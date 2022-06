Teclado mecânico: 7 modelos para montar seu PC gamer

Teclados mecânicos são uma boa opção para o público gamer, isso porque as teclas possuem switches individualmente dedicados e que proporcionam tecnologia anti-ghosting, para reconhecer quando mais de uma tecla é acionada ao mesmo tempo. Marcas como Razer , HyperX , Corsair e Redragon disponibilizam modelos que começam em R$ 199 e podem atingir valores próximos dos R$ 1.490 , como as opções listadas a baixo.

O modelo Kumara, da Redragon, oferece botões multimídia na parte superior, resistência a líquidos e compatibilidade com desktops por valores a partir de R$ 344. Já o teclado Mars, da HyperX, traz apoio anatômico para descansar os punhos, cabo removível de conexão USB, compatibilidade com desktops e PS4, e custa cerca de de R$ 599. Conheça nas linhas a seguir mais detalhes de sete teclados mecânicos disponíveis para comprar no Brasil

1 de 8 Teclas mecânicos são ótimas alternativas para maximizar a performance de usuários gamers — Foto: Divulgação/Unsplash (Mateo) Teclas mecânicos são ótimas alternativas para maximizar a performance de usuários gamers — Foto: Divulgação/Unsplash (Mateo)

1. Fortrek Black Hawk – a partir de R$ 199

2 de 8 O teclado Black Hawk oferta padrão de teclas ABNT2 — Foto: Reprodução/Amazon O teclado Black Hawk oferta padrão de teclas ABNT2 — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo Black Hawk, da Fortrek, oferece design com botões em neon colorido e iluminação RGB discreta. Apresenta teclas numéricas lateralizadas e padrão ABNT2, que traz o "ç" e outros símbolos mais usados no Brasil. O teclado disponibiliza funcionamento mecânico, isto é, cada tecla possui um switch dedicado que aumenta a performance do computador em reconhecer as letras quando várias são pressionadas simultaneamente.

As luzes coloridas garantem quatro modos diferentes de iluminação, cada um com sete efeitos distintos. O fornecedor garante, ainda, que as teclas possuem fabricação em double injection: são revestidas por duas camadas de materiais que reduzem as chances das letras apagarem. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto trazido pelo material das teclas. Todavia, alguns alertam que o acessório apresenta clique duplo com pouco tempo de uso. Interessados podem comprar o teclado por valores a partir de R$ 199.

Prós: tecnologia anti-ghosting

tecnologia anti-ghosting Contras: não oferece teclas multimídia

3 de 8 O teclado T-TGK315-BL admite compatibilidade com desktops e notebooks — Foto: Reprodução/Amazon O teclado T-TGK315-BL admite compatibilidade com desktops e notebooks — Foto: Reprodução/Amazon

O teclado T-TGK315-BL, da T-Dagger, oferece um sistema de iluminação RGB e teclas multimídia que facilitam a experiência do usuário. O acessório apresenta padrão ABNT2 e um switch dedicado para cada botão. É compatível com notebook e desktop através da conexão cabeada via USB-A. O cabo de conexão é removível, que auxilia o consumidor durante o processo de limpeza e de transporte do material.

O design do produto é compacto, muito útil para gamers que não exigem teclado numérico lateral e que precisam ocupar pouco espaço. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o custo-benefício do produto, mas há quem critique a fragilidade das teclas, que pararam de funcionar mesmo após a troca dos switches. O modelo está disponível por a partir de R$ 245.

Prós: compacto

compacto Contras: não apresenta teclas numéricas lateralizadas

4 de 8 O modelo Kumara garante switches dedicados que proporcionam tecnologia anti-ghosting — Foto: Reprodução/Amazon O modelo Kumara garante switches dedicados que proporcionam tecnologia anti-ghosting — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo Kumara, da Redragon, oferece iluminação RGB personalizável e design compacto, que auxilia o usuário a economizar espaço. Apresenta teclas com switches dedicados, além de botões multimídia localizados na parte superior do item. Foi projetado para suportar espirros superficiais de líquidos, como água e demais bebidas. O sistema de luz promete cinco modos diferentes de iluminação, cada um com cinco níveis variados de intensidade.

Compatível com desktops, o fornecedor garante, ainda, que as teclas possuem fabricação em double injection: são revestidas por duas camadas de materiais que diminuem a chance das letras apagarem. Avaliado com 4,7 das 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida. No entanto, alguns relatam que o dispositivo apresentou cliques duplos já no primeiro uso. O modelo é vendido por cerca de R$ 344.

