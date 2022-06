Teclado mecânico branco: 6 modelos para mais estilo e desempenho

Teclados mecânicos podem tornar a jogatina ou as horas de trabalho mais confortáveis e ágeis. Eles são projetados com um processador próprio e oferecem diferentes mecanismos e funções. Já os modelos de teclados mecânicos brancos devem ser ideais para montar um setup personalizado. É possível encontrar desde modelos compactos 60%, para quem tem pouco espaço na mesa, até produtos mais modernos que possibilitam a configuração da iluminação RGB.

Abaixo, o TechTudo traz alguns teclados brancos disponíveis para compra no Brasil, que variam de preços e especificações. Entre as marcas estão Redragon, Motospeed e Anne Pro, com opções que começam em valores próximos dos R$ 250, mas que podem atingir aproximadamente R$ 649.

Este modelo da Redragon é o Kumara K552W. Ele é considerado um teclado compacto com seus 35 cm de largura e 4 cm de altura. Conta ainda com a iluminação neon vermelha, que garante um design moderno à peça. As teclas com tecnologia double shot injection prometem mais durabilidade que os modelos tradicionais e estão no padrão ABNT2. Traz ainda a tecnologia full anti-ghosting, que é a capacidade de registrar várias teclas apertadas simultaneamente. Já a conexão é via cabo USB 2.0 com conector banhado a ouro.

O Kumara é equipado com switches mecânicos Redragon DIY, que prometem a troca de um switch de forma rápida e prática. O modelo está disponível para compra com switch azul, vermelho, marrom ou preto com preços a partir dos R$ 250. As avaliações dos consumidores dão nota média 4,9 de 5, com elogios para a beleza do artigo e velocidade da entrega, mas algumas críticas citam o fato dele não ser RGB.

O Lakshmi Lunar White deve ser um modelo ideal para quem vai utilizar o teclado para digitação e tem pouco espaço na mesa. Ele está no padrão ABNT2 e possui apenas 61 teclas. Os switches são Redragon Mk.II DIY Azul e contam com o recurso N-Key Rollover, para reconhecer mais de uma tecla simultaneamente. O double shot injection oferece longevidade às marcações, enquanto a conectividade é via cabo USB-C.

Com relação ao design, o Lakshmi tem a carcaça alta. A iluminação rainbow proporciona ao teclado um visual ainda mais diferente. Tem nota 4,8 de 5 no site da Amazon, com comentários positivos para a boa construção e conforto das teclas. O modelo pode ser comprado por preços a partir de R$ 254.

O Mitra K551W conta com iluminação neon vermelha, dando um visual moderno para o teclado. Ele é equipado com teclas double shot injection no padrão ABNT2, fazendo com que o usuário não precise se adaptar a um novo estilo de digitação. Outra vantagem com relação às teclas é a durabilidade, que promete ser bem maior em comparação com as tradicionais, além da presença de extensão numérica lateral, que aumenta as dimensões, mas ajuda em atividades de produtividade.

Os switches mecânicos são Outemu DIY MK2 Brown, que possibilitam a troca do switch de forma rápida e prática. O conector é no padrão USB-A banhado a ouro. Compradores na Amazon elogiam o silêncio e o desempenho do modelo, mas alertam que algumas teclas podem ser um pouco duras. Interessados podem comprar esta opção por preços a partir de R$ 260.

4. Motospeed CK61 Essential - a partir de R$ 299

O Motospeed CK61 Essential é um teclado compacto, porém completo. Ele tem 28,8 cm de largura, 4 cm de altura e 61 teclas. A iluminação é RGB com 14 efeitos diferentes de configuração no próprio teclado, e ainda é possível criar 5 perfis de iluminação personalizadas no software. Oferece as tecnologias double-injection e anti-gosthing.

O item tem conexão via cabo USB 2.0 com extensão de 1,6 m. O padrão de configuração do teclado é ANSI e ele é compatível com PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch. A nota 4,6 de 5 vem acompanhada de elogios ao barulho e à beleza do item, disponível para compra na Amazon com switches azul e vermelho por preços a partir de R$ 299.

5. Motospeed CK62 Bluetooth - a partir de R$ 350

O CK62 é um teclado compacto e prático para quem tem pouco espaço na mesa. As teclas estão dispostas bem próximas, o que proporciona respostas mais rápidas. O modelo ainda conta com as tecnologias anti-ghosting e double injection. A conexão é feita via Bluetooth e o acessório pode ser pareado com até três dispositivos simultaneamente.

Já a iluminação é RGB e permite a configuração de 160 efeitos diferentes. O switch pode ser azul ou vermelho, e no site do fabricante é possível baixar um software para melhorar a funcionalidade do teclado. Na Amazon, onde pode ser comprado por valores a partir de R$ 350, tem nota 4,2 e inúmeros elogios com relação à funcionalidade. No entanto, alguns comentários citam que o equipamento parou de funcionar após pouco tempo de uso.

6. Anne Pro 2 - a partir de R$ 649

O Anne Pro 2 é um teclado compacto com conexão Wireless e possibilidade de parear até quatro dispositivos simultaneamente via Bluetooth. A iluminação é RGB e permite customização através do software original aprimorado Obinskit, que promete simplificar a maneira de configurar o próprio layout de teclas, iluminação e criação de macros.

Uma função a se destacar é a do botão "Magic Fn" presente no Caps Lock, para facilitar a utilização das teclas F1-F12 durante os jogos. Com nota média 4,6 de 5, compradores na Amazon relatam o conforto da peça, mas alguns indicam falhas na conexão sem fio. A opção mais cara da lista pode ser adquirida por valores a partir de R$ 649.

Com informações de Redragon e Motospeed

