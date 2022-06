Teclado gamer: veja 7 modelos com iluminação RGB

1 de 8 Teclado gamer: lista reúne sete modelos com iluminação RGB por preços que variam entre R$ 129 e R$ 850 — Foto: Divulgação/HyperX Teclado gamer: lista reúne sete modelos com iluminação RGB por preços que variam entre R$ 129 e R$ 850 — Foto: Divulgação/HyperX

O HP K500F é o teclado com iluminação RGB mais em conta da lista. O modelo tem layout ABNT2, é confeccionado em estrutura de plástico e possui painel em metal resistente a ferrugem e arranhões. Ele possui teclado alfanumérico e também conta com teclas multimídia na parte superior. A conexão do periférico é feita por fios via cabo USB e o modelo está disponível na cor preta por cerca de R$ 129.

No site da Amazon, o teclado é avaliado com nota 4,5 de 5. Consumidores elogiam a qualidade do produto e o custo-benefício, e destacam que o periférico possui teclas macias e de rápida resposta. No entanto, alguns usuários criticam o fato de as luzes de LED serem estáticas e das letras são serem retroiluminadas assim como a base do teclado.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: teclas não retroiluminadas

O Cooler Master MK110 tem estrutura confeccionada em plástico, traz layout ABNT2, teclado alfanumérico e teclas multimídia na parte superior. O modelo é um teclado de membrana. No entanto, de acordo com a fabricante, ele possui switches híbridos e lineares que trabalham de maneira similar aos teclados mecânicos profissionais. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 219.

O periférico é retroiluminado em luzes de LED dinâmicas, é equipado com função anti-ghosting e tem vida útil de aproximadamente 50 milhões de pressionamentos de tecla. No site da Amazon, ele é avaliado com nota 4,2 de 5. Consumidores elogiam a rápida resposta do teclado, relatam conforto ao digitar e afirmam que o modelo é silencioso. No entanto, alguns relatos indicam que a função anti-ghosting pode apresentar problemas em algumas teclas.

Prós: possui switches que se assemelham aos modelos profissionais

possui switches que se assemelham aos modelos profissionais Contras: relatos de que a função anti-ghosting do modelo pode apresentar problemas

O HyperX Alloy Core promete ser um teclado silencioso. Ele é confeccionado em plástico reforçado e, segundo a fabricante, foi projetado para ser resistente e durável. O periférico é retroiluminado com luzes de LED dinâmicas e possui seis efeitos de iluminação diferentes. Um diferencial do modelo é que ele é resistente a derramamentos acidentais e pode resistir a até 120 ml de líquidos. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 279.

Além disso, a opção também conta com um recurso que permite desligar o teclado. Dessa forma, não é necessário deixar o computador em standby para bloqueá-lo. O periférico tem layout ABNT2, possui extensão numérica e botões multimídia dedicados no canto superior direito. No site da Amazon, ele é avaliado com nota 4,9 de 5. Consumidores elogiam a qualidade do produto, o conforto ao digitar, e o fato de o modelo ser silencioso. No entanto, alguns usuários criticam a ergonomia do teclado.

Prós: o modelo é resistente a líquidos e possui um modo de bloqueio que não requer deixar o PC em standby

o modelo é resistente a líquidos e possui um modo de bloqueio que não requer deixar o PC em standby Contras: alguns usuários relatam falta de ergonomia no modelo

O periférico da Logitech traz um design ergonômico, com apoio para os pulsos integrado à estrutura do teclado. Ele também conta com recursos de proteção que garantem resistência à água, pó e sujeira, aumentando a durabilidade do produto. De acordo com a fabricante, o modelo foi projetado para oferecer uma resposta quatro vezes mais rápida em comparação com um teclado comum e o modelo ainda conta com funções anti-ghosting. Ele é vendido por preços a partir de R$ 299.

O produto é retroiluminado em luzes de LED dinâmicas, que podem ser programadas e sincronizadas com outros dispositivos da Logitech para aprimorar a experiência de uso durante as partidas. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,8 de 5. Consumidores elogiam o conforto ao digitar e a maciez das teclas. No entanto, alguns compradores apontam que o teclado pode apresentar bugs.

Prós: design ergonômico que promove conforto ao digitar

design ergonômico que promove conforto ao digitar Contras: relatos de usuários apontam que o modelo pode apresentar bugs

O Redragon Kumara traz design compacto, com teclas mais próximas. Ele tem layout em ABNT2, possui teclado alfanumérico e botões multimídia na parte superior. Confeccionado em estrutura de metal e plástico ABS, o periférico promete durabilidade e resistência mesmo em condições severas de uso. O modelo é um teclado mecânico, e também conta com sistema anti-ghosting em todas as teclas. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 322.

Ele possui retroiluminação em luzes de LED RBG com cinco ajustes de iluminação, e as teclas também trazem sistema de impressão double injection, que garantem maior durabilidade e evitam o desgaste. No site da Amazon, o modelo, que é avaliado com nota 4,7 de 5. Consumidores elogiam a construção do modelo e reforçam que o teclado parece resistente. Em contrapartida, alguns relatos de usuários indicam que o modelo é bastante barulhento e pode apresentar defeitos nas teclas ao longo do uso.

Prós: construção em estrutura de metal e plástico reforçado garantem maior resistência ao modelo

construção em estrutura de metal e plástico reforçado garantem maior resistência ao modelo Contras: relatos de usuários que o modelo é barulhento

O Tartarus V2, da Razer, é um teclado diferente do convencional. Ele tem design ergonômico que segue o desenho da mão esquerda. Além disso, o periférico possui um reforço acolchoado para o pulso e polegar, e conta com um botão analógico para controle de movimentos em até oito direções. O produto é equipado com 32 teclas de membrana que prometem a resposta tátil de um teclado mecânico. Todas elas são programáveis, e é possível definir atalhos e ações independentes para cada uma das teclas do modelo. Esta opção é comercializada por valores que partem de R$ 524.

Além disso, o teclado possui retroiluminação em LED personalizável, que também pode ser programado de maneira independente para cada uma das teclas. No site da Amazon, o periférico é avaliado com nota 4,5 de 5. Usuários elogiam a ergonomia e a durabilidade do modelo, mas criticam o fato de o software do dispositivo não ser compatível com macOS.

Prós: a ergonomia e personalização das teclas do periférico são elogiadas por consumidores

a ergonomia e personalização das teclas do periférico são elogiadas por consumidores Contras: preço elevado

O teclado da SteelSeries também traz design com foco em ergonomia e conta com um descanso para o pulso magnético que pode ser destacado do periférico. Ele é construído em material premium de liga de alumínio de nível aeronáutico, que promete durabilidade e resistência mesmo em condições mais severas de uso. Além disso, outro diferencial do periférico é uma tela OLED integrada ao dispositivo, que permite ajustar configurações do teclado de forma simples e prática. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 850 para adquirir o produto.

O modelo é um teclado mecânico com design compacto e não possui teclado alfanumérico. Quanto à iluminação em LED, o periférico permite personalização das luzes, que podem assumir mais de 16,8 milhões de cores diferentes por tecla. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,7 de 5. Consumidores elogiam a qualidade do produto, mas alguns usuários relatam problemas ao usar a tela OLED, enquanto outros contam que tiveram problemas com algumas teclas.

Prós: possui construção em material premium e conta com design compacto e ergonômico

possui construção em material premium e conta com design compacto e ergonômico Contras: preço elevado