Prós: contém teclas multimídia

contém teclas multimídia Contras: não oferece padrão ABNT2

5 de 8 O teclado Mars oferece iluminação RGB para combinar com o setup gamer — Foto: Reprodução/Amazon O teclado Mars oferece iluminação RGB para combinar com o setup gamer — Foto: Reprodução/Amazon

O teclado Mars, da HyperX, promete um sistema discreto de iluminação RGB e teclas numéricas lateralizadas. Acompanha apoio para os punhos: um acessório removível e útil para proporcionar maior conforto ao usuário durante a utilização. Possui um cabo de 1,8 metro desenvolvido em tecnologia especial para não enrolar, além de uma porta de conexão USB banhada a ouro, para minimizar as chances de criar ferrugem. O modelo é compatível com desktops e PS4.

Avaliado com uma nota 4,7 de 5, os consumidores da Amazon destacam a presença do apoio de pulso e o conforto proporcionado pelas teclas. No entanto, alguns indicam que os botões apresentam duplo clique e perdem a conexão com o sistema de iluminação após pouco tempo de uso. A opção da HyperX pode ser comprada por valores a partir de R$ 599.

Prós: apoio para os punhos

apoio para os punhos Contras: não está no padrão ABNT2

6 de 8 O teclado BlackWidow oferta encosto acolchoado para os pulsos — Foto: Reprodução/Amazon O teclado BlackWidow oferta encosto acolchoado para os pulsos — Foto: Reprodução/Amazon

O teclado BlackWidow, da Razer, traz iluminação RGB aliada a teclas multimídia que prometem descomplicar a experiência do usuário. O design do produto é projetado para oferecer conforto ao público gamer durante várias horas de jogo, por isso investe no apoio acolchoado para os punhos. A fabricante afirma que são mais de 16 milhões de opções de cores para configurar o sistema de luz.

Compatível com desktops, a porta de entrada do cabo traz conectividade micro USB e o fio é removível. Os switches dedicados prometem sons satisfatórios de digitação. Com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a boa performance do produto. Entretanto, alguns comentários indicam que o dispositivo parou de funcionar com pouco mais de um ano. A opção é vista pelo investimento aproximado de R$ 946.

Prós: apoio de pulso acolchoado

apoio de pulso acolchoado Contras: não oferece padrão ABNT2

7 de 8 O modelo K95 garante design robusto e teclas programáveis para atalhos — Foto: Reprodução/Amazon O modelo K95 garante design robusto e teclas programáveis para atalhos — Foto: Reprodução/Amazon

O teclado K95, da Corsair, apresenta teclas com switches dedicados e um design robusto com iluminação RGB. Oferece botões para controle multimídia e teclas numéricas lateralizadas, características ideais para usuários mais exigentes. O apoio anatômico para os pulsos pode trazer mais conforto durante a jogatina. O modelo é compatível com desktops e conta com cabo de conexão USB.

O fornecedor garante, ainda, que as teclas possuem fabricação em double injection e são programáveis conforme a preferência do usuário, característica ideal para aperfeiçoar a performance em jogos. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o desempenho do aparelho. Todavia, alguns criticam que as teclas demonstram acabamento de pouca qualidade. Esta opção é vista por cifras a partir de R$ 1.403.

Prós: apoio de pulso acolchoado e removível

apoio de pulso acolchoado e removível Contras: não apresenta padrão de teclas ABNT2

8 de 8 O modelo Apex Pro admite switches dedicados que auxiliam na rapidez de digitação — Foto: Reprodução/Amazon O modelo Apex Pro admite switches dedicados que auxiliam na rapidez de digitação — Foto: Reprodução/Amazon

O teclado Apex Pro, da SteelSeries, oferece design robusto ao empregar um apoio removível de punho, item importante para maior conforto do usuário. As teclas têm iluminação RGB sincronizável e switches dedicados a cada uma delas, projetados em material resistente e que prometem rapidez ao digitar. O cabo de conexão apresenta uma porta de entrada USB e encaixe removível no teclado.

Conta com botões numéricos lateralizados, além de opções para controle do volume e brilho de tela. O modelo é compatível com desktops e consoles. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima performance do aparelho e a entrega rápida, mas relatam que as luzes LED são muito frágeis e param de funcionar com pouco tempo de uso. O artigo pode ser comprado por valores a partir de R$ 1.494.

Prós: apoio para os pulsos

apoio para os pulsos Contras: não oferece padrão ABNT2

