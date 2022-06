Teclado mecânico Redragon: 7 itens para melhorar o desempenho em jogos

Por ter diferentes modelos e valores, os teclados mecânicos da Redragon se adequam a públicos variados, bastando escolher o que melhor se adequa às necessidades. Desde opções mais simples, como o modelo Mitra, até os formatos mais robustos, como o Sani RGB, a lista abaixo contempla sete opções que ajudarão a melhorar o desempenho nos jogos e em outros programas de produtividade.

Construído em plástico ABS branco e com iluminação ajustável em LED vermelho, o teclado Mitra é o modelo mais barato da lista, ideal para quem deseja uma alternativa econômica. Seus switches Outemu Blue garantem feedback tátil, clique audível e resistência média, para uma usabilidade leve e fluida. Ainda, o modelo conta com extensão de teclado numérico e conector USB banhado a ouro, visando ainda mais resistência e durabilidade.

Avaliado com uma nota média 4,8 de 5 pelos consumidores da Amazon, com nota máxima em 86% de suas avaliações, o modelo se destaca por seu conforto no uso e custo-benefício. Aos interessados, é possível adquirir teclado Mitra, da Redragon, por valores a partir de R$ 247.

Prós: valor acessível e boa durabilidade

valor acessível e boa durabilidade Contras: design simples

Com proporções mais compactas e apenas 34 centímetros de extensão, o teclado Lakshmi Lunar é pensado para quem possui pouco espaço disponível no setup. Além disso, o cabo de conexão USB-C é removível e o modelo pesa apenas 800 gramas, ideal para quem busca uma opção portátil, que possa ser facilmente levada em viagens e outros tipos de movimentações. No entanto, vale destacar que o Lakshmi não possui extensão numérica.

Com 4,8 de 5 estrelas dadas pelos consumidores da Amazon, teve nota máxima em 87% de suas avaliações. O modelo também se destaca por seu conforto no uso, além de gerar pouco ruído. Aos interessados, é possível adquirir teclado Lakshmi Lunar por valores a partir de R$ 254.

Prós: leve e compacto, ideal para quem busca mobilidade

leve e compacto, ideal para quem busca mobilidade Contras: não conta com teclado numérico

Mais um modelo sem extensão numérica, o teclado Dark Avenger deve agradar a quem busca uma opção elegante e moderna. Construído em plástico ABS preto e com iluminação RGB com 19 modos distintos de cores, o item é um teclado USB que ocupa pouco espaço sem interferir no uso e na performance. Além disso, o acessório conta com os switches Outemu Blue, que prometem um uso com bom apelo tátil e sonoro.

Avaliado com uma nota média 4,7 de 5 pelos consumidores da Amazon, tem 5 estrelas em 83% de suas avaliações. O modelo é elogiado por seu conforto no uso, mas há quem cite problemas com a durabilidade. Aos interessados, é possível adquirir teclado Dark Avenger por valores a partir de R$ 283.

Prós: grande número de modos de iluminação

grande número de modos de iluminação Contras: não conta com teclado numérico

Com promessa de melhor resistência e tempo de resposta, o teclado Kumara é produzido com switches Outemu Blue, apresenta resistência média e clique audível, qualidades que se unem à ausência de um de numpad para fazer um teclado de qualidade, performance e durabilidade profissionais. Ainda, o produto conta com iluminação RGB e sistema anti-ghosting em 100% das teclas, prometendo uso mais confortável.

Avaliado com uma média de 4,7 das 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tem nota máxima em 83% de suas avaliações. O modelo se destaca por ser robusto e ergonômico. Todavia, alguns comentários relatam que o acessório apresentou problemas com pouco tempo de uso. É possível adquirir teclado Kumara por valores a partir de R$ 322.

Prós: alta resistência e durabilidade, com bom tempo de resposta

alta resistência e durabilidade, com bom tempo de resposta Contras: não conta com teclado numérico

Para os usuários que preferem modelos mais robustos, o Sani é uma boa opção. Pesando aproximadamente 1,4 kg e com 44 cm de extensão, o item possui padrão completo e conta ainda com teclado numérico. Seguindo a linha dos modelos apresentados, o Sani utiliza switches Outemu MK2 Blue, que prometem excelente usabilidade, além de contar com sistema anti-ghosting em todas as teclas e um design moderno com iluminação RGB. Por fim, o produto traz estrutura construída em plástico ABS e cabo USB de 1,6 metro.

Com uma média 4,7 de 5 estrelas dadas pelos consumidores da Amazon, tem nota máxima em 85% das avaliações com destaque para o toque preciso e confortável. É possível adquirir teclado Kumara, da Redragon, por valores a partir de R$ 314.

Prós: modelo robusto e resistente, com cabo extenso e reforçado

modelo robusto e resistente, com cabo extenso e reforçado Contras: design simples

O teclado Infernal Viserion faz parte de uma coleção limitada da Redragon, com artes exclusivas desenvolvidas pelo artista internacional Brock Hofer. Ainda, o modelo entrega corpo em plástico ABS, cabo USB reforçado, com 1,80 m de extensão, conector banhado a ouro, além de switches ópticos da marca e sistema anti-ghosting, para melhor usabilidade e maior durabilidade.

Avaliado com 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon e com nota máxima em 86% de suas avaliações, o modelo também é destacado por apresentar toque preciso e confortável. Aos interessados, é possível adquirir teclado Infernal Viserion por valores a partir de R$ 349.

Prós: modelo resistente, cabo extenso e reforçado, além de um design exclusivo

modelo resistente, cabo extenso e reforçado, além de um design exclusivo Contras: valor mais elevado

Fechando a lista com mais uma opção robusta, o teclado Surara Pro é uma opção para quem busca um teclado assertivo, mas confortável para utilizar no dia a dia. Com 44,5 cm de extensão e 1,3 kg, o modelo apresenta layout full size e controle de mídia, além de possuir switches Outemu V-Ópticos na opção Blue, com resistência média e feedback tátil e sonoro, e sistema anti-ghosting em todas as teclas. Por fim, o modelo não deixa a desejar esteticamente, com iluminação RGB Chroma MK.II e 21 modos de iluminação.

Avaliado com uma nota média 4,7 de 5 pelos consumidores da Amazon, recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações. O modelo é elogiado pelo conforto no uso e também por seu custo-benefício, mas há reclamações sobre teclas que pararam de funcionar com pouco tempo de uso. Aos interessados, é possível adquirir teclado Surara Pro por valores a partir de R$ 358.

Prós: teclado robusto e com muitos efeitos de iluminação

teclado robusto e com muitos efeitos de iluminação Contras: valor mais elevado

