Teclado ABNT2: 7 modelos ideais para o trabalho e tarefas diárias

Teclado ABNT2 é uma boa opção para quem precisa otimizar o tempo na digitação durante o trabalho, estudo ou mesmo para realizar as tarefas do dia a dia. Os modelos com este padrão oferecem símbolos e sinais comuns na língua portuguesa, e alguns modelos ainda podem trazer funções extras.

O teclado Multilaser Slim TC193 é o modelo mais barato da lista. É um teclado de membrana que mede 46 cm de comprimento por 15 cm de largura com 490 g de peso. As teclas são impressas a laser e a fabricante promete uma digitação macia e silenciosa. Ainda conta com a extensão numérica para facilitar a produtividade.

A conexão com a máquina se dá via cabo USB e o item é compatível com sistemas Windows, MacOS e Linux. Tem nota 4,4 de 5 por compradores no site da Amazon, com elogios para o custo-benefício e o tamanho do modelo. Contudo, alguns ressaltam que as teclas são um pouco duras. Está disponível para compra por a partir de R$ 24.

custo-benefício Contras: a falta de borracha na parte de baixo pode fazer com que o teclado deslize sobre a mesa

O Logitech K120 é um modelo ergonômico, que promete digitação confortável e silenciosa. A disposição do teclado deve manter as mãos em uma posição mais natural, sem perder o design fino e elegante. A extensão numérica pode tornar o trabalho ainda mais rápido. Tem 46,8 cm de comprimento, 18,6 cm de largura e pesa 700 g. A conexão é via cabo USB-A com sistema plug-and-play, ou seja, basta conectar para começar a utilizar o teclado.

É compatível com Windows 10 ou superior, e a marca promete resistência ao derramamento de líquidos. Nas avaliações da Amazon, tem nota 4,8 de 5. Usuários confirmam o conforto ao digitar, mas alguns relatam ter recebido o acessório com defeito. Esta opção pode ser comprada por a partir de R$ 63.

resistente a derramamentos de líquidos Contras: relatos de que o produto não é tão silencioso quanto promete

O teclado da HP é um modelo de membrana que se conecta ao computador via cabo USB. Há uma ampla variedade de teclas e a promessa de instalação simples. É possível ajustar a altura do equipamento e o item é compatível com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

O fabricante promete resistência a respingos e alta durabilidade da peça. No site da Amazon, tem nota 4,6 de 5, com elogios à maciez e ao silêncio. No entanto, há reclamações com relação à qualidade do produto, conectividade com o PC e tempo de resposta. O modelo pode ser adquirido por a partir de R$ 70.

fácil instalação Contras: reclamações com relação à qualidade da peça e da conexão com a máquina

4 - OEX TC504 - a partir de R$ 196

O teclado da OEX é um modelo slim de design funcional e confortável. A tecnologia de conexão é via Bluetooth 5.0, e o teclado é compatível com os sistemas operacionais Windows (versão 8 ou posterior), MacOS, iOS (versão x10.2.8 ou posterior), Android (versão 3.0 ou posterior) e Windows Mobile (versão 5.0 ou posterior).

O teclado tem um alcance de 10 metros do dispositivo pareado e LED indicador do nível de bateria. Também tem a extensão numérica para agilizar a digitação. No site da Amazon, soma nota 3,9 de 5, mas com poucos comentários de compradores. Está disponível para compra em fundo prata com teclas pretas por preços a partir de R$ 196.

design bonito Contras: relato de que a conexão Bluetooth não funciona muito bem

Este outro modelo da Logitech é um teclado sem fio que conta com o touchpad integrado. O fabricante promete até 10 metros de alcance do dispositivo pareado e uma durabilidade de até cinco milhões de pressionamentos. Confeccionado com plástico 60% reciclável, o teclado ainda conta com teclas especiais para controle de volume e a possibilidade de personalizar a configuração do touch. Não acompanha a extensão numérica.

A conectividade acontece via receptor USB no sistema Plug-and-play. O modelo tem baixo ruído e é compatível com PC, TVs e tablets. Acompanha pilhas com vida útil de até 18 meses e está disponível para compra com preço a partir de R$ 217. Compradores da Amazon avaliam a peça com nota 4,7 de 5 e ressaltam que o produto cumpre o que promete. Todavia, alguns relatam que o acessório parou de funcionar com pouco tempo de uso.

conexão sem fio e presença de touchpad Contras: não permite ajuste de altura

O teclado da Microsoft tem tamanho natural e trackpad multitoque integrado. As teclas são pequenas e baixas, o que contribui para gerar pouco ruído. Tem teclas de atalho de mídia personalizáveis, e o controle de volume também fica a um alcance fácil do usuário, na lateral esquerda.

O aparelho é elaborado em um material durável que, segundo a fabricante, resiste a quedas ocasionais. Ainda é à prova de líquidos para resistir a derramamentos acidentais. A conectividade sem fio ocorre via receptor USB e precisa de duas pilhas AAA para utilização. O modelo ainda é compatível com determinadas TVs e consoles de jogos.

Outra vantagem é que o acessório conta com a tecnologia AES (Advanced Encryption Standard), que registra o que é digitado e ajuda a proteger informações criptografando os toques de tecla. Cada teclado é emparelhado permanentemente com o receptor na fábrica, de modo que nenhuma informação de tela é compartilhada pelo ar. Uma possível desvantagem é não possuir extensão numérica. Compradores no site da Amazon dão nota 4,4 de 5 e avaliam muito bem o silêncio do equipamento. Alguns compradores se decepcionam com a qualidade do touchpad. O dispositivo está disponível para compra por aproximadamente R$ 259.

teclas baixas e silenciosas, além da criptografia Contras: trackpad com precisão mediana e pode ter funcionalidade limitada com o sistema Mac

7 - Kit mouse e teclado Microsoft 7N900005 - a partir de R$ 600

O último teclado da lista é mais um modelo da Microsoft. O item tem design sofisticado com aparência ultrafina, e as teclas são baixas com quinas arredondadas e arestas chanfradas. Botões como ESC, CAPSLOCK e FN contam com pequenos leds indicadores. O modelo traz ainda teclado numérico lateral e a conexão é feita via Bluetooth 4.0. Também é possível controlar a reprodução de mídia pelo teclado.

Esta opção ainda acompanha um mouse, que combina a capacidade do recurso óptico com a precisão do laser para um bom rastreamento em qualquer superfície. Tem nota 4,3 de 5 no site da Amazon. Compradores elogiam a qualidade do material e a facilidade de instalação, mas há alertas sobre instabilidade da conexão Bluetooth. O conjunto pode ser comprado por valores a partir de R$ 600.

conectividade Bluetooth e qualidade do material Contras: preço elevado

Com informações de Multilaser, Logitech, HP, Microsoft

