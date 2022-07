Teclado barato: veja 6 modelos por até R$ 99

Já o Logitech K120 tem tecnologia plug and play e conexão USB por valores que partem de R$ 59. Outra alternativa é o Lenovo 300, que conta com teclas para controle multimídia e design côncavo por cerca de R$ 99. Veja abaixo seis teclados baratos para comprar no Brasil em 2022.

O teclado Slim TC193, da Multilaser, apresenta design padrão. Ele oferece teclas numéricas lateralizadas, o que auxilia durante a digitação e proporciona maior comprimento ao produto. As letras impressas nas teclas estão em formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Já o cabo de conexão é USB, compatível com desktops. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 24.

Os botões prometem resistência à água e cliques silenciosos, o que pode agradar um público mais exigente. A confecção do dispositivo é baseada em plástico ABS. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o preço acessível. Porém, criticam a ausência de conforto nas teclas e a presença de ghosting.

Prós: a conexão USB auxilia na compatibilidade com vários modelos de desktop

a conexão USB auxilia na compatibilidade com vários modelos de desktop Contras: não oferece teclas para controle multimídia

O K210, da Logitech, é um teclado de tecnologia plug and play, isto é, dispensa configuração prévia para uso. O diferencial de seu design são teclas levemente angulares, o que dá a impressão de o aparelho ser mais comprido. O produto exibe teclas numéricas lateralizadas, padrão ABNT2 e resistência a respingos de água. Ele é comercializado por cifras a partir de R$ 59.

O item é produzido em plástico ABS e detém conexão cabeada via USB, compatível com desktops. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a entrega rápida e as teclas macias. No entanto, alertam quanto a presença de teclagem dupla ao pressionar uma única letra.

Prós: teclagem confortável

teclagem confortável Contras: ausência de teclas multimídia

O modelo Vx Gaming Hydra, da Vinik, apresenta características mais modernas que os modelos anteriores. A começar pela iluminação LED personalizável embaixo das teclas e a presença de atalhos para o controle das funções multimídias, este último pode ser bastante interessante para usuários que consomem streaming e preferem controlar os apps sem abrir a janela do serviço. Além disso, também conta com teclas numéricas lateralizadas e padrão ABNT2. A fabricante promete sensação de teclagem similar aos de modelos mecânicos, que ofertam os típicos barulhos de digitação em virtude de switches. Esta opção é vista por valores que partem de R$ 75.

O item foi inteiramente produzido em plástico ABS e conta com um fio de conexão via USB. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a performance de acordo com a anunciada. No entanto, criticam o acabamento das teclas, que não apresentam double injection para evitar o desbotamento das letras.

Prós: presença de teclas multimídia

presença de teclas multimídia Contras: ausência de tecnologia anti-ghosting

4. Dazz Rapid Fire Revolution – a partir de R$ 81

O teclado Rapid Fire Revolution, da Dazz, oferece uma suave back light: um sistema de luzes atrás de todas as teclas, o que pode agradar alguns usuários que desejam produtos para combinar com o jogo de luzes típico do setup gamer. O dispositivo apresenta teclado numérico lateralizado e padrão ABNT2. Já a parte superior conta com botões de atalho para o controle multimídia, indicado para usuários que consomem música em apps do PC e até streamings. O acabamento se concentra em plástico ABS, e o item detém um cabo de conexão via USB. O modelo é vendido por cerca de R$ 81.

A fabricante promete compatibilidade do produto com desktop, notebook, tablet, dentre outros aparelhos móveis. Além disso, as teclas ainda contam com o sistema anti-ghosting, que impedem que alguma letra seja perdida caso mais de uma seja pressionada ao mesmo tempo. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a iluminação LED.

Prós: tecnologia anti-ghosting

tecnologia anti-ghosting Contras: não há

5. OEX TC401 – a partir de R$ 89

O TC401, da OEX, apresenta design branco e com teclas redondas, diferente de todos os outros modelos anteriores. O item conta com teclado numérico lateralizado e padrão ABNT2. O acabamento das teclas foi desenvolvido para reproduzir o típico som de digitação. O acabamento concentra plástico ABS, e possibilita um fio de conexão via USB. A parte inferior do aparelho ainda disponibiliza um pequeno espaço para apoio dos punhos.

Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam o custo-benefício. Porém, criticam problemas de configuração nas teclas. O periférico é comercializado por valores que partem de R$ 89.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: barulho das teclas pode incomodar alguns usuários

O modelo 300, da Lenovo, exibe teclado numérico lateralizado, e teclas para controle multimídia e diversas outras funções, o que pode facilitar o dia a dia do usuário. O teclado é indicado para uso em PCs cujo sistema operacional seja o Windows e contém inclinação ajustável para auxiliar na digitação. Os botões possuem design côncavo para melhor teclagem e resistência à água. Desenvolvido em plástico ABS, o produto conta com um fio de conexão via USB.

Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do dispositivo. Os usuários interessados precisam desembolsar valores a partir de R$ 99 para comprar o produto.

Prós: presença de teclas multimídia

presença de teclas multimídia Contras: não oferece padrão ABNT2

