídeos, cujo tamanho do arquivo deve ser de até 250 MB, com até 60 minutos de duração.

Foto de perfil

As fotos de perfil do Twitter devem ter dimensões de no mínimo 400 x 400 pixels. Os formatos aceitos pela rede social são JPG, GIF e PNG, com até 2 MB.

Foto de capa

As imagens de capa devem ter as medidas de 1.500 x 1.500 pixels, com proporção 1:1, ou 1.500 x 500 pixels, com proporção 3:1.

Fotos nos tuítes

Os posts com imagem podem ter proporção 1:1, com 1200 x 1200 pixels, ou 600 x 335 pixels, com proporção 16:9. Já os posts com link vinculado têm tamanho de 800 x 418 pixels, com proporção 1.91: 1, ou 800 x 800 pixels (1:1). O tamanho máximo do arquivo é de 5 MB.

Os vídeos devem ser no formato MP4 ou MOV, com duração máxima de 2 minutos e 20 segundos, e o tamanho não pode ultrapassar 512 MB.

Anúncios

Os anúncios no Twitter devem ter as mesmas proporções que as fotos e vídeos. Entretanto, deve-se levar em consideração que os anúncios de texto não devem ultrapassar 280 caracteres, e cada link acoplado ocupa 23 caracteres.

Os anúncios de imagem devem conter a mesma quantidade de caracteres do texto e podem estar em formatos PNG ou JPG, com tamanho máximo de 5 MB.

Já para anúncios em vídeos, o tamanho máximo do arquivo é de 1 GB. Mas, para melhor desempenho, é recomendado que o vídeo pese menos de 30 MB. Os clipes devem ter 15 segundos ou menos.

Fotos de perfil

A foto de perfil é exibida em um quadrado. Por isso, deve ter o tamanho de 170 x 170 pixels, na proporção 1:1, para ser exibida corretamente no desktop; 128 x 128 pixels em smartphones; e 36 x 36 pixels na maioria dos celulares comuns. Para melhores resultados, recomenda-se utilizar arquivos PNG.

Fotos de capa

As fotos de capa do Facebook devem ter dimensões de 820 x 312 pixels em computadores, e 640 x 360 pixels em smartphones. A largura mínima é de 400 pixels; a altura, de 150 pixels.

Eventos

As fotos e vídeos de capa dos eventos devem ter resolução de 1920 x 1080 pixels.

Stories

Os Stories do Facebook devem ter tamanho de 1080 x 1.920 pixels, na proporção de 9:16.

Fotos 360

As fotos 360 têm proporção 2:1 e não são estagnadas: elas permitem interagir e escolher um ângulo de visão específico. Essas fotos podem ser criadas em aplicativos, softwares e em câmeras com recursos 360.

Foto de perfil

A foto de perfil pessoal do Linkedin deve ter no mínimo 400 x 400 pixels e no máximo 7680 x 4320 pixels, nos formatos JPG e PNG. O tamanho máximo do arquivo é de 8 MB.

Foto de capa

A imagem de capa para perfil pessoal deve ter o tamanho de 1536 x 768 pixels. Já a imagem para capa de um perfil profissional deve ter no mínimo 1128 pixels de largura por 191 pixels de altura, com proporção 4:1.

O tamanho recomendado para a imagem de capa de um grupo é de 1776 x 444 pixels, nos formatos JPG ou PNG.

Posts com link

As imagens para os posts devem ter 1200 x 1200 pixels, e as que acompanharem algum link, 1.200 x 627 pixels. Já os vídeos devem ser na vertical, com tamanho de 1080 x 1350 pixels, máximo de 75 MB e até 10 minutos de duração. Outros posts podem ter a foto com pelo menos 552 x 276 pixels, tamanho de 5 MB, e proporção de 3:1 a 2:3.

Anúncios

Para os anúncios do Linkedin em formato horizontal ou paisagem, devem ser utilizadas imagens com largura superior a 400 pixels, proporção 1.91:1, dimensões mínimas de 640 x 360 pixels e máximas de 7680 x 4320 pixels. O tamanho do arquivo deve ser de até 5 MB. Para as imagens quadradas (com proporção de 1:1), as dimensões mínimas são de 360 x 360 pixels; as máximas, de 4320 x 4320 pixels.

Os anúncios em vídeos devem ter duração de 3 segundos a 30 minutos. No formato horizontal, devem ter resolução de 1920 x 1080 pixels e de 1200 x 675 pixels; na vertical, dimensões de 720 x 900 pixels. O tamanho do arquivo deve ficar entre 75 KB e 200 MB, em formato MP4.

Foto de perfil

O tamanho recomendado para a imagem de perfil no YouTube é de 800 x 800 pixels. A foto pode ser quadrada ou redonda, nos formatos podem JPG, GIF, BMP e PNG.

Banners

Os banners do YouTube devem ter proporção 16:9, sendo as dimensões mínimas para o envio de 2048 x 1152 pixels. O arquivo deve ter tamanho de 6 MB ou inferior.

Vídeo

Os vídeos para YouTube devem seguir a proporção 16:9, com duração de 15 minutos (contas verificadas podem subir clipes maiores) e tamanho de 128 GB. Devem ter dimensões entre 3840 x 2160 pixels, 2560 x 1440 pixels, 1920 x 1080 pixels, 1280 x 720 pixels, 854 x 480 pixels, 640 x 360 pixels, e 426 x 240 pixels. A capa deve ter entre 1280 x 720 pixels e tamanho de até 2 MB.

Miniatura

A miniatura dos vídeos deve ter 1.280 x 720 pixels, com largura mínima de 640 pixels. A imagem deve ter no máximo 2 MB e estar nos formatos JPG, PNG ou GIF.

Foto de perfil

A foto de perfil no Pinterest deve ter 720 x 720 pixels, com proporção 1:1.

Foto de capa

A foto da capa do Pinterest será sempre exibida na proporção 1:1, e são aceitas dimensões diversas. Entretanto, o recomendado é 200 x 200 pixels.

Pins

É recomendado que o tamanho dos pins em imagens seja de 1000 x 1500 pixels, com proporção de até 2:3, e no máximo 20 MB, em formato PNG e JPG. Já os vídeos devem ter no mínimo 4 segundos e no máximo 15 minutos, com até 2 GB e proporções 1:1 (caso opte pelo formato quadrado), 2:3 ou 9:16 (formato vertical).

Capas dos pins

As capas dos pins devem ter o tamanho de 200 x 200 pixels.

Story pins

O story pin deve ter tamanho de 900 x 1600 pixels.

Fleets

As imagens e vídeos devem ter as dimensões de 1.080 de largura por 1.920 pixels de altura.

